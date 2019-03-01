Российский линкор впереди эскадры!

Цифры, цифры, факты, рассуждения… Вот буквально недавно мы рассуждали на тему того, нужны ли нам базы на другом конце планеты. Откуда мы будем или кому-то грозить, или что-то там демонстрировать.Потом пришел черед очень непонятного корабля, который проект «Лидер» и который нам обещают к 2027 году. Типа эсминец с ядерной силовой установкой.Ну, с «Лидером» понятно, ГТД для нормального эсминца мы сделать просто не в состоянии, значит, запилим громадную хреновину водоизмещением 20 000 тонн с ядерным реактором.Напомню, водоизмещение самого крупного в мире не авианесущего корабля ТАРК «Петр Великий» — 23 850 тонн. Значит, тяжелый атомный ракетный крейсер – 24 тысячи тонн, а эсминец – 20 тысяч.Советская гигантомания как есть.Между тем этот плавучий гроб с сотней ракет, являющийся восхитительной мишенькой для всего, – не более чем свидетельство собственного бессилия в судостроении.Двигатель для нормального эсминца мы не можем. Жаль.Будет построено это чудовище или нет – другой вопрос. Скорее всего, не будет, оно не нужно никому, но денег отпилить – это да, по полной. А кто там в 2027 году что вспомнит… До него еще дожить нужно и 2024 пережить.Но начать надо с 2010 года. Помните, госпрограмма вооружений на 2011-2020 годы? ГПВ-2020?Напомню, что начиналась она в те годы, когда нефть была 100$+ и денег было просто завались. Потому и выделили на нее аж 20 триллионов рублей.И, как говорится, что же мы имеем за такие деньги, кроме понтов?Маловато, если честно. Особенно, если учесть то, что на нужды и развитие флота из 20 триллионов шло более четверти.Что же предполагалось получить взамен такой горы денежных знаков? Даже пять триллионов рублей – это очень много. Даже по меркам США, где деньги вообще не считают. Это, между прочим, 76 миллиардов долларов.Итак, за эти деньги наш флот должен был получить к 2020 году:— 8 атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения (РПКСН);— 7 многоцелевых атомных подводных лодок;— 8 дизель-электрических подводных лодок;— 14 фрегатов проектов 22350 и 11356;— 24 корвета проектов 20380, 20385 и 22160 и множество более мелких, но полезных кораблей и судов.Сегодня у нас на дворе вовсю 2019-й. И до означенного 2020-го всего ничего. Год, да и то с натяжкой.Но уже сегодня отчетливо ясно, что в плане судостроения мы примерно в той же субстанции, что и космическая отрасль. И огромная гора денег… просто растаяла. Цифры? Не вопрос.Вместо восьми «Бореев» в строю имеем всего три корабля («Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах»), в перспективе – четыре, поскольку «Князь Владимир» проходит программу испытаний. И, надеюсь, пройдет.Половина.Из семи «Ясеней», столь не понравившихся нашим потенциальным, мы поимели всего один. «Северодвинск». Да, второй, «Казань», на подходе и до 2020 года должен встать в строй. Так что в лучшем случае – 2 из 7. Печально.Что с фрегатами? Про эсминцы даже не шепчем, не до жиру. А с фрегатами примерно так же. Из 14 по плану налицо в строю 4 («Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Горшков»). Да, есть перспектива до 2020 получить и «Адмирала Касатонова», но поднимет флаг – спляшем.Корветы… Тут совсем грустно. Из 24 получено 4 («Бойкий», «Совершенный», «Стойкий» и «Громкий»). И в ближайшей перспективе пятый — «Гремящий».Можно я не буду продолжать дальше?Уже сегодня все настолько печально и тоскливо, что продолжать просто нет смысла. Ясно и так, что программа ГПВ-2020 заканчивается пшиком.Нет, можно забиться в истерическом оптимизме, дескать, еще целый год впереди, но… Но почему-то не хочется. Чудес не бывает, уважаемые. Даже за деньги.Оказывается, деньги (которые еще умудрились не разворовать) – не главное. Вот они, грузовики денег, где они? Где результаты?А результаты вот… В цифрах… У нас негде и некому все это строить. Да, с потерей Украины мы потеряли прекрасные комплексы Николаева, да, это тяжелая потеря. Но, кроме николаевских верфей у нас что, негде больше корабли строить?Получается, негде. И – некому.Ничем иным (ну да, конечно, воровство, его со счетов не сбросить) такое фиаско не объяснить. И фиаско придется констатировать и обсуждать менее чем через год. В 2020-м.Получается, в строительство флота не смогли. Зрада. Но тогда все становится понятно, при любой зраде просто необходима хоть какая-то, но перемога. И вот вам атомный авианосец «Шторм», превосходящий все мыслимое и немыслимое, атомный эсминец «Лидер», размерами совсем немного уступающий тяжелому крейсеру «Петр Великий»…Такими темпами жду атомный линкор. Водоизмещением 50 тысяч тонн, способный одним залпом разнести в пыль всю планету и способный при этом уцелеть.Видимо, все совсем плохо, раз в ход пошли такие сказочки. А, ну да, еще и огромный храм построим. Очень нужная тема, тут реально только на божью помощь и осталось рассчитывать.Вот и вынуждены в Минобороны клепать отчеты, в которых и лжи вроде бы нет, и правда присутствует, а все-таки осадок остается. Это когда говорят, что (например) за первые пять лет ГПВ флот получил аж 64 корабля.Ну весомая цифра, правда?А потом начинаем расшифровывать и получаем три ракетных подводных крейсера стратегического назначения, семь многоцелевых подводных лодок, 14 надводных кораблей и 39 боевых катеров.Катера – больше половины. Занавес. Но звучит неплохо так, да. Но вот кораблей дальней океанской зоны там фактически нет.Сейчас поклонники «москитного флота» выйдут из тумана и устроят мне трепку, аргументируя тем, что МРК (малые ракетные корабли) «Буяны» и «Каракурты» показали, что даже небольшой корабль, но вооруженный «Калибрами», может натворить дел на большой дистанции.Соглашусь и спорить не стану. Однако замечу, что МРК – не самостоятельный класс в условиях войны. У него есть два слабых места. Первое – возможность вести бой на удалении от базы весьма ограничены, вторая – никакое ПВО.МРК, если не занимаются просто стрельбой по объектам в условиях невозможного ответа, как это было тогда, при работе по территории Сирии, требуют защиты. Иначе это просто корабли одноразового применения.Потому и катера, пусть и с чудо-ракетами, являются символами морской или океанской державы.Вот и выходит, что цифра красивая, но за 5 лет мы поставили в строй всего 14 кораблей крупнее катера. За то же время в США флот получил 24 корабля (в том числе авианосец), а в Китае и того больше – 37. Но мы эти цифры уже рассматривали, и не раз.И ведь такое отставание – оно постоянное. Мы не в состоянии догнать ведущие морские державы, потому что мы не можем (надеюсь, пока) быстро строить корабли. Ну, мы вообще пока мало что можем, если уж честно.Тут стоит посмотреть на сроки сдачи кораблей. Фрегаты проекта 11356 у нас строят 5 лет. Каждый. Если посмотреть, что творит Китай, то примерно схожий по водоизмещению и вооружению корабль проекта 054А китайцы строят максимум 2,5 года.Ну да, китайцев есть в чем покритиковать (во многом), но в два раза больше фрегатов – это в два раза больше.Атомная подводная лодка проекта 855 (855М), которая «Ясень», мы строим 8 лет. А американцы свою «Вирджинию» третьей серии — всего за 2,5 года.«Ясень» круче «Вирджинии»? Без сомнений. А 5 «Ясеней» против 15 «Вирджиний»?Прошу прощения за пример, но 70 лет назад «Тигр» был просто восхитительной машиной. «Да ладно» — сказали Т-34-85 и выходили пять на одного. И все…И в итоге у меня в голове вертится один-единственный вопрос: в этом кошмаре есть просвет, или так и будем барахтаться? В море, или озерка пока хватит?У нас на носу начало (вроде бы) движений по ГПВ-2017. Денег меньше, проблем больше, инфляция и санкции работают против нас. И дальше что?А дальше еще хуже. Хуже потому, что кораблей мы не построили, а ракеты, танки и артиллерия тоже нужны.Но вместо нормальных планов нормальной работы нас начинают потчевать сказочками о том, что сейчас запилим «эсминец», который чуть меньше «Петра Великого», и запануем. И все нас начнут бояться и уважать.Не дай бог эта дурь, уж и не знаю, чем навеянная, пройдет. И к 2027 году у нас может быть (маловероятно, конечно, но вдруг) этот чудо-«Лидер» и пяток катеров поддержки. И это будет весь российский надводный флот.Но я надеюсь, если честно, на наш обычный распил, на то, что деньги разворуют, и это чудо человеческой мысли так и останется на оплаченной золотом бумаге.Кстати, а вот такой еще вопрос. О деньгах. Сколько не достроено, я написал. Интересно, стоит надеяться, что достроят за те же суммы, или все, кораблики уплыли? Несмотря на то, что уплачено?Да черт с ним, с золотом, в конце концов. Лишь бы не кровью.Но, как я понял, эскадру с гордо реющим над ней Андреевским флагом, наводящую порядок где-то там, за горизонтом, я вряд ли увижу.Переживаемо. Тут бы у берегов порядок навести, а вы про атомные эсминцы…