США не советуют Порошенко вновь идти «на прорыв» Керченского пролива
США в довольно резкой форме отказались помогать Президенту Украины Петру Порошенко, если тот вновь надумает направить военные корабли в Керченский пролив, сообщает Strana.ua со ссылкой на источник в американских экспертных кругах.
- рассказал источник.
По его словам, это произошло на встрече Порошенко с вице-президентом Пенсом «и по другим каналам».
При этом в Вашингтоне не исключают, что президент Украины всё же рискнет отправить корабли в Азовское море в надежде на то, что американцы поддержат его в последний момент.
- добавил источник.
Что же касается эсминца «Дональд Кук», несколько дней погостившего в Одессе, то послан он был лишь для того, чтобы «подсластить пилюлю» и дать возможность Порошенко похвастаться американской поддержкой, пояснил собеседник.
Напомним, недавно новую попытку «прорваться» через Керченский пролив в Азовское море анонсировал глава украинского МИД Павел Климкин. Он пообещал, что партнеры Киева по НАТО поддержат акцию и даже будут присутствовать при этом. Однако в альянсе опровергли заявление министра.
Как отмечает украинское издание, Порошенко надеется, что «горячий» конфликт с Россией обеспечит ему перевес над конкурентами на предстоящих выборах.
В Белом доме не уверены, что новая акция Киева получит единодушную поддержку Евросоюза. А это вызовет серьезный раскол в позиции Запада по России. Поэтому Порошенко было отказано в помощи в довольно жесткой форме
- рассказал источник.
По его словам, это произошло на встрече Порошенко с вице-президентом Пенсом «и по другим каналам».
При этом в Вашингтоне не исключают, что президент Украины всё же рискнет отправить корабли в Азовское море в надежде на то, что американцы поддержат его в последний момент.
Но Госдепартаменту это точно не понравится. И об этом ведомство обязательно заявит, возможно, даже публично
- добавил источник.
Что же касается эсминца «Дональд Кук», несколько дней погостившего в Одессе, то послан он был лишь для того, чтобы «подсластить пилюлю» и дать возможность Порошенко похвастаться американской поддержкой, пояснил собеседник.
Напомним, недавно новую попытку «прорваться» через Керченский пролив в Азовское море анонсировал глава украинского МИД Павел Климкин. Он пообещал, что партнеры Киева по НАТО поддержат акцию и даже будут присутствовать при этом. Однако в альянсе опровергли заявление министра.
Как отмечает украинское издание, Порошенко надеется, что «горячий» конфликт с Россией обеспечит ему перевес над конкурентами на предстоящих выборах.
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