Худший сценарий не за горами. Чем чревато развитие воздушных баталий между ВВС Индии и Пакистана?
В свете эскалации очередного витка высокоинтенсивного индо-пакистанского конфликта в окрестностях западной границы спорного штата Джамму и Кашмир многочисленные российские и зарубежные военно-аналитические агентства, новостные ресурсы, а также отдельные эксперты и обозреватели решили не упускать удачный момент для повышения градуса напряжённости в медиапространстве, по старой доброй традиции достав из «пыльного комода» вопрос о «вероятном обмене ядерными ударами» между сторонами. По их мнению, основной целью применения ядерного оружия может стать достижение важных оперативно-стратегических результатов, заключающихся, в первую очередь, во взаимном подрыве обороноспособности государств, что в конечном счёте должно привести к неспособности Исламабада и Нью-Дели проводить как широкомасштабные наземные и воздушные операции в оперативной глубине обороны противника, так и локальные «броски» на отдельных операционных направлениях в районе Джамму и Кашмир.
Безусловно, традиционное муссирование темы «вероятного обмена ядерными ударами» между находящимися в состоянии конфликта региональными сверхдержавами «ядерного клуба», а также иных критических сценариев, характерных для эскалационной ситуации (прекращение поставки энергоносителей или расширение театра военных действий на соседние регионы), зачастую связано с желанием экспертов и аналитических агентств добиться максимально возможного уровня посещаемости их порталов. В таком случае в жертву приносится объективное освещение реального положения дел на том или ином участке ТВД. Подобный вывод справедлив и применительно к экспертной оценке событий, происходящих в течение последних дней в районе западной границы штата Джамму и Кашмир. В частности, на текущий момент и в Минобороны Пакистана, и в оборонном ведомстве Индии прекрасно осознают, чем для сторон чревато применение даже нескольких авиабомб и БРСД, оснащённых «ядерным снаряжением» (суммарное количество ядерных БЧ, имеющихся в распоряжении ВС обоих государств, может достигать 300 ед.).
Что ещё более важно, после нанесения удара пакистанскими баллистическими ракетами средней дальности «Shaheen-I/II/III» и «Ababeel» по стратегически важным объектам индийской армии, а также по критической инфраструктуре индийского ОПК (лабораторным объектам и производственным мощностям DRDO и HAL), находящейся в городах Пуна и Бангалор, Нью-Дели с большой степенью вероятности может потерять более 82 тыс. кв. км территории в штате Аруначал-Прадеш, на которую на протяжении нескольких десятков лет претендует Поднебесная. Очевидно, что подорванный тактическими ядерными ударами боевой потенциал регулярных подразделений индийской армии вряд ли сможет что-либо противопоставить более многочисленной и технологически развитой НОАК. Именно по этой причине наблюдающийся сегодня виток индо-пакистанского конфликта необходимо рассматривать преимущественно в ключе эпизодических высокоинтенсивных воздушных баталий, а также приграничных обменов артиллерийскими ударами, которые никоим образом не отразятся на общем оборонительном потенциале обоих государств.
В то же время не следует списывать со счетов вероятность интенсификации данного витка конфликта в неядерном варианте, а также расширения его географии с 200-километрового участка индо-пакистанской границы в районе штата Джамму и Кашмир на все приграничные районы, ведь на текущий момент ни одна из сторон не сделала ни единого шага в направлении снижения градуса напряжённости и итоговой деэскалации. В частности, артиллерийские подразделения Сухопутных войск Пакистана по-прежнему продолжают наносить удары по индийским населённым пунктам, в то время как ключевые авиабазы ВВС Индии, а также механизированные подразделения в штате Джамму и Кашмир получили сотни тысяч тонн авиационного керосина и дизельного топлива, доставленного 500 автоцистернами по автомагистрали Джамму — Сринагар, что указывает на неминуемое возобновление воздушных боёв над спорным штатом, а также на готовность Нью-Дели приступить к наземной фазе операции по «зачистке» приграничных опорных пунктов пакистанской армии.
Здесь необходимо отметить крайне важный факт. Несмотря на то, что многочисленные политологи и эксперты склонны приписывать вооружённым силам Индии «железное» господство над пакистанской армией, отталкиваясь от многократного численного и технологического превосходства в личном составе и вооружении, в реальности всё обстоит куда сложнее. Дело в том, что сегодня на вооружении пакистанских ВВС состоят не только 6 десятков «древних» многоцелевых истребителей «Mirage III-EP» и «Mirage III-O», а также 45 устаревших F-16A/B, но и не менее сотни вполне современных многофункциональных истребителей поколения «4+» JF-17 Block I/II «Thunder» и F-16C/D Block 52.
Многофункциональные истребители JF-17 Block I и Block II (присутствуют в ВВС Пакистана в количестве 49 и 32 машин соответственно) представляют собой пакистанские варианты китайского МФИ FC-1 «Xiaolong», разработанные компанией «Chengdu» и серийно производимые мощностями пакистанского государственного авиастроительного объединения «Pakistan Aeronautical Complex» (PAC). Архитектура бортового радиоэлектронного оборудования модификации Block II представлена не только мультиплексным каналом обмена данными MIL-STD-1553B, но и более-менее современной БРЛС со щелевой антенной решёткой KLJ-7V1, которая обнаруживает цель типа Су-30МКИ (ЭПР 10-12 кв. м) на удалении 140 км и МиГ-29UPG (ЭПР около 4-5 кв. м) — порядка 120 км.
В совокупности с закупленными у КНР ракетами воздушного боя средней дальности PL-12, оснащёнными российскими АРГСН 9Б-1348 от «Агата», данные радары позволяют пакистанским JF-17 Block II вести дальний воздушный бой с индийскими Су-30МКИ и «Рафалями» (естественно, не на равных ввиду наличия устаревшей щелевой антенной решётки, но всё же с переменным успехом). Вторым достоинством этого истребителя является наличие многодиапазонного контейнерного комплекса РЭБ KJ-3000G, излучающие антенны которого (мощность 1,85 кВт) генерируют радиоэлектронные помехи в H/X/Ku и J-диапазонах (от 6500 до 17500 МГц), успешно перекрывая рабочие частоты большинства БРЛС и активных радиолокационных ГСН ракет класса «воздух-воздух», включая современную индийскую УРВБ «Astra». И, наконец, третьим важным преимуществом истребителей «Thunder Block II» является возможность интеграции в систему управления вооружением контейнерных мультиспектральных оптико-электронных прицельных комплексов «Sniper-ATP» и WMD-7 «ASELPOD», позволяющих лётчикам JF-17 Block II в пассивном режиме (с выключенным радаром) наносить удары по индийским опорникам ракетами «воздух-поверхность» в любое время суток и без стороннего целеуказания.
Не менее интересным моментом является давняя информация о приобретении оборонным ведомством Пакистана управляемых ракет ближнего воздушного боя c двухдиапазонной инфракрасной ГСН V3E «A-Darter», способных при перехвате маневрировать с перегрузкой в 100G и успешно уничтожать истребители противника при углах визирования более 90 градусов (в режиме «через плечо»); данная способность реализована в «Дартерах» благодаря наличию газоструйной системы отклонения вектора тяги, а также разработке для ракет высокопрочных корпусов с повышенной расчётной перегрузкой. Интеграция V3E «A-Darter» в СУВ истребителей осуществляется посредством шины обмена данными MIL-STD-1553, благодаря чему данные ракеты могут входить в боекомплект ранней версии истребителя «Thunder» - JF-17 Block I. Вследствие этого даже пилоты индийских Су-30МКИ, оснащённых двигателями с ОВТ, не смогут чувствовать себя уверенно в ближнем бою с JF-17 любой модификации, а поэтому все ставки будут делаться на победу в дальнем воздушном бою либо на средней дистанции.
В ходе противостоянии с тактической авиацией ВВС Пакистана индийским пилотам придётся учитывать и крайне серьёзный сетецентрический потенциал противника, заключающийся в возможности использования одновременно двух типов сетей обмена тактической информацией с различающимися особенностями шифрования радиоканалов: «Link-16», используемой истребителями F-16C/D Block 52 (с помощью бортового терминала MIDS-LVT) и 4 самолётами радиолокационного дозора и наведения «Saab-2000 AEW&C», а также «Link-17», разработанной пакистанскими специалистами при китайской поддержке и используемой истребителями JF-17 и четырьмя самолётами ДРЛОиУ ZDK-03 «Karakoram Eagle». Следовательно, если добавить в наш прогноз ещё и такой весомый «множитель», как несколько батарей 4-канальных китайских ЗРК HQ-16 (приобретены Исламабадом в марте 2017 года), защищающих основные авиабазы и укрепрайоны, становится ясно, что реализация «блицкрига» индийской стороной на кашмирском и других ТВД практически полностью исключена.
Источники информации:
https://russian.rt.com/world/article/606480-indiya-pakistan-konflict-sbity-dva-samoleta-konflikt-eksperty
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/a-darter/a-darter.shtml
http://nevskii-bastion.ru/pl-12-china/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6168739
Безусловно, традиционное муссирование темы «вероятного обмена ядерными ударами» между находящимися в состоянии конфликта региональными сверхдержавами «ядерного клуба», а также иных критических сценариев, характерных для эскалационной ситуации (прекращение поставки энергоносителей или расширение театра военных действий на соседние регионы), зачастую связано с желанием экспертов и аналитических агентств добиться максимально возможного уровня посещаемости их порталов. В таком случае в жертву приносится объективное освещение реального положения дел на том или ином участке ТВД. Подобный вывод справедлив и применительно к экспертной оценке событий, происходящих в течение последних дней в районе западной границы штата Джамму и Кашмир. В частности, на текущий момент и в Минобороны Пакистана, и в оборонном ведомстве Индии прекрасно осознают, чем для сторон чревато применение даже нескольких авиабомб и БРСД, оснащённых «ядерным снаряжением» (суммарное количество ядерных БЧ, имеющихся в распоряжении ВС обоих государств, может достигать 300 ед.).
Что ещё более важно, после нанесения удара пакистанскими баллистическими ракетами средней дальности «Shaheen-I/II/III» и «Ababeel» по стратегически важным объектам индийской армии, а также по критической инфраструктуре индийского ОПК (лабораторным объектам и производственным мощностям DRDO и HAL), находящейся в городах Пуна и Бангалор, Нью-Дели с большой степенью вероятности может потерять более 82 тыс. кв. км территории в штате Аруначал-Прадеш, на которую на протяжении нескольких десятков лет претендует Поднебесная. Очевидно, что подорванный тактическими ядерными ударами боевой потенциал регулярных подразделений индийской армии вряд ли сможет что-либо противопоставить более многочисленной и технологически развитой НОАК. Именно по этой причине наблюдающийся сегодня виток индо-пакистанского конфликта необходимо рассматривать преимущественно в ключе эпизодических высокоинтенсивных воздушных баталий, а также приграничных обменов артиллерийскими ударами, которые никоим образом не отразятся на общем оборонительном потенциале обоих государств.
В то же время не следует списывать со счетов вероятность интенсификации данного витка конфликта в неядерном варианте, а также расширения его географии с 200-километрового участка индо-пакистанской границы в районе штата Джамму и Кашмир на все приграничные районы, ведь на текущий момент ни одна из сторон не сделала ни единого шага в направлении снижения градуса напряжённости и итоговой деэскалации. В частности, артиллерийские подразделения Сухопутных войск Пакистана по-прежнему продолжают наносить удары по индийским населённым пунктам, в то время как ключевые авиабазы ВВС Индии, а также механизированные подразделения в штате Джамму и Кашмир получили сотни тысяч тонн авиационного керосина и дизельного топлива, доставленного 500 автоцистернами по автомагистрали Джамму — Сринагар, что указывает на неминуемое возобновление воздушных боёв над спорным штатом, а также на готовность Нью-Дели приступить к наземной фазе операции по «зачистке» приграничных опорных пунктов пакистанской армии.
Здесь необходимо отметить крайне важный факт. Несмотря на то, что многочисленные политологи и эксперты склонны приписывать вооружённым силам Индии «железное» господство над пакистанской армией, отталкиваясь от многократного численного и технологического превосходства в личном составе и вооружении, в реальности всё обстоит куда сложнее. Дело в том, что сегодня на вооружении пакистанских ВВС состоят не только 6 десятков «древних» многоцелевых истребителей «Mirage III-EP» и «Mirage III-O», а также 45 устаревших F-16A/B, но и не менее сотни вполне современных многофункциональных истребителей поколения «4+» JF-17 Block I/II «Thunder» и F-16C/D Block 52.
Многофункциональные истребители JF-17 Block I и Block II (присутствуют в ВВС Пакистана в количестве 49 и 32 машин соответственно) представляют собой пакистанские варианты китайского МФИ FC-1 «Xiaolong», разработанные компанией «Chengdu» и серийно производимые мощностями пакистанского государственного авиастроительного объединения «Pakistan Aeronautical Complex» (PAC). Архитектура бортового радиоэлектронного оборудования модификации Block II представлена не только мультиплексным каналом обмена данными MIL-STD-1553B, но и более-менее современной БРЛС со щелевой антенной решёткой KLJ-7V1, которая обнаруживает цель типа Су-30МКИ (ЭПР 10-12 кв. м) на удалении 140 км и МиГ-29UPG (ЭПР около 4-5 кв. м) — порядка 120 км.
В совокупности с закупленными у КНР ракетами воздушного боя средней дальности PL-12, оснащёнными российскими АРГСН 9Б-1348 от «Агата», данные радары позволяют пакистанским JF-17 Block II вести дальний воздушный бой с индийскими Су-30МКИ и «Рафалями» (естественно, не на равных ввиду наличия устаревшей щелевой антенной решётки, но всё же с переменным успехом). Вторым достоинством этого истребителя является наличие многодиапазонного контейнерного комплекса РЭБ KJ-3000G, излучающие антенны которого (мощность 1,85 кВт) генерируют радиоэлектронные помехи в H/X/Ku и J-диапазонах (от 6500 до 17500 МГц), успешно перекрывая рабочие частоты большинства БРЛС и активных радиолокационных ГСН ракет класса «воздух-воздух», включая современную индийскую УРВБ «Astra». И, наконец, третьим важным преимуществом истребителей «Thunder Block II» является возможность интеграции в систему управления вооружением контейнерных мультиспектральных оптико-электронных прицельных комплексов «Sniper-ATP» и WMD-7 «ASELPOD», позволяющих лётчикам JF-17 Block II в пассивном режиме (с выключенным радаром) наносить удары по индийским опорникам ракетами «воздух-поверхность» в любое время суток и без стороннего целеуказания.
Не менее интересным моментом является давняя информация о приобретении оборонным ведомством Пакистана управляемых ракет ближнего воздушного боя c двухдиапазонной инфракрасной ГСН V3E «A-Darter», способных при перехвате маневрировать с перегрузкой в 100G и успешно уничтожать истребители противника при углах визирования более 90 градусов (в режиме «через плечо»); данная способность реализована в «Дартерах» благодаря наличию газоструйной системы отклонения вектора тяги, а также разработке для ракет высокопрочных корпусов с повышенной расчётной перегрузкой. Интеграция V3E «A-Darter» в СУВ истребителей осуществляется посредством шины обмена данными MIL-STD-1553, благодаря чему данные ракеты могут входить в боекомплект ранней версии истребителя «Thunder» - JF-17 Block I. Вследствие этого даже пилоты индийских Су-30МКИ, оснащённых двигателями с ОВТ, не смогут чувствовать себя уверенно в ближнем бою с JF-17 любой модификации, а поэтому все ставки будут делаться на победу в дальнем воздушном бою либо на средней дистанции.
В ходе противостоянии с тактической авиацией ВВС Пакистана индийским пилотам придётся учитывать и крайне серьёзный сетецентрический потенциал противника, заключающийся в возможности использования одновременно двух типов сетей обмена тактической информацией с различающимися особенностями шифрования радиоканалов: «Link-16», используемой истребителями F-16C/D Block 52 (с помощью бортового терминала MIDS-LVT) и 4 самолётами радиолокационного дозора и наведения «Saab-2000 AEW&C», а также «Link-17», разработанной пакистанскими специалистами при китайской поддержке и используемой истребителями JF-17 и четырьмя самолётами ДРЛОиУ ZDK-03 «Karakoram Eagle». Следовательно, если добавить в наш прогноз ещё и такой весомый «множитель», как несколько батарей 4-канальных китайских ЗРК HQ-16 (приобретены Исламабадом в марте 2017 года), защищающих основные авиабазы и укрепрайоны, становится ясно, что реализация «блицкрига» индийской стороной на кашмирском и других ТВД практически полностью исключена.
Источники информации:
https://russian.rt.com/world/article/606480-indiya-pakistan-konflict-sbity-dva-samoleta-konflikt-eksperty
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/a-darter/a-darter.shtml
http://nevskii-bastion.ru/pl-12-china/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6168739
- Автор:
- Евгений Даманцев
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