В США подсчитали время подлёта российских ракет

Москва уже более 50 лет угрожает США ядерными ракетами, а недавно развернула еще и неядерный потенциал, способный поражать объекты в центре страны. Эти ракеты обладают значительно большей дальностью и точностью, чем все предыдущие образцы

Мы должны инвестировать в нашу оборону, если мы собираемся сохранить нашу способность защищать страну. И я думаю, что делать это нужно безотлагательно