Пентагон подготовил план вывода войск из Афганистана в течение 5 лет

План предназначен для того, чтобы добиться прогресса на переговорах с руководством движения «Талибан» (запрещено в России)

Минобороны США подготовило план, предусматривающий вывод войск из Афганистана в течение пяти лет, пишет The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.По словам источников, этот план представители Пентагона уже обсудили с союзниками по НАТО, и те отреагировали в целом положительно.Документ предлагает уже в ближайшие месяцы сократить численность американского военного контингента вдвое (сейчас там находятся 14 тыс. человек). Оставшиеся сосредоточатся исключительно на борьбе с терроризмом. А подготовкой сил безопасности Афганистана займутся союзники из Европы и Австралии (их общая численность – 8,6 тыс. чел.).сказал один из собеседников, отметив при этом, что президент Дональд Трамп может в любой момент аннулировать этот документ.Напомним, ранее Трамп в беседе с журналистами сообщил, что готов отозвать американских военнослужащих из Афганистана, но при условии, что местным властям удастся договориться с талибами о мирном урегулировании застарелого конфликта.В середине января спецпредставитель Госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад, возглавлявший американскую делегацию на переговорах с талибами в Дохе, рассказал, что представителям Соединенных Штатов и «Талибана» удалось достичь принципиальных договоренностей по поводу рамок мирного урегулирования: боевики дадут согласие не укрывать на территории республики террористические формирования в обмен на вывод натовского контингента.