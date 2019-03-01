Назначен новый командир крейсера «Адмирал Кузнецов»
В четверг состоялась церемония прощания экипажа авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» с прежним командиром корабля – капитаном 1 ранга Сергеем Артамоновым, сообщает пресс-служба Северного флота.
Артамонов переведен в штаб Северного флота на вышестоящую должность. Вместо него назначен капитан 2 ранга Ярослав Адамов, который в течение нескольких лет исполнял обязанности старшего помощника командира крейсера.
В ходе церемонии, командир соединения ракетных кораблей СФ контр-адмирал Феликс Меньков поблагодарил Артамонова за совместную службу и подарил ему модель крейсера.
В пресс-службе рассказали, что Сергей Артамонов прибыл на авианесущий крейсер лейтенантом после окончания военно-морского вуза и прошел путь до командира корабля. Став седьмым по счету командиром, он руководил крейсером около 8 лет – дольше, чем кто-либо другой.
Сообщается, что под его командованием «Адмирал Кузнецов» совершил несколько дальних походов в Средиземное море. В ходе последнего визита авиагруппа крейсера успешно отработала по объектам террористических группировок на территории Сирии.
ТАВКР «Адмирал Кузнецов» (тогда «Леонид Брежнев») спущен на воду в 1987 году. В ходе испытаний получил название «Тбилиси», а затем (в 1990 году) назван в честь адмирала Н. Г. Кузнецова. Рассчитан на базирование и обслуживание 28 самолетов и 24 вертолетов.
Артамонов переведен в штаб Северного флота на вышестоящую должность. Вместо него назначен капитан 2 ранга Ярослав Адамов, который в течение нескольких лет исполнял обязанности старшего помощника командира крейсера.
В ходе церемонии, командир соединения ракетных кораблей СФ контр-адмирал Феликс Меньков поблагодарил Артамонова за совместную службу и подарил ему модель крейсера.
В пресс-службе рассказали, что Сергей Артамонов прибыл на авианесущий крейсер лейтенантом после окончания военно-морского вуза и прошел путь до командира корабля. Став седьмым по счету командиром, он руководил крейсером около 8 лет – дольше, чем кто-либо другой.
Сообщается, что под его командованием «Адмирал Кузнецов» совершил несколько дальних походов в Средиземное море. В ходе последнего визита авиагруппа крейсера успешно отработала по объектам террористических группировок на территории Сирии.
ТАВКР «Адмирал Кузнецов» (тогда «Леонид Брежнев») спущен на воду в 1987 году. В ходе испытаний получил название «Тбилиси», а затем (в 1990 году) назван в честь адмирала Н. Г. Кузнецова. Рассчитан на базирование и обслуживание 28 самолетов и 24 вертолетов.
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