Польша заявила о планах по закупке истребителей F-35A Lightning II

F-35 позволит польским ВВС сделать качественный скачок с точки зрения вооружения, как это было с F-16

В Польше утвержден новый десятилетний перспективный план модернизации польских вооруженных сил на 2017-2026 года. Документ подписал министр национальной обороны Мариуш Блащак, передает блог bmpd.В рамках нового плана на закупку вооружения и военной техники для польских вооруженных сил предполагается израсходовать в десятилетний период суммарно 185,1 млрд злотых (около 48,8 млрд долл по текущему курсу).В рамках программы перевооружения одной из приоритетных является закупка в интересах польских ВВС 32 истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II. Согласно заявлению польского министра обороны приобретение самолетов пятого поколения позволит усилить боевые возможности самолетов F-16 и полностью избавиться от "изношенных советских самолетов, не имеющих боевой ценности". Речь идет о стоящих на вооружении ВВС Польши МиГ-29 и Су-22.- заявил Блащак.Кроме закупки F-35 Минобороны Польши планирует в период до 2026 года и далее, при принятии новой программы модернизации армии, приобрести ЗРК малой дальности Narew, боевые вертолетов Kruk, тактические БЛА Gryf и малые БЛА Ważka.В интересах Военно-морских сил Польши запланированы программы приобретения трех неатомных подводных лодок Orka, многоцелевых надводных боевых кораблей класса фрегат/корвет Miecznik и базовых патрульных и разведывательных самолетов Płomykówka.