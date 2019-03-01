Климкин: Россия и Беларусь «произошли от Украины»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в своей статье для издания Observador, что Россия и Беларусь произошли от Украины.
Климкин назвал Украину «наследницей Киевской Руси», а появление России и Беларуси объяснил отделением от нее.
По его словам, Киев на протяжении всей истории играл «важнейшую роль» в формировании европейских ценностей и самой Европы. А принятие христианства в 988 году предопределило европейский путь страны.
Он заявил, что христианство стало распространяться на «восточнославянские племена» только после Крещения в Киеве.
пишет Климкин.
Он также утверждает, что Киевская Русь неоднократно спасала Европу от порабощения, например, от татаро-монгольского ига и от Османской империи.
Пребывание Украины в СССР министр назвал «исторической травмой» для украинцев, которые, несмотря на репрессии, продолжали борьбу против «коммунистического тоталитаризма», защищая европейские ценности.
пишет он.
По словам Климкина, Москва собирается любыми путями взять под контроль Украину и разрушить западную цивилизацию.
В настоящее время мировая общественность наблюдает крупномасштабную операцию по уничтожению демократических ценностей, защитить которые – «наша общая обязанность», заключил Климкин.
Климкин назвал Украину «наследницей Киевской Руси», а появление России и Беларуси объяснил отделением от нее.
По его словам, Киев на протяжении всей истории играл «важнейшую роль» в формировании европейских ценностей и самой Европы. А принятие христианства в 988 году предопределило европейский путь страны.
Он заявил, что христианство стало распространяться на «восточнославянские племена» только после Крещения в Киеве.
В итоге христианство распространилось на огромной территории от Карпат до Камчатки
пишет Климкин.
Он также утверждает, что Киевская Русь неоднократно спасала Европу от порабощения, например, от татаро-монгольского ига и от Османской империи.
Пребывание Украины в СССР министр назвал «исторической травмой» для украинцев, которые, несмотря на репрессии, продолжали борьбу против «коммунистического тоталитаризма», защищая европейские ценности.
Сегодня горячее европейское сердце бьется на Украине. Европа, переживающая моральный кризис, уже сомневается в своей правоте и не готова в случае необходимости встать на защиту своих ценностей. Украинцы же не только готовы это делать – они единственные сегодня, кто отстаивает европейские ценности с оружием в руках
пишет он.
По словам Климкина, Москва собирается любыми путями взять под контроль Украину и разрушить западную цивилизацию.
В настоящее время мировая общественность наблюдает крупномасштабную операцию по уничтожению демократических ценностей, защитить которые – «наша общая обязанность», заключил Климкин.
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