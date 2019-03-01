США не советуют Порошенко вновь идти «на прорыв» Керченского пролива

В Белом доме не уверены, что новая акция Киева получит единодушную поддержку Евросоюза. А это вызовет серьезный раскол в позиции Запада по России. Поэтому Порошенко было отказано в помощи в довольно жесткой форме

Но Госдепартаменту это точно не понравится. И об этом ведомство обязательно заявит, возможно, даже публично