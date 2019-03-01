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В ХМАО пресечена деятельность террористической ячейки

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В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудниками МВД совместно с ФСБ проведена операция по задержанию членов законспирированной террористической ячейки, планировавших серию терактов и убийства полицейских. Об это сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В ХМАО пресечена деятельность террористической ячейки



Операция проводилась подразделениями по противодействию экстремизму МВД России совместно с управлением ФСБ России по ХМАО. Задержано три члена законспирированной террористической ячейки. Задержанные имели тесные связи с бандитским подпольем на Северном Кавказе и разделяли идеологию международной террористической организации.

Согласно распространенному пресс-релизу, участники ячейки, при соблюдении правил конспирации, проводили встречи на съемных квартирах в городах Сургуте и Пыть-Ях, где планировали нападение на объекты особой важности и жизнеобеспечения, органы государственной власти и правопорядка.

Операция проводилась в несколько этапов.

Первого и пятнадцатого февраля задержаны двое террористов. Изъята граната РГД-5 с запалом, а с пояса одного из них снято самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами. Позднее был установлен и задержан еще один из участников террористической группы. При личном досмотре у него изъяты пистолет Макарова с патронами


- сообщила официальный представитель МВД РФ.

По данному факту возбуждены уголовные дела, в рамках которых продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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