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В США подсчитали время подлёта российских ракет

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Россия размещает неядерные ракеты, способные поражать цели в глубине США «из-за пределов радиолокационного покрытия», приводит Washington Times заявление главы Североамериканского аэрокосмического командования (NORAD) генерала Терренса О’Шонесси.




Москва уже более 50 лет угрожает США ядерными ракетами, а недавно развернула еще и неядерный потенциал, способный поражать объекты в центре страны. Эти ракеты обладают значительно большей дальностью и точностью, чем все предыдущие образцы

- сказал он на слушаниях в Сенате.

По словам генерала, гиперзвуковой ракете «Авангард» достаточно 15 минут, чтобы, преодолев американскую систему ПРО, поразить цель на территории Северной Америки. При этом она может быть выпущена из-за пределов радиолокационного покрытия NORAD.

О’Шонесси также высоко оценил крылатые ракеты комплекса «Калибр», угрожающие «северным рубежам США» и обладающие «крайне высокой точностью для удара по наземным целям».

Кроме того, он рассказал сенаторам об опасности, исходящей от российских подлодок класса «Северодвинск», которые «гораздо тише и смертоноснее» предыдущих поколений субмарин.

Напомнил генерал и о стратегических бомбардировщиках Ту-95 и Ту-160, которые периодически совершают пролеты вдоль американского побережья, чтобы продемонстрировать свои «ядерные возможности».

Мы должны инвестировать в нашу оборону, если мы собираемся сохранить нашу способность защищать страну. И я думаю, что делать это нужно безотлагательно

- заключил командующий.
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