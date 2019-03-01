Гвардии полковник ВДВ - о службе и о жизненном пути
Совсем не часто современные средства массовой информации уделяют внимание людям, которые по-настоящему этого достойны. Репортажи о соотечественниках, с которых можно и нужно брать пример, репортажи о военнослужащих, воинах-интернационалистах, ветеранах сегодня на федеральных каналах можно пересчитать по пальцам.
Перед молодёжью всё чаще предстают образы тех, кто погряз в асоциальном быте, встал на преступную дорогу, бросил своих собственных детей и т.п. И можно только поблагодарить коллег с тех информационных ресурсов, демонстрирующих в своих репортажах зрителю мужественных людей, которые действительно могут стать ярким примером честности, мужества и героизма для подрастающего поколения.
Один из таких репортажей представлен проектом Tactic Media. Автор проекта Михаил Михин в своём ролике рассказывает о человеке, посвятившем всю свою сознательную жизнь защите Отечестве в рядах Воздушно-десантных войск, о гвардии полковнике ВДВ Александре Череднике.
В большом фильме Александр Чередник рассказывает о своей жизни: о том, что побудило его стать военнослужащим, о том, какой боевой опыт у него накопился за плечами. Полковник повествует, как он сделал важный выбор в своей жизни, что собой представляет армия, каковы основные особенности формируемые Вооружёнными силами во вчерашнем юноше, становящемся настоящим мужчиной, готовым защищать свою Родину.
Перед молодёжью всё чаще предстают образы тех, кто погряз в асоциальном быте, встал на преступную дорогу, бросил своих собственных детей и т.п. И можно только поблагодарить коллег с тех информационных ресурсов, демонстрирующих в своих репортажах зрителю мужественных людей, которые действительно могут стать ярким примером честности, мужества и героизма для подрастающего поколения.
Один из таких репортажей представлен проектом Tactic Media. Автор проекта Михаил Михин в своём ролике рассказывает о человеке, посвятившем всю свою сознательную жизнь защите Отечестве в рядах Воздушно-десантных войск, о гвардии полковнике ВДВ Александре Череднике.
В большом фильме Александр Чередник рассказывает о своей жизни: о том, что побудило его стать военнослужащим, о том, какой боевой опыт у него накопился за плечами. Полковник повествует, как он сделал важный выбор в своей жизни, что собой представляет армия, каковы основные особенности формируемые Вооружёнными силами во вчерашнем юноше, становящемся настоящим мужчиной, готовым защищать свою Родину.
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