Индия заявила о доказательствах по сбитому F-16 ВВС Пакистана

Индийские СМИ сообщают о наличии неопровержимых доказательств того, что самолёты пакистанских ВВС «осуществили вторжение» на индийскую территорию. В частности, говорится об обнаружении на северо-западе Индии частей американской ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности -. Эту ракету, как сообщается, выпускал один из самолётов F-16 ВВС Пакистана.Также в индийских газетах пишут о том, что официальному Исламабаду пора перестать скрывать потерю F-16. На этом фоне приводится кадр из новостного выпуска пакистанского телевидения, на котором, как заявлено Индией, военнослужащие Пакистана осматривают обломки потерянного самолёта.Вот тот самый кадр, на который ссылаются индийские репортёры:В СМИ Индии заявили, что журналисты пообщались со специалистами из ВВС страны, и те подтвердили, что фрагменты самолёта на снимке принадлежат именно F-16, который упал на территории Пакистана. Отмечено, что на фото также можно увидеть военнослужащих 7-й пехотной бригады пакистанских ВС.Напомним, что власти Пакистана потерю боевого самолёта не признают, а также не признают того, что самолёты пакистанских ВВС пересекали границу с Индией.Важно отметить, что сегодня Исламабад намерен осуществить выдачу индийской стороне пленного лётчика Абхинандана Вартхамана, самолёт которого был сбит в воздушном пространстве Пакистана. Решение о выдаче принял пакистанский премьер Имран Хан.В прессе накануне сообщили, что в общей сложности в границы Пакистана и Индии "сошлись" 32 самолёта, из которых непосредственно в воздушном бою участвовали единицы, в том числе и МиГ-21 ВВС Индии, который был сбит.