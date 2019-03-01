ЦНИИточмаш: Новый пистолет "Удав" создан не на замену "ПМ"
Разработанный ЦНИИточмаш новейший пистолет "Удав" создан не на замену пистолета Макарова (ПМ), у них совершенно разные задачи, заявил гендиректор института Альберт Баков, пишет ТАСС.
Баков пояснил, что "Удав" и ПМ являются совершенно разными пистолетами, предназначенными для решения разных задач. По его словам "ПМ" - это оружие "мирного" времени, предназначенное для несения службы в наряде или патрулирования улиц, а "Удав" - это боевой пистолет с мощными убойными характеристиками.
Он отметил, что "Удав" создавался с учетом требований Минобороны и все условия военных были выполнены. Несмотря на то, что новый пистолет полностью соответствует всем требованиям, решение о полной замене ПМ на "Удав" может принять только российское военное ведомство.
Ранее сообщалось, что ЦНИИточмаш закончил государственные испытания нового пистолета "Удав" калибра 9 мм. Пистолет создавался для российской армии и рекомендован к принятию на вооружение. Также заявлялось, что новый пистолет создан для замены в армии ПМ.
Самозарядный пистолет "Удав" является полностью отечественной разработкой. В пистолете используется патрон калибра 9х21 мм, для него разработаны специализированные боеприпасы. Дальность стрельбы 50 метров, емкость магазина 18 патронов.
Планируется выпуск пистолета в трех версиях - общевойсковой, специальной и гражданской.
Баков пояснил, что "Удав" и ПМ являются совершенно разными пистолетами, предназначенными для решения разных задач. По его словам "ПМ" - это оружие "мирного" времени, предназначенное для несения службы в наряде или патрулирования улиц, а "Удав" - это боевой пистолет с мощными убойными характеристиками.
Он отметил, что "Удав" создавался с учетом требований Минобороны и все условия военных были выполнены. Несмотря на то, что новый пистолет полностью соответствует всем требованиям, решение о полной замене ПМ на "Удав" может принять только российское военное ведомство.
Ранее сообщалось, что ЦНИИточмаш закончил государственные испытания нового пистолета "Удав" калибра 9 мм. Пистолет создавался для российской армии и рекомендован к принятию на вооружение. Также заявлялось, что новый пистолет создан для замены в армии ПМ.
Самозарядный пистолет "Удав" является полностью отечественной разработкой. В пистолете используется патрон калибра 9х21 мм, для него разработаны специализированные боеприпасы. Дальность стрельбы 50 метров, емкость магазина 18 патронов.
Планируется выпуск пистолета в трех версиях - общевойсковой, специальной и гражданской.
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