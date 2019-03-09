Зимний вечер крепости Псков

«Настроение не может быть всегда хорошим, а вот настрой должен быть. Особенно у тех из нас, кто может увидеть красоту вокруг себя. Она же есть везде — и в природе, и в результатах труда рук человеческих. Прекрасен и закат, и замок на его фоне».

(Из личной переписки с замечательным и добрым человеком.)

Много ли человеку нужно для счастья? Да кому как… Кто-то будет совсем не в восторге, получив миллион долларов задарма, а другому из нас одно доброе слово станет дороже целого мира. Все мы разные, и жизнь у каждого своя, индивидуальная: со своими особенностями, своими радостями и горестями, взлетами и падениями, и со своим восприятием этой же самой жизни.Хорошо, а вот для хорошего настроения много нужно? Подскажу: нужны приятные эмоции. И да, ими захочется поделиться с окружающими, откуда-то вдруг появятся силы, в душу придет «полет мыслей и чувств», а действия будут складываться в конкретные поступки, или даже объект творчества. А если подобных чувств много, у человека постепенно проявится и позитивный настрой в жизни, само отношение к ней. И мы должны ловить такие моменты, ценить их, складировать в свою «жизненную копилку памяти», которая будет определять наши дальнейшие поступки. Авось, и поведение каждого из нас изменится. Ведь «летать» душой – не так уж и сложно!Эмоции же эти можно почерпнуть откуда угодно, даже от простой прогулки вечером по старому городу в новогодние праздники. Тихий скрип снега под ногами, стакан с кофе в руке, созерцание красоты в свете ночных огней – что еще нужно для хорошего настроения и ярких воспоминаний? А заодно с этим можно и прикоснуться к истории , ведь история вообще сама по себе, что называется, «хрустит у нас под ногами»! И, в связи с этим, есть предложение… Организуем своеобразную «прогулку» по ночному Пскову!Что за город — Псков? У кого-то из нас Псков заслуженно ассоциируется с Воздушно-Десантными войсками. Приезжий же сразу обратит внимание на обилие древних церквей, реку Великую, крепостные укрепления, Псковский Кром (Кремль); также в городе много исторических зданий. Ну и, естественно, в зимние праздники город радостно расцвечен огнями гирлянд.Фото 1. Схема псковских укреплений.Исторический центр Пскова находится в районе слияния небольшой речки Псковы с рекой Великой. На данной схеме указаны основные оставшиеся средневековые укрепления, и несохранившиеся тоже. В принципе, большая часть городских достопримечательностей также укладывается в границы, очерченные стеной Окольного города. Отдельно стоит упомянуть Поганкины палаты – в этом здании XVII века расположена одна из экспозиций Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Карта дана по книге «Крепости Северо-Запада России», Санкт-Петербург, 2012.Осмотр городских красот мы начнем с одной из самых известных башен Пскова — Гремячей. В конце XV – начале XVI веков вокруг города было выстроено мощное каменное кольцо укреплений (до этого стены были деревянными). Материалом служил известняк, как и во многих русских крепостях, например, в Яме-Кингисеппе. В верхнем течении река Пскова были перегорожена стеной, в которой были устроены так называемые Верхние решетки, арочное фортификационное сооружение с решетками, перекрывающее реку. Около них, на горе, в 1525-м году и начали строить башню, названную Космодемьянской. А Гремячей в те времена называлась башня абсолютно другая, но она давно разрушена, и название ее перешло постепенно на Космодемьянскую, что и высится до сих пор.Фундаментом для сооружения послужила известняковая скала, она же стала и первым ярусом. Высота башни около двадцати метров, диаметр в нижней части – около пятнадцати. Всего же в башне было шесть ярусов, разделенных деревянными полами, также существовал каменный «подлаз», ведущий к реке Пскове для снабжения защитников водой – от него ничего не осталось. С западной, тыльной, стороны к башне была пристроена каменная лестница с ходами к реке, в саму башню и на стены. А вот история башни успела обрасти различными легендами, но это – к любителям фольклора!Фото 2. Гремячая башня.Вид на Гремячую башню с западной стороны. Река Пскова – слева, справа за башней виднеется церковь Косьмы и Дамиана (первоначально построена в 1383-м, перестроена в 1540-м году) – именно от этой церкви башня и получила первоначальное название. Особенно красивый вид на башню открывается с противоположного берега Псковы.На другом, низком, берегу реки расположен Финский парк, или парк Куопио. Он разбит в 1990-х годах по проекту финских архитекторов из города-побратима Куопио, откуда и получил название. Раньше это место назвалось Островок. Да, ибо это был настоящий остров, отделенный искусственной протокой – речкой Копанкой. К слову, река Пскова всегда играла важную роль в жизни псковичей. Она была основным источником водоснабжения, а в XVI веке берега реки были уставлены мельницами – церковными, монастырскими, частновладельческими. В XIX же веке на обоих берегах были и жилые усадьбы, и промышленные здания, и Островок тоже был плотно застроен. Сейчас же об «островной истории» этого места напоминают лишь несколько пешеходных мостиков через остатки протоки. Летом здесь можно взять напрокат лодку или велосипед, зимой – покататься с горки — в общем, всегда найдутся развлечения и для взрослых, и для детей. По парку приятно просто прогуляться, благо полюбоваться есть чем — вокруг расположены церкви и исторические здания. Парк узкий, идет вдоль берега, далее – крутой подъем, там остались следы укреплений начала XVIII века, созданных по приказу царя Петра – во время Северной войны он приказал разрушить ряд башен и храмов, а на их месте были насыпаны бастионы. Парк Куопио постепенно переходит в парк реки Псковы, и также идет вдоль берега, а центральная его аллея приобретает гордое название Милицейской улицы…Фото 3. Церковь Богоявления с Запсковья.Вот такой замечательный вид из парка через Пскову на Церковь Богоявления с Запсковья. Существующий ныне храм был основан в 1495 году на месте предыдущей, сгоревшей, церкви. Красиво, правда?Если двигаться по парку дальше, прекрасно виден Кром и самый главный собор города – Троицкий, благо что, аллея туда и ведет. Кремль и собор являются символами этого города, и про них нужно писать отдельные статьи, поэтому ограничимся краткой информацией. Финское поселение на месте кремля было основано еще в начале I тысячелетия н.э. В VIII веке сюда приходят славяне, а впервые упоминается Псков в 903-м году в связи с тем, что именно из здешних мест привели князю Игорю будущую жену – Ольгу, первую крестительницу Руси. В X-XII веках на территории кремля строятся первые крепостные укрепления. Возможно, древнейшая каменная стена была построена еще в X веке. Впервые приступная крепостная стена (Перси) упомянута в 1065 году в связи с неудачной попыткой полоцкого князя Всеволода взять Псков.Второе кольцо крепостных стен кремля относится ко второй половине XIII века, времени княжения здесь Довмонта-Тимофея, сейчас это место называется Довмонтов город. Там были расположены церкви, административные, гражданские здания, от которых остались лишь основания. В XIV-XV веках крепость перестраивается, возводятся каменные стены и башни в самом кремле. И, как было уже сказано, в конце XV — начале XVI века еще и весь Окольный город опоясывается каменными укреплениями. Эти укрепления (и, естественно, их защитники!) с честью выдержали и польскую осаду, устроенную Стефаном Баторием в 1581-1582 годах, и осаду войск шведского короля Густава Адольфа в 1615-м.Фото 4. Вид из парка на кремль и собор.Вот такой вид из парка на кремль и собор. Если писать про псковский Кром, получится отдельная статья. Перечислять стены, башни, их историю сейчас не стоит, желающие сами все найдут, равно, как и фото лучшего качества!Пройдя под мостом по аллее, можно выйти к самому кремлю. Вечером он ярко подсвечен. Центральное здание Крома, как и в каждой русской крепости – собор, в данном случае, Троицкий. Первый храм был построен здесь еще в X веке. В конце XII века на его месте возведен новый, первый каменный, собор. На площади же перед собором собиралось известное вече. Однако в 1363-м обрушивается верх собора, и его стены разобраны призванными изборянами (жителями Изборска, что неподалеку). Третий собор строится в 1365-1367 мастером Кириллом, и простоял более 300 лет. Многих исторических деятелей повидал тот собор — побывали тут и Софья Палеолог, византийская принцесса, и Иван Грозный.Фото 5. Троицкий соборНыне существующий Троицкий собор – четвертый по счету, а его строительство проходило в 1682-1699 годах. Каждый год, 24 июля, в нем проходит торжественная служба в честь святой княгини Ольги, молебен служит митрополит Псковский и Порховский. А после этого начинается крестный ход!Кром можно обогнуть по кругу. Сначала по аллее вдоль Псковы, потом выйти через ворота в стене к реке Великой. Раньше Пскова в месте впадения в реку Великую была перегорожена еще Нижними решетками – фортификационным сооружением, перекрывающим реку.Фото 6. Река Пскова и Средняя башняСредняя башня Крома (слева) была возведена в начале XV века. Но уже к концу XVII века от нее практически ничего не осталось, и она воссоздается заново только в 1973 году. Надо сказать, что именно в 1960-1990-е годы в кремле велись активные ремонтно-реставрационные работы, позволившие теперь рассматривать его во всей красе.Гулять вокруг Крома – отдельное искреннее удовольствие. Набережная освещена, снег хрустит под ногами, рядом раскинулась покрытая льдом река Великая. Что еще нужно для счастья, кроме тех, кто дорог тебе, и находится здесь рядом с тобой? Ну, если только стакан с кофе в руках! Заряд кофеина можно пополнить при входе в кремль, там есть уютный бар. В новогодние праздники в псковскую цитадель пускали дольше, чем обычно, можно было прогуляться по двору, очароваться осмотром стен и башен, зайти внутрь собора, поклониться иконам и поставить свечки святым.Фото 7. Амбразура.Если посмотреть в амбразуру, видны псковские огни с противоположного берега Великой.Но к набережной можно выйти не только со стороны кремля. Можно остановиться у стены Окольного города, и пройти вдоль нее. Отдельное спасибо стоит сказать псковским кафе. В центре их много, и на любой вкус. Еда любая – найти можно на любой вкус, даже нужное меню для оголтелых вегетарианцев. Глинтвейн быстро согреет между прогулками на морозе, кофе «на вынос» же можно заказать с собой. Цены умеренные, а обслуживание на хорошем уровне, проверено!Фото 8. Кафе на старой стене.На пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова старая стена Окольного города сослужила еще одну службу, уже мирную. Прямо на стенах, по обе стороны от проспекта, теперь расположены кафе. По другую сторону от стены – парки, переходящие один в другой – все не упомнишь, карта в помощь! И да, гуляй – не хочу!Если двигаться в юго-восточном направлении от Октябрьского проспекта вдоль стены, то постепенно выйдешь снова к реке Великой. Мы увидим мост через реку, «дежурный Т-34-85» на постаменте около него, круговое движение на площади перед мостом – Площади Героев-Десантников, названной в честь бойцов той самой роты, погибших в Чечне. Тут же, около набережной реки Великой, расположена и крайняя башня псковских укреплений, Покровская. О ней стоит рассказать отдельно. Ее длина в наружности достигает 90 м, башня имеет пять ярусов. Толщина стен внизу составляла шесть метров, благо, первый ярус был вырублен прямо в скале, в верхней части толщина была три с половиной метра; высота башни вместе с шатром – порядка сорока метров. У ее подножия были расположены «слухи» — специальные галереи, через которые можно было определять, ведет ли противник минный подкоп. То есть, укрепление можно считать шедевром того времени.Фото 9 – Покровская башня.Покровская башня расположена у самой набережной реки Великой. Перед ней – насыпь Покровского бастиона. Во время Северной войны царь Петр повелел засыпать башню изнутри грунтом, а перед ней насыпать бастион – фортификация менялась…Именно здесь и развернулись самые ожесточенные сражения заключительного этапа Ливонской войны. В 1581-м году к Пскову подошли войска польского короля Стефана Батория, по большей части состоящие из наемников – шведов, немцев, французов, шотландцев, венгров и прочей примкнувшей шушеры. Так сказать, «объединенная Европа во всей красе», как и во время наполеоновских войн, и в Великую Отечественную — схоже просто до безобразия! Защитников было раза в три меньше (не более 20 тысяч), поэтому соотношение «три к одному» для успешного штурма было соблюдено. 7 сентября начинается обстрел поляками русских укреплений, между Покровской и Свинузской башнями (следующая от берега Великой, не сохранилась) образовывается пролом, сами башни сильно повреждены. На следующий день войско захватчиков идет на штурм. Обе башни захвачены. Но с помощью большой пушки «Барс» русские артиллерийским огнем разрушают Свинузскую башню, а ее остатки уничтожают, подкатив к ней бочки с порохом. После этого защитники начинают контратаку, впереди идет отважный воевода Иван Шуйский, в бою же участвует и население Пскова – монахи, женщины и дети в том числе. Польское воинство не выдерживает жесточайшей схватки и оставляет стены и башни в ночь с 8 на 9 сентября; потери врагов в несколько раз превышают наши. Несмотря на то, что после этого неудачного штурма Баторий принял еще ряд попыток захвата Пскова, осада не удалась — защитники стояли непоколебимо, и полякам пришлось отступить.Фото 10. Покровская башня с тыльной стороны.Вот так Покровская башня выглядит с тыльной стороны. Сам же участок стены от сохранившейся Покровской до несохранившейся Свинузской башни называется Баториев пролом. Здесь же, с другой стороны от башни, стоит церковь Покрова от Пролома. В новогодние праздники во дворе между ними кто-то поставил маленькую елочку…Фото 11. Церковь Покрова от Пролома.Церковь Покрова от Пролома, двойной храм, XV-XVI века. Тут же находятся два каменных креста, на одном из них надпись о том, что 29 августа 1581 года Пречистая Богородица явилась здесь кузнецу Дорофею. Хороший знак был для осажденных, очень хороший!Гуляя по набережной вдоль Великой, также поневоле любуешься как красотой природы, так и созданием рук человеческих. По другую сторону реки раскинулся Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, основанный святителем Нифонтом. Основан в XII веке.Фото 12. Спасо-Преображенский Мирожский монастырь.Подворье монастыря всегда похоже на крепость, и этот монастырь не исключение. Храм слева – Спасо-Преображенский собор, упоминается в 1156 году. Это один их древнейших храмов Руси!Пройдя от Покровской башни по направлению к Крому вдоль Великой порядка 600-700 метров, мы увидим на набережной еще один интересный памятник, пожалуй, последний в данной статье. Это памятник солдатам Первой Мировой войны – псковичам. Скульптор А.А. Пальмин. Открыт в 2015-м году. Согласитесь, таких памятников в России немного?Фото 13. Памятник солдатам Первой мировой войныОбщемировая бессмысленная бойня мало к чему хорошему могла привести. В нашей стране не слишком любят вспоминать о Первой Мировой (поклонюсь автору Алексею Олейникову за ее историческое описание), к тому же, память о ней заслонила другая, еще более страшная война – Гражданская. Но, соглашусь, подобные памятники устанавливать стоит – именно для исторической памяти. Памяти о горе, героизме и доблести.Памятник установлен здесь неспроста. Именно в здании около него, по адресу Георгиевская улица, дом 4, располагался штаб Северного фронта во время Первой Мировой войны.Фото 14. Георгиевская улица, дом 4.Во второй половине XVIII века этот дом куплен Николаем Андреевичем Беклешовым, боевым офицером, который впоследствии, в 1798-м году, был назначен псковским гражданским губернатором. А в 1816-м году здание продано для размещения в нем губернской мужской гимназии. Стоит упомянуть, что потом гимназия переехала немного дальше от берега Великой, в ней учились и Юрий Тынянов, и Вениамин Каверин, и еще множество заслуженных и талантливых людей, а называется учреждение сейчас средней общеобразовательной школой №1 им. Поземского (улица Калинина, дом 5).Наверное, пора заканчивать ночную экскурсию по Пскову. Мы рассмотрели лишь мельчайшую часть его строений, ибо в материале статьи невозможно хорошо изучить все церкви, башни, исторические здания, мимо которых можно пройти даже по такому маршруту. Да, Псков – древний город церквей и укреплений (и «голубых беретов»!), город-музей под открытым небом, огромная часть строений которого является уникальными памятниками, по каждому из которых можно и должно проводить отдельные исследования и писать, писать, писать… Но даже в столь скромном материале мы можем прикоснуться, очароваться и красотой природы, и видами того, что построено простыми людьми в незапамятные времена. Прогуляться со стаканом кофе или чая в руке, и с тем, кто тебе дорог, под эту же самую руку, и пустить полученный хороший настрой на благое дело – чтобы творить, любить, радоваться, вершить добрые дела.