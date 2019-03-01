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Гвардии полковник ВДВ - о службе и о жизненном пути

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Совсем не часто современные средства массовой информации уделяют внимание людям, которые по-настоящему этого достойны. Репортажи о соотечественниках, с которых можно и нужно брать пример, репортажи о военнослужащих, воинах-интернационалистах, ветеранах сегодня на федеральных каналах можно пересчитать по пальцам.

Перед молодёжью всё чаще предстают образы тех, кто погряз в асоциальном быте, встал на преступную дорогу, бросил своих собственных детей и т.п. И можно только поблагодарить коллег с тех информационных ресурсов, демонстрирующих в своих репортажах зрителю мужественных людей, которые действительно могут стать ярким примером честности, мужества и героизма для подрастающего поколения.


Один из таких репортажей представлен проектом Tactic Media. Автор проекта Михаил Михин в своём ролике рассказывает о человеке, посвятившем всю свою сознательную жизнь защите Отечестве в рядах Воздушно-десантных войск, о гвардии полковнике ВДВ Александре Череднике.

В большом фильме Александр Чередник рассказывает о своей жизни: о том, что побудило его стать военнослужащим, о том, какой боевой опыт у него накопился за плечами. Полковник повествует, как он сделал важный выбор в своей жизни, что собой представляет армия, каковы основные особенности формируемые Вооружёнными силами во вчерашнем юноше, становящемся настоящим мужчиной, готовым защищать свою Родину.

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