Небензя в ООН рассказал, почему применено вето к резолюции США по Венесуэле

(Проводить) Выборы или не (проводить) выборы, это решать самим венесуэльцам. Не надо решать за них. Главное - это диалог, а вы сжигаете мосты, в прямом и переносном смысле слова.

Вы вновь ограбили целую нацию на миллиарды долларов, и насильно навязывают подачки, которые обставляют условием смены режима.

Россия и КНР использовали право и наложили вето в Совбезе ООН на проект американской резолюции по Венесуэле. По словам постпреда РФ в ОО Василия Небензи, Россия не может принять этот вариант резолюции по той причине, что он не отвечает нормам международного права и интересам Венесуэлы как суверенного государства. Российский дипломат отметил, что США сначала сами создали все условия для проблем гуманитарного характера в Венесуэле своими санкциями, а теперь говорят о готовности эти проблемы разрешать.Василий Небензя:Мосты действительно перекрыты на границе Венесуэлы и Колумбии, горел мост на границе с Бразилией.Василий Небензя отметил, что США и их партнёры «убили» российский проект резолюции, который предполагал венесуэльский диалог. Российский постпред отметил, что всё это было сделано Вашингтоном намеренно.Небензя – Вашингтону и Лондону:Напомним, что на днях в СМИ Германии прозвучала мысль о полном провале того переворота, который пытался устроить Хуан Гуаидо. Армия, полиция, верховный суд и основная часть населения Венесуэлы не поддержали самопровозглашённого «главу государства».