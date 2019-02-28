В письме Минздрава сообщили о 49 заражённых эхинококком суворовцах

На странице соцсети ВКонтакте депутата Госдумы РФ Алексея Куринного, представляющего Ульяновскую область, сообщаются новые детали, связанные с заражением курсантов гвардейского суворовского училища (УГСВУ) эхинококком (эхинококкоз). Член фракции КПРФ, являющийся профессиональным врачом (кандидатом медицинских наук), пишет о том, что Минздрав РФ подтвердил этот диагноз у 49 воспитанников Ульяновского суворовского военного учебного заведения.Депутат публикует письмо, являющееся ответом на его запрос о диагнозе воспитанников УГСВУ. В этом письме Минздрав России сообщает о принятии решения по обследованию 100 процентов воспитанников суворовского училища и представителей трудового коллектива. Речь идёт о 518 суворовцах и 305 сотрудниках. Отмечается, что так называемая дифференциальная диагностика в УГСВУ коснётся и 42 работников столовой. Как видно, состав работников столовой в суворовском училище Ульяновска внушительный.Также отмечается, что Минздрав Ульяновской области 30 января сего года провёл заседание противоэпидемической комиссии при правительстве региона. На заседании присутствовали главный санитарный врач Ульяновской области, а также главный специалист-паразитолог министерства обороны России. В ходе заседания были определены полномочия ведомств с целью оценивания ситуации с заболеванием эхинококкозом.Напомним, что в УГСВУ отрицают возможность попадания паразитов в организм воспитанников с водой и пищей. Заявлено, что вся пища перед попаданием на стол тщательно проверяется, вода соответствует санитарным нормам. Отмечено, что суворовцы могли заразиться «в результате общения с животными». Пока окончательной точки в вопросе выявлений причин наиболее массового заражения эхинококкозом (в современной России) не поставлено. Разбирательства продолжаются.