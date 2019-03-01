Климкин: Россия и Беларусь «произошли от Украины»

В итоге христианство распространилось на огромной территории от Карпат до Камчатки

Сегодня горячее европейское сердце бьется на Украине. Европа, переживающая моральный кризис, уже сомневается в своей правоте и не готова в случае необходимости встать на защиту своих ценностей. Украинцы же не только готовы это делать – они единственные сегодня, кто отстаивает европейские ценности с оружием в руках