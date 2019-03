Американский флот обзаведётся беспилотными «Касатками»

Echo Voyager, фото: boeing.com

Echo Voyager, фото: boeing.com

Echo Voyager, фото: boeing.com

Echo Voyager, фото: boeing.com

Источники информации:

https://www.boeing.com

https://discover24.ru

https://www.popularmechanics.com

https://warspot.ru

https://lenta.ru

https://ria.ru

ВМС США заказали у американской корпорации Boeing четыре крупных беспилотных подводных плавательных аппарата, получивших название «Orca» (Касатка), сообщает издание The Popular Mechanics. Информация об этом появилась в середине февраля 2019 года. Известно, что контракт, заключенный с компанией «Боинг», предполагает изготовление, испытание и доставку подводных беспилотников, а также поставку связанных с ними элементов инфраструктуры. Сумма заключенной сделки составила 43 миллиона долларов, таким образом, стоимость одной субмарины составит чуть более 10 миллионов долларов.Сообщается, что новые беспилотные субмарины американский флот собирается использовать для ведения разведки, выполнения автономных миссий на дальние расстояния, для проведения работ в опасных условиях, а также при проведении спасательных операций. Конструктивно новый американский подводный беспилотник Orca основывается на ранее уже демонстрировавшейся корпорацией Boeing беспилотной дизель-электрической подводной лодке демонстраторе технологий Echo Voyager, которая разрабатывалась в США в рамках программы создания сверхбольших беспилотных подводных аппаратов XLUUV (Extra Large Unmanned Undersea Vehicle). По сути, вся достоверная информация о проекте, которая в том числе опубликована в открытом доступе на официальном сайте корпорации «Боинг», относится именно к беспилотнику Echo Voyager. О том насколько «Касатка» будет отличаться от беспилотной субмарины Echo Voyager, можно лишь догадываться.Как пишет американская пресса, данные аппараты смогут в будущем кардинально изменить ход боевых действий на море, предоставляя в распоряжение военных недорогие, в некоторых случаях одноразовые системы вооружения, которые всегда можно бросить на латание дыр в обороне или в самые горячие точки (не только в плане боевых действий, но и в места крупных техногенных катастроф), в которых пилотируемым кораблям и подлодкам просто слишком опасно находиться. При этом возможности беспилотных «Касаток» не будут ограничиваться лишь разведывательными задачами, предполагается, что их можно будет использовать и для потопления различных кораблей противника на большом удалении от родных баз.Основой для «Касатки» должна стать субмарина демонстратор-технологий Echo Voyager. Презентация этого подводного беспилотника, способного месяцами двигаться под водой без экипажа на борту, состоялась еще в марте 2016 года и уже тогда приковала к себе пристальное внимание морских специалистов. А в июне 2017 года первая глубоководная субмарина-беспилотник Echo Voyager вышла в открытое море, где приступила к серии первых ходовых испытаний. Сообщается, что данная беспилотная дизель-электрическая подводная лодка в состоянии преодолеть 6500 морских миль (порядка 12 000 км), при этом лодка может находиться в автономном плавании минимум месяц. В длину лодка достигает 15,5 метров. Вес беспилотника составляет без малого 50 тонн.Беспилотная субмарина получила инерциальную навигационную систему, а также датчики глубины, помимо этого лодка может получать данные о своем местонахождении с помощью GPS. Для отправки важной информации и получении новых команд и задач она может использовать спутниковую связь. Максимальная скорость хода американского беспилотника – 8 узлов (14,8 км/ч). Оптимальная скорость движения составляет 2,5-3 узла (примерно 4,6-5,6 км/ч). Диапазон движения между перезарядками аккумуляторных батарей составляет примерно 150 морских миль (около 280 км). Максимальная глубина погружения беспилотника достигает 3000 метров. Стоит отметить, что абсолютный рекорд погружения для боевых подводных лодок принадлежит печально известной советской лодке К-278 «Комсомолец», которая 4 августа 1985 года смогла погрузиться на глубину 1027 метров, на этой глубине лодка была недостижима для существующих противолодочных средств и практически не фиксировалась гидроакустическими средствами обнаружения.Одной из особенностей демонстратора-технологий Echo Voyager была его модульность и модульная система полезной нагрузки. К примеру, беспилотник позволяет легко включить в свой состав отсек полезной нагрузки, предназначенный для решения различных задач. Данный отсек длиной около 10 метров обеспечивает подводному беспилотнику грузоподъемность на уровне 8 тонн. Помимо этого на лодке возможно размещение и перевозка полезного груза вне корпуса лодки. С транспортным отсеком длина беспилотника Echo Voyager увеличивалась до 25,9 м.В настоящее время невозможно сказать о том, насколько беспилотный подводный аппарат Orca окажется лучше Echo Voyager. В то же время известно, что согласно данным U.S. Naval Institute News новый беспилотный аппарат сможет бороться с морскими минами, надводными кораблями, подводными лодками, радиоэлектронными системами противника. В качестве полезной нагрузки на борту беспилотной субмарины может быть размещен сонар, который позволит ей охотиться на подводные лодки противника, отправляя данные об их месторасположении противолодочной авиации и надводным кораблям.В американских СМИ также пишут о том, что подводный беспилотник можно будет оснастить легкой торпедой Mk. 46, чтобы дать ему возможность самостоятельно бороться с судами противника. Помимо этого на нее можно будет установить и более тяжелую торпеду Mk. 48 для борьбы с крупными надводными кораблями, рассматривается также вариант размещения на борту противокорабельных ракет. При этом лодка получит возможность доставлять различные грузы и сбрасывать их на морское дно, а также не только обнаруживать, но и самостоятельно устанавливать морские мины. Модульная система субмарины и гибкое программное обеспечение с открытой архитектурой призваны обеспечить быструю настройку беспилотной системы для тех задач, которые необходимо решать в текущий момент времени. Американские военные всерьез рассчитывают на то, что в будущем беспилотные корабли помогут уменьшить общие расходы флота при одновременном расширении возможностей ВМС.В издании The Popular Mechanics отмечают, что большая универсальность «Касатки», учитывая ее небольшую стоимость, представляется нереальной. Ближайший эквивалент может обеспечить боевой корабль флота с экипажем из 40 человек и стоимостью под 580 миллионов долларов. Такой боевой корабль значительно быстрее плавает, имеет преимущество в виде подготовленного экипажа, несет на борту больше полезной нагрузки, в том числе боевой, но при этом подводный беспилотник Orca полностью автономный аппарат, который стоит существенно дешевле.Для ведения борьбы с подводными лодками противника можно построить десятки «Касаток», которые смогут лучше защитить и патрулировать район, чем один надводный боевой корабль или обычная подлодка с экипажем на борту. Одна бригада управления, расположенная на берегу, сможет управлять сразу несколькими такими подводными беспилотниками, позволяя им работать независимо друг от друга в течение нескольких недель, до момента получения с берега новых приказов.Отдельным плюсом является возможность работы в опасных зонах мирового океана, не рискуя жизнями хорошо подготовленных моряков. Так «Касатка» может притвориться полноценной субмариной, ожидая, пока вражеская лодка не атакует ее, в то время как настоящая подлодка класса «Вирджиния» будет находиться на безопасном удалении, выжидая наиболее подходящий момент для атаки. Также подводный беспилотник Orca сможет ставить подводные мины и проводить диверсии в хорошо защищенных водах, которые противник считает слишком опасными для любых пилотируемых кораблей.Заказ первой партии беспилотников из четырех штук свидетельствует как о проведении их дальнейших всесторонних испытаний, так и о возможности в случае необходимости использовать часть «Касаток» для решения реальных задач. Недорогие беспилотники, к которым можно отнести аппараты Orca, могут на практике снизить неконтролируемые расходы на приобретение современных вооружений. В то время как стоимость классических кораблей и подводных лодок с многочисленным экипажем на борту в ближайшем будущем вряд ли снизится, недорогие беспилотные системы могут помочь снизить расходы американских ВМС.Российские военные эксперты отмечают, что беспилотные подводные лодки «Касатка» могут быть своеобразным ответом на российские разработки в этой области. В интервью агентству РИА Новости эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов отмечал, что в силу достаточно больших размеров, разведывательные задачи видятся ему не приоритетными для подобных беспилотников, в отличие от транспортных задач. Полезный объем и возможность перевозить тонны грузов позволяют разместить на борту большое количество противокорабельных мин, торпед и разнообразных гидроакустических датчиков. Рассуждая о данном проекте еще в августе 2017 года, эксперт Денис Федутинов отмечал, что в принципе можно допустить вероятность несения подобным аппаратом торпеды, оснащенной ядерным зарядом, или размещения на ее борту интегрированного в конструкцию самой подлодки ядерного заряда. В этом случае, беспилотник превращается в своеобразное « оружие возмездия», предназначенное для нанесения по противнику удара в случае начала полномасштабной ядерной войны.1 марта 2018 года в рамках послания Федеральному Собранию Владимир Путин впервые рассказал широкой общественности о разработке в России беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине, совершать плавания на межконтинентальную дальность и обладающих скоростью кратно превышающей скорость обычных подводных лодок и наиболее совершенных торпед. Данный аппарат, который уже в марте того же года получил официальное обозначение «Посейдон», может выступать носителем как обычных, так и ядерных боевых частей. Возможными целями «Посейдона» является наземная инфраструктура противника, авианосные ударные группы, береговые укрепления. Заводские ходовые испытания российского ядерного подводного беспилотника «Посейдон» должны начаться летом 2019 года, об этом ранее сообщало агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в российском оборонно-промышленном комплексе.