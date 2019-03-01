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В Благовещенске заложили большой гидрографический катер для ТОФ

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На Благовещенском судостроительном заводе прошла торжественная церемония закладки большого гидрографического катера проекта 19920 "Александр Анищенко" в интересах Военно-морского флота России. Об этом сообщает ГТРК "Амур".

В Благовещенске заложили большой гидрографический катер для ТОФ



Как сообщается, заложенный катер стал уже пятым гидрографическим судном, заказанным Тихоокеанским флотом на Благовещенском ССЗ. Однако в отличие от построенных ранее, данный большой гидрографический катер (БГК) будет отличаться более современным электронным оборудованием. На судно будет установлен трехлучевой эхолот, благодаря которому можно изучать рельеф дна, а также навигационная система, способная автоматически по заданным параметрам прокладывать курс для судна. Передача катера заказчику планируется в конце 2020 года.


БГК проекта 19920


Катер предназначен для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах. Судно сможет заниматься и доставкой на необорудованное побережье научных групп и спецоборудования до 15 тонн.

Катер назван в честь Александра Анищенко - известного гидрографа, посвятивший всю свою жизнь служению родине. В годы Великой Отечественной войны он воевал на Балтийском флоте.

ТТХ БГК: водоизмещение - 320 т, длина наибольшая - 36,4 м, ширина габаритная - 7,6 м, высота борта - 3,6 м, осадка с полными запасами - 2,1 м, скорость хода - 11 узлов, дальность плавания - 1 тыс. миль, автономность - 10 сут., экипаж - 11 чел.
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