Первый сталинский удар: Ленинградско-Новгородская стратегическая операция

75 лет назад, 1 марта 1944 года, завершилась Ленинградско-Новгородская стратегическая операция. Красная Армия прорвала долговременную оборону противника, нанесла поражение немецкой группе армий «Север», к концу февраля 1944 года продвинулась на 270 – 280 км, полностью ликвидировав блокаду Ленинграда, освободив Ленинградскую область, Новгород. В результате были созданы условия для будущего освобождения Прибалтики и Карелии.При планировании военных действий на зимнюю кампанию 1944 года советское верховное командование планировало развернуть наступательные операции от Ленинграда до Чёрного моря, уделяя основное внимание флангам советско-германского фронта. На юге освободить Правобережную Украину и Крымский полуостров, выйти здесь весной к государственной границе СССР. На северном стратегическом направлении разгромить группу армий «Север», полностью снять блокаду с Ленинграда и выйти к Прибалтике.Советская Ставка планировала мощные последовательные операции – стратегические удары. Они войдёт в историю как «Десять сталинских ударов». Чтобы прорвать вражеский фронт на направлении удара создавались мощные, сильнее чем у немцев, группировки войск. Группировки были ударными за счёт концентрации бронетанковых, артиллерийских и авиационных соединений. Также готовились крупные массы резервных войск, что создать решающий перевес на избранных направлениях и быстро развить первый успех. Для распыления резервов противника операции чередовались по времени и по районам, удаленным друг от друга. Враг перебрасывал силы с одного направления на другое, в том числе на далекие фланги, растрачивал свои резервы.Первый такой удар был нанесён на северном стратегическом направлении. Так как в это же время – в январе 1944 года, советские войска наступали в районе Киева, удар Красной Армии на севере застиг немцев врасплох и позволил быстро перебросить резервы с юга.Блокада Ленинграда – второй столицы СССР-России, важнейшего культурно-исторического и промышленного центра страны, была прорвана ещё в январе 1943 года. Однако частичная блокада сохранялась, немцы стояли у стен города и подвергали его артиллерийским обстрелам. Для этого немцы сформировали две специальные артиллерийские группы в составе 75 батарей тяжелой и 65 батарей легкой артиллерии. Здесь Красной Армии противостояли 16-я и 18-я армии из состава группы армий «Север». Немцы длительное время занимали позиции в районе Ленинграда, реки Волхов, озера Ильмень, Старой Руссы, Холма и Невеля. Создали здесь мощную, хорошо подготовленную в инженерном отношении оборону. Она состояла из системы сильных узлов сопротивления и опорных пунктов, имевших между собой огневую связь. Немцы оборудовали не только пулеметно-орудийные дзоты, но и железобетонные доты, противотанковые рвы, надолбы и т. д. Особенно прочную оборону вермахт имел южнее Пулковских высот и севернее Новгорода. Общая глубина оперативной обороны вермахта достигала 230 – 260 километров. При этом наступление было осложнено лесисто-болотистой и озёрной местностью. Советским войскам при движении на запад, северо-запад и юг нужно было преодолеть множество водных преград. Железные дороги были разрушены, грунтовых дорог было мало и они были у неудовлетворительным состоянии. Крайне мешало наступлению и начавшаяся в ходе операции оттепель.Операцию по разгрому группы армий «Север», полной ликвидации блокады Ленинграда и освобождения Ленинградской области от оккупантов должны были провести войска Ленинградского фронта (командующий генерал армии Л.А. Говоров), Волховского фронта (командующий генерал армии К.А. Мерецков), 2-го Прибалтийского фронта (командующий генерал армии М. М. Попов) во взаимодействии с Балтийским флотом (адмирал В.Ф. Трибуц) и авиацией дальнего действия.Советские солдаты поднимают красный флаг над освобожденной Гатчиной, 26 января 1944 года14 января 1944 года с ораниенбаумского плацдарма нанесла удар 2-я ударная армия Федюнинского, 15 января – из района Пулково 42-я армия Масленникова. Войска Ленинградского фронта (ЛФ) поводили Красносельско-Ропшинскую операцию в целях окружения и разгрома немецкой группировки (3-й танковый корпус «СС» и 50-й армейский корпус) в районе Петергоф, Красное Село и Ропша. В последующем предусматривалось основными силами развивать наступление на Кингисепп, а частью сил — на Красногвардейск и Мгу. Немцы, опираясь на сильную оборону, оказали яростное сопротивление. Советские войска за три дня наступления продвинулись не более чем на 10 км, прогрызая оборону врага и неся большие потери. Сказывались ошибки командования и недостаточный опыт войск в прорыве хорошо подготовленной обороны врага.Только после трёх дней упорных боев 2-я ударная армия прорвала тактическую оборону врага южнее Ораниенбаума. В последующие дни наши войска развивали наступление. Немецкое командование бросило для ликвидации прорыва тактические, а затем и оперативные резервы, но не смогло снять угрозу окружения войск 18-й полевой армии. 17 января немцы начали отводить войска из района Красного Села.Советское командование, чтобы развить успех бросило в бой подвижные группы 2-й ударной и 42-й армий. Однако в полосе 42-й армии наши войска не завершили прорыв тактической зоны обороны врага, поэтому подвижная группа (две усиленные танковые бригады) попали под сильный минометно-артиллерийский огонь и подверглась контратакам немецких войск. Наши войска потеряли за день боев большую часть техники – до 70 танков и САУ, после этого подвижную группу 42-й армии вывели из сражения. 19 января командование 42-й армии бросило в атакую второй эшелон армии (усиленный стрелковый корпус) и снова подвижную группу. В итоге оборона немцев была прорвана. Немцы стали отходить под прикрытием арьергардов.К 20 января войска 2-й ударной и 42-й армий соединились и освободили от противника Ропшу и Красное Село. Не успевшие отступить немецкие части (петергофско-стрельнинская группировка) были уничтожены или пленены. Годами скапливавшаяся в районе Ленинграда осадная техника стала трофеями русских. 21 января немецкое командование начало отвод войск из мгинского выступа. Обнаружив отступление гитлеровцев, 67-я армия ЛФ и 8-я армия ВФ начали наступление и уже к вечеру 21 января заняли Мгу. Также скоро установили контроль над Кировской железной дорогой. Но продвинуться дальше в этом районе сразу не вышло. Гитлеровцы закрепились на временном рубеже и оказывали сильное сопротивление.Советские солдаты ведут бой в городе Пушкине, 21 января 1944 г.В сложившейся обстановке командование ЛФ решило изменить план дальнейшей операции и отказаться от замысла по окружению мгинской группировки противника (немцы уже отвели войска). Основной задачей фронта стало освобождение Красногвардейска. Затем планировалось силами 2-й ударной и 42-й армии развить наступление в направлении Кингисеппа и Нарвы. 24 января советские войска заняли города Пушкин и Слуцк, 26 января – Красногвардейск. Части 67-й армии овладели 28 января Вырицей, а 30 января — Сиверским. К концу января 1944 года главные силы ЛФ, действовавшие на кингисеппском направлении, продвинулись на 60–100 км от Ленинграда, вышли на рубеж р. Луга, на некоторых участках преодолели её и захватили плацдармы на другом берегу. Ленинград был полностью освобождён от вражеской блокады. 27 января 1944 г. во второй столице СССР был дан салют в честь доблестных советских войск, освободивших Ленинград от немецко-фашистской блокады.Одновременно с войсками Ленинградского фронта в наступление 14 января перешли войска 59-й армии Коровникова Волховского фронта (ВФ). Войска ВФ начали Новгородско-Лужскую операцию с целью уничтожения новгородской группировки вермахта и освобождения Новгорода. Затем планировалось, развивая успех в западном и юго-западном направлениях, освободить г. Луга и отрезать пути отхода вражеских войск в сторону Пскова. 8-я и 54-я армии ВФ должны были отвлечь на себя силы немцем на тосненском и любанском направлениях и не допустить их переброски к Новгороду.Войска ВФ также встретили сильное сопротивление врага. В условиях плохой погоды авиация не смогла поддержать наступающие войска, а артиллерия не могла вести прицельны огонь. Внезапная оттепель мешала движению танков, ледяные поля превратились в море грязи. Главные силы 59-й армии завязли в обороне врага. Более успешно наступала вспомогательная южная группа войск, форсировавшая по льду озеро Ильмень. Советские войска под началом генерала Свиклина, используя полную темноту и метель в ночь на 14 января форсировали водную преграду и внезапной атакой захватили несколько опорных пунктов противника. Командующий 59-й армией Коровников ввёл в бой на этом участке дополнительные силы.16 января в районе Чудово — Любань в наступление перешли части 54-й армии Рогинского. Армия не смогла пробить вражескую оборону и продвинулась незначительно, однако её удар позволили сковать значительные силы немецкой армии и поставил 26-й армейский корпус под угрозу окружения. Немцы начали отвод войск из мгинского выступа.Несколько дней кипели упорные бои. Войска 59-й армии при поддержке артиллерии и авиации прогрызали позиции противника. Низкие темпы наступления (5 – 6 километров в сутки) не позволили быстро взломать оборону врага и окружить немецкую группировку. Немцы имели возможность маневрировать силами, перебрасывать их с неатакованных участков. 18 января в сражение был введен второй эшелон 59-й армии — усиленный стрелковый корпус. Немцы, видя бессмысленность дальнейшего сопротивления и опасаясь окружения новгородской группировки, начали отводить войска из района Новгород на запад. В итоге удалось взломать главную полосу оборону немцев, как севернее, так и южнее Новгорода. 20 января части 59-й армии освободили Новгород, окружили и уничтожили западнее города несколько отдельных групп противника.Советские бойцы у разрушенного памятника «Тысячелетие России» в освобожденном НовгородеПамятник «Тысячелетие России» в Новгороде, разрушенный оккупантамиСоветские бойцы и командиры в освобожденном Новгороде. Командир 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии полковник Александр Петрович Швагирев и начальник штаба полка полковник В.А. Николаев водружают знамя. источник фотографий: http://waralbum.ruПосле освобождения Новгорода войска ВФ продолжали наступление на Лугу силами 59-й армии, войска 8-й и 54-й армий на правом фланге должна были занять район Октябрьской железной дороги. На левом фланге советские войска наступали на Шимск. Немецкое командование смогло оперативно усилить лужскую группировку (в том числе с помощью 12-й танковой дивизии), спасая значительные силы 18-й армии от окружения. Немцы понесли серьёзные потери, особенно в технике, однако сумели, отходя от одного рубежа к другому, успешно используя арьергарды, смогли спасти армию от окружения и сохранить большую часть её боевого потенциала. Поэтому части 59-й армии не смогли к концу января с ходу взять Лугу, как это планировалось Ставкой. Левофланговые части 59-й армии перехватили железную дорогу Ленинград — Дно и шоссе Луга — Шимск, а также очистили от гитлеровцев северное побережье озера Ильмень и вышли к окраинам Шимска. Правый фланг ВФ освободил Мгу, Тосно, Любань, Чудово, очистили от немцев Октябрьскую железную дорогу и Ленинградское шоссе.Таким образом, к 30 января армии ВФ, преодолев с тяжелыми боями 60-100 км, оказались перед сильным оборонительным рубежом противника на р. Луга. На этом первый этап Новгородско-Лужской операции был завершен.Войска 2-го Прибалтийского фронта (2ПФ) атаковали 16-ю немецкую армию ещё 12 января 1944 года. Командование фронта плохо подготовились к операции, оборону врага не изучили. Так, устраивали артподготовку как при сплошном рубеже обороны врага. Немцы же не имели здесь сплошной линии обороны, она состояла из отдельных узлов обороны и опорных пунктов. Советская пехота атаковала пустое место и попадала под фланговый огонь немецких опорных пунктов, которые не подавили артиллерией и с воздуха. Армии наступали в плохо знакомой, лесисто-болотистой местности. А 10-я гвардейская армия Сухомлина (с 21 января – Казакова), которая только что стала прибывать на левый фланг 2ПФ в момент операции была на марше и вводилась в бой по частям. Всё это предопределило низкие темпы наступления.В итоге наступление 3-й ударной, 6-й и 10-й гвардейских и 22-й армий развивалось крайне медленно и с большим трудом. Командование 10-й гвардейской армии было заменено. Командование фронта предложило Ставке не продолжать операцию на участке наступления 10-й гвардейской армии, а сконцентрировать все усилия 2ПФ в направлении Насва — Новоржев для быстрого соединения с силами ВФ. Войска фронта приостановили наступление и начали перегруппировку сил. С другой стороны, неудачное наступление 2ПФ сковало силы 16-й немецкой армии, что способствовало успеху ЛФ и ВФ под Ленинградом и Новгородом.Немецкие солдаты на привале во время отступления под Ленинградом в январе 1944 годаНемецкий танк PzKpfw IV выдвигается на позиции, Группа армий «Север», февраль 1944 г.В начале февраля 1944 года советские войска продолжили наступление в направлениях на Нарву, Гдов и Лугу. 1 февраля войска 2-й ударной армии ЛФ форсировали Лугу и взяли Кингисепп. Развивая успех, наши войска вышли к р. Нарва и захватили на противоположном берегу два плацдарма. Затем шли бои за их расширение.11 февраля 2-я ударная армия, усиленная 30-м гвардейским стрелковым корпусом, продолжила наступление. Немецкое командование считая Нарву стратегическим пунктом, также усилило это направление подкреплениями. Советским войскам противостояли части танково-гренадерской дивизии «Фельдхернхалле» и дивизии СС «Норланд», 58-й и 17-й пехотных дивизий. Несколько дней шли крайне ожесточенные бои. Немцы остановили порыв Красной Армии. Нарву взять не удалось. 14 февраля Ставка приказала командованию ЛФ взять Нарву к 17 февраля.Войска 2-й ударной армии были усилены 124-м стрелковым корпусом из резерва фронта и перегруппировав силы, вновь пошли в атаку. Яростные бои продолжались до конца февраля 1944 года, но нашим войскам удалось только расширить плацдарм. Прорвать немецкую обороны и взять Нарву не удалось. В конце февраля дополнительно ко 2-й ударной армии командование ЛФ решило перебросить на нарвское направление 8-ю и 59-ю армии, и 3-й гвардейский танковый корпус из резерва Ставки. Упорная битва в районе Нарвы была продолжена в марте – апреле 1944 года.Советские офицеры возле подбитого немецкого танка Pz.Kpfw.VI «Тигр» в деревне Скворицы Гатчинского района Ленинградской области. Февраль 1944 г.Подбитые «Пантеры», уничтоженные танком Т-70 А. Пегова. В феврале 1944 г. легкий танк Т-70, заметив два приближающихся немецких танка PzKpfw V «Пантера», замаскировался в кустарнике и взял их на прицел. После того как «Пантеры» приблизились на 150-200 метров и подставили под удар борта, Т-70 внезапно из засады открыл огонь и уничтожил «Пантеры» быстрее, чем те смогли его обнаружить. Экипажи выбраться из «Пантер» не смогли. Командир Т-70 младший лейтенант А. Пегов был представлен к званию Героя Советского СоюзаКроме того, в начале февраля 42-я армия ЛФ форсировала р. Лугу и вышла в район Гдова. 4 февраля был освобожден Гдов и Красная Армия вышла к Чудскому озеру. 12 февраля, после упорных боев, наши войска (части 67-й и 59-й армий) освободили Лугу, и к 15 февраля преодолели лужский оборонительный рубеж противника. Ленинградская область была освобождена, немцы отброшены в Прибалтику. После этого Волховский фронт, по указанию Ставки был расформирован. Его армии с 15 февраля были переданы в состав ЛФ и 2ПФ.В это же время войска 2ПФ вели наступательные действия к югу от озера Ильмень с целью захвата переправ на р. Великая и совместно с левым крылом ЛФ разгрома вражеских войск в районе Острова. 18 февраля 1-я ударная армия Короткова взяла Старую Руссу. 22-я армия Юшкевича, перейдя в наступление 19 февраля, вклинилась в оборону врага. К концу 26 февраля советские армии очистили от гитлеровцев железную дорогу Луга – Дно – Новосокольники. В этот день пошли в наступление части 10-й гвардейской и 3-й ударной армий Казакова и Чибисова, но они смогли добиться только тактических успехов.Таким образом, во второй половине февраля 1944 года полоса наступления Красной Армии была увеличена к югу от озера Ильмень до районов Новосокольники и Пустошка. К концу месяца наши войска прошли на псковском и новоржевском направлениях до 180 км и вышли к Псковско-Островскому укрепленному району и южнее его – на линию Новоржев, Пустошка. Но для дальнейшего развития наступательной операции советские армии уже не располагали необходимыми силами и средствами.Немцы смогли отвести главные силы 16-й армии и часть 18-й армии на заранее подготовленный рубеж обороны, подтянуть резервы. Они оказали мощное и умелое сопротивление, отбивая советские удары, постоянно контратакуя. Советское командование совершило ряд ошибок: разведка, организация, управление, взаимодействие. Наши войска полтора месяца вели непрерывные, кровавые бои, понесли серьёзные потери. Мешала лесисто-болотистая местность, дорог было мало, началась весенняя распутица, условия погоды были неблагоприятными – постоянные оттепели, метели, туманы. Нужно было подтянуть тылы, пополнить и перегруппировать войска.Поэтому по указанию Ставки 1 марта 1944 года Ленинградский и 2-й Прибалтийский фронты перешли к обороне и стали готовить новые наступательные операции. В результате Ленинградско-Новгородской стратегической операции Красная Армия прорвала мощную оборону врага, и отбросила его от Ленинграда на 220 – 280 км. Советские воины освободили от гитлеровцев почти всю Ленинградскую, Новгородскую области, часть Калининской и вошли на территорию Эстонской республики. Были созданы условия для начала освобождения Прибалтики и Карелии, будущего разгрома фашистской Финляндии.Немецкая группа армия «Север» понесла серьёзное поражение: было разгромлено до 30 германских дивизий. Первый сталинский удар не позволил немецкому командованию использовать войска группы армий «Север» на южное направление, где в это время развивалась Днепровско-Карпатская стратегическая операция.«Разорванное кольцо» — мемориал, входящий в Зелёный пояс Славы. Две железобетонные арки символизируют кольцо блокады, разрыв между ними — Дорогу жизни