Мотострелки ЮВО получили партию БМП-3М
Мотострелковая бригада ЮВО, дислоцированная в Волгоградской области, получила на вооружение партию новых боевых машин БМП-3М, сообщает пресс-служба округа.
Как сообщили в пресс-службе, в бригаду поступило более 20 новых БМП-3М. Экипажи новых БМП завершают подготовку техники к выходу на полигон. Обкатка модернизированных БМП будет начата в ходе ближайших батальонных тактических учений. Отмечается, что к концу года все мотострелковые батальоны и бригады будут перевооружены на модернизированные БМП-3М.
Боевая машина пехоты БМП-3М вооружена 100-миллиметровым орудием - пусковой установкой 2А70 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. Установлен комбинированный прицел-прибор наблюдения дальномер "Содема", оснащенный дневным визирным и тепловизионным каналами, а также встроенный лазерный дальномер.
БМП предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения мобильности, вооруженности и защищенности военнослужащих на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.
Как сообщили в пресс-службе, в бригаду поступило более 20 новых БМП-3М. Экипажи новых БМП завершают подготовку техники к выходу на полигон. Обкатка модернизированных БМП будет начата в ходе ближайших батальонных тактических учений. Отмечается, что к концу года все мотострелковые батальоны и бригады будут перевооружены на модернизированные БМП-3М.
Боевая машина пехоты БМП-3М вооружена 100-миллиметровым орудием - пусковой установкой 2А70 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. Установлен комбинированный прицел-прибор наблюдения дальномер "Содема", оснащенный дневным визирным и тепловизионным каналами, а также встроенный лазерный дальномер.
БМП предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения мобильности, вооруженности и защищенности военнослужащих на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.
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