Самодельный гранатомёт PIRA ирландского сопротивления
Самодельная безоткатная пусковая установка PRIG (Projected Recoilless Improvised Grenade) была разработана с нуля Временной Ирландской республиканской армией — PIRA. Не спрашивайте, почему она так называлась, во внутренней политике ирландского сопротивления разбираются разве что сами ирландцы.
Это оружие предназначалось для использования против легкобронированных машин и действительно успешно применялось, несмотря на то, что это один из самых оригинальных гранатометов на моей памяти.
Пусковая установка состоит из длиной стальной трубы, разделенной надвое приваренной посередине рукоятью. Вместо сложного пускового механизма здесь используется электроподжиг с пусковой кнопкой — простая электрическая цепь, в которую обычно входил выключатель-предохранитель и, порой, лампочка-индикатор.
Сам снаряд состоял из обыкновенной консервной банки, наполненной 600 граммами взрывчатки Semtex и снабженной металлической вставкой-конусом для создания кумулятивного эффекта. Из ствола эта импровизированная граната выталкивалась отдельным пороховым зарядом.
Впрочем, граната — не самое занятное в конструкции PRIG. Дело в том, что труба позади рукояти не оставалась пустой. Там располагался «контрвыстрел», призванный скомпенсировать отдачу.
Честно говоря, когда я читал об этом на английском, то сначала подумал, что чего-то не понимаю, но нет, это оказалось правдой. «Контрвыстрел» представлял собой две пачки печенья завернутые в салфетки j-cloth. Без комментариев.
Это оружие использовалось по крайней мере в одиннадцати террористических атаках в начале 1990-х годов и часто мелькало в рекламных материалах IRA.
Как и любое другое хоть сколько-нибудь массовое самодельное оружие, PRIG имела несколько модификаций. Эта схема несколько более простого варианта.
Зачем ирландцам понадобился именно безоткатный гранатомет, в то время как у них были и более традиционные конструкции, например, IPG (Improvised Projected Grenade)?
Создание PRIG принято объяснять тем, что стрельба IPG оставляла характерные синяки, по которым боевиков успешно вычисляли британские власти.
P. S. Вершиной военных технологий IRA стал Mark-15 «Barrack Buster» — здоровенный пропановый баллон, приспособленный для стрельбы баллонами меньшего размера, заполненными примерно 100 кг взрывчатки. Согласитесь, похож на те, что сейчас в изобилии встречаются в Сирии.
Невероятно, но факт. Из минометов этой «модели» сбили пару армейских вертолетов.
P.P.S. Эта статья — вольный перевод материала «The IRA’s recoilless improvised grenade launcher» англоязычного Improvised firearm blog. Я пишу о нетипичном, самодельном и просто странном оружии на Telegram-канале GunFreak.
Это оружие предназначалось для использования против легкобронированных машин и действительно успешно применялось, несмотря на то, что это один из самых оригинальных гранатометов на моей памяти.
Пусковая установка состоит из длиной стальной трубы, разделенной надвое приваренной посередине рукоятью. Вместо сложного пускового механизма здесь используется электроподжиг с пусковой кнопкой — простая электрическая цепь, в которую обычно входил выключатель-предохранитель и, порой, лампочка-индикатор.
Сам снаряд состоял из обыкновенной консервной банки, наполненной 600 граммами взрывчатки Semtex и снабженной металлической вставкой-конусом для создания кумулятивного эффекта. Из ствола эта импровизированная граната выталкивалась отдельным пороховым зарядом.
Впрочем, граната — не самое занятное в конструкции PRIG. Дело в том, что труба позади рукояти не оставалась пустой. Там располагался «контрвыстрел», призванный скомпенсировать отдачу.
Честно говоря, когда я читал об этом на английском, то сначала подумал, что чего-то не понимаю, но нет, это оказалось правдой. «Контрвыстрел» представлял собой две пачки печенья завернутые в салфетки j-cloth. Без комментариев.
Это оружие использовалось по крайней мере в одиннадцати террористических атаках в начале 1990-х годов и часто мелькало в рекламных материалах IRA.
Как и любое другое хоть сколько-нибудь массовое самодельное оружие, PRIG имела несколько модификаций. Эта схема несколько более простого варианта.
Зачем ирландцам понадобился именно безоткатный гранатомет, в то время как у них были и более традиционные конструкции, например, IPG (Improvised Projected Grenade)?
Создание PRIG принято объяснять тем, что стрельба IPG оставляла характерные синяки, по которым боевиков успешно вычисляли британские власти.
P. S. Вершиной военных технологий IRA стал Mark-15 «Barrack Buster» — здоровенный пропановый баллон, приспособленный для стрельбы баллонами меньшего размера, заполненными примерно 100 кг взрывчатки. Согласитесь, похож на те, что сейчас в изобилии встречаются в Сирии.
Невероятно, но факт. Из минометов этой «модели» сбили пару армейских вертолетов.
P.P.S. Эта статья — вольный перевод материала «The IRA’s recoilless improvised grenade launcher» англоязычного Improvised firearm blog. Я пишу о нетипичном, самодельном и просто странном оружии на Telegram-канале GunFreak.
- Автор:
- Игорь Santry
- Использованы фотографии:
- thefirearmblog.com/blog
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter