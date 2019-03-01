Генерал рассказал о скорых поставках С-500 в войска
Информационное издание «Красная Звезда» со ссылкой на начальника академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенанта Владимира Ляпорова сообщает о том, что российские военные уже начали процесс обучения эксплуатации комплексов противовоздушной и противоракетной обороны С-500.
Российский генерал отметил, что в текущем году состоится первый выпуск военнослужащих, которые прошли программу обучения именно по С-500. По словам Владимира Ляпорова, такого рода обучение организовано в учебном центре, занимающемся подготовкой специалистов-зенитчиков. Такой центр располагается в городе Гатчина (Ленобласть).
Генерал Ляпоров отметил, что ЗРК С-500 «Прометей» (проект 55Р6М «Триумфатор-М») пока в ВС РФ нет, но в ближайшее время первые такие комплексы уже должны быть поставлены на вооружение.
Ранее сообщалось, что поставки зенитного ракетного комплекса С-500 в ВС РФ будут начаты с 2020 года. Также в планах Минобороны РФ значилась поставка таких комплексов для нужд Военно-морского флота страны.
Комплекс способен интегрироваться в единую систему ПВО-ПРО, в которую также входят другие ЗРК, включая С-300 и С-400. Кстати, генерал-лейтенант Владимир Ляпоров отметил и тот факт, что начинаются поставки в войска и таких средств противовоздушной обороны как С-350.
Российский генерал отметил, что в текущем году состоится первый выпуск военнослужащих, которые прошли программу обучения именно по С-500. По словам Владимира Ляпорова, такого рода обучение организовано в учебном центре, занимающемся подготовкой специалистов-зенитчиков. Такой центр располагается в городе Гатчина (Ленобласть).
Генерал Ляпоров отметил, что ЗРК С-500 «Прометей» (проект 55Р6М «Триумфатор-М») пока в ВС РФ нет, но в ближайшее время первые такие комплексы уже должны быть поставлены на вооружение.
Ранее сообщалось, что поставки зенитного ракетного комплекса С-500 в ВС РФ будут начаты с 2020 года. Также в планах Минобороны РФ значилась поставка таких комплексов для нужд Военно-морского флота страны.
Комплекс способен интегрироваться в единую систему ПВО-ПРО, в которую также входят другие ЗРК, включая С-300 и С-400. Кстати, генерал-лейтенант Владимир Ляпоров отметил и тот факт, что начинаются поставки в войска и таких средств противовоздушной обороны как С-350.
- Использованы фотографии:
- Livejournal.com
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