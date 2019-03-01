Япония не намерена откладывать вопрос переноса базы США с Окинавы

Власти Японии больше не намерены откладывать перенос военной авиабазы США Футэмма, которая расположена на территории префектуры Окинава. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с губернатором Окинавы Дэнни Тамаки.Губернатор Окинавы в свою очередь лично сообщил премьер-министру об итогах проведения референдума, связанного с переносом американской авиабазы, который прошел 24 февраля, и заявил, что «правительство должно уважать мнение жителей», которые высказались против переноса авиабазы в пределах префектуры Окинава.В референдуме приняли участие 52% избирателей префектуры, 72% из которых проголосовали против переноса базы в район Хэноко, который также находится на территории Окинавы. 19% участников референдума поддержали строительство аэродрома в окрестностях Хэноко, остальные затруднились дать ответ.Решение о переносе военной базы из города Гинован было принято еще в 1996 году. Правительство Японии было обеспокоено постоянными инцидентами, создававшими угрозу для местного населения, которые происходили из-за полетов американских вертолетов. Место передислокации (район Хэноко) было определено только в 1999 году.Власти Окинавы согласились на перенос лишь в 2013 году. Однако спустя два года Такэси Онага, который на тот момент занимал пост губернатора, отменил это решение и потребовал переноса базы за пределы префектуры. В апреле 2018 года Онага скончался, но на его пост был избран Дэнни Тамаки, который также решил бороться за вывод Футэммы за пределы Окинавы.Около 75% всех американский военных объектов в Японии расположены на территории префектуры Окинава, которая составляет лишь 0,6% от общей территории Японии. Вся военная инфраструктура США, расположенная на острове, занимает порядка 18% общей территории острова.