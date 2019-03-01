К 20-й годовщине подвига псковских десантников готовится план мероприятий
29 февраля - 1 марта 2000 года произошло событие, которое вошло в новейшую отечественную историю как трагическое и одновременно героическое. Речь идёт о одном из наиболее известных эпизодов Второй чеченской войны - эпизодов, когда бойцы 6-й роты 2-го батальона 104-го гпдп 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с группировкой террористов в Аргунском ущелье.
Бой у высоты 776 является фактом беспримерного героизма, подвига 90 российских десантников, которые противостояли двум с лишним тысячам боевиков.
В живых после того боя остались только шесть воинов ВС РФ. На рубеже Улус-Керт – Сельментаузен солдаты федеральных сил положили не менее 400 представителей террористической группировки, которой командовали Шамиль Басаев и Хаттаб.
К 20-летию боя в Аргунском ущелье готовится план памятных мероприятий, в которых примут участие родственники и сослуживцы павших воинов ВДВ РФ. По словам депутата Госдумы РФ Андрея Турчака, план мероприятий, которые состоятся в Чеченской Республике в 2020-м году, будет разработан при учёте пожеланий членов семей тех солдат и офицеров, которые участвовали в бою.
ТАСС приводит заявление депутата:
Организация поездки к месту боя будет осуществляться попечительским советом.
Отмечено, что в настоящее время ведутся работы по созданию бюстов 84-х псковских десантников, погибших на высоте 776.
Памятник бойцам 6-й роты на Псковщине
Бой у высоты 776 является фактом беспримерного героизма, подвига 90 российских десантников, которые противостояли двум с лишним тысячам боевиков.
В живых после того боя остались только шесть воинов ВС РФ. На рубеже Улус-Керт – Сельментаузен солдаты федеральных сил положили не менее 400 представителей террористической группировки, которой командовали Шамиль Басаев и Хаттаб.
К 20-летию боя в Аргунском ущелье готовится план памятных мероприятий, в которых примут участие родственники и сослуживцы павших воинов ВДВ РФ. По словам депутата Госдумы РФ Андрея Турчака, план мероприятий, которые состоятся в Чеченской Республике в 2020-м году, будет разработан при учёте пожеланий членов семей тех солдат и офицеров, которые участвовали в бою.
ТАСС приводит заявление депутата:
Мы соберём все ваши предложения и пожелания. Будьте уверены, что все они поступят губернаторам для сопровождения и дальнейшего исполнения. Мы будем следить за тем, чтобы ни одна ваша просьба не осталась без внимания.
Организация поездки к месту боя будет осуществляться попечительским советом.
Отмечено, что в настоящее время ведутся работы по созданию бюстов 84-х псковских десантников, погибших на высоте 776.
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