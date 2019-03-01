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Великобритания планирует создать новые военные базы за рубежом

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В конце декабря 2018 года Уильямсон заявил, что Британии нужны две новые постоянные военные базы. Предполагается, что это поможет Соединенному Королевству стать «настоящим глобальным игроком», особенно после Brexit.

Великобритания планирует создать новые военные базы за рубежом



В Сингапуре и Брунее уже так или иначе представлен британский контингент. В Сингапуре расположена Naval Party 1022 – подразделение, отвечающее за техническое обеспечение британских кораблей и техники, находящихся в порту Сембаванг. NP1022 – это также символ британского вклада в Оборонное соглашение пяти держав (Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Малайзия и Сингапур).

В Брунее находится легкий мотопехотный батальон Королевских гуркских стрелков. 7-й корпус армейской авиации (вертолеты Bell 212) поддерживает сухопутные силы. Эти подразделения могут оказывать поддержку султану Брунея, а также сопровождать другие элементы ВС Британии, когда это необходимо. В Брунее служат около 2000 британцев, включая гражданский персонал, которые меняются каждые 5 лет.

Говорить о том, что «Великобритания возвращается в Азию», намекая на не так давно окончившуюся эпоху деколонизации, не приходится. Англосаксы никуда и не уходили. Британское военное присутствие в Брунее – один из примеров того, что Лондон хочет сохранить свое влияние в Юго-Восточной Азии даже после того, как Малайзия обрела независимость, а Гонконг добился административной автономии. В свете растущего напряжения между США и Китаем значимость британских позиций в Брунее может возрасти еще больше. «Новая военная база» по сути не станет ничем новым, а только усилит уже имеющиеся там силы.

Карибское море, в свою очередь, никогда не было приоритетным направлением оборонной политики Великобритании. Только в 2017 году, когда сезон ураганов обрушился на британские заморские территории в этом регионе и силовые структуры Великобритании не оказали никакой помощи населению, правительство задумалось о создании там военной базы.

Гайана была британской колонией до 1966 года. Страна расположена на территории Латинской Америки, но с точки зрения географии, культуры и экономики она ближе к региону Карибского моря, нежели к остальной части южного континента.

Тропические леса Гайаны – идеальное место для проведения разного рода учений, но, конечно, не это стало определяющим фактором для возможного создания здесь военной базы. Государство граничит с Венесуэлой, которая имеет давние территориальные претензии на западную часть (почти 50% территории) Гайаны. Спор обострился в 2015 году, когда на спорном участке Гайана-Эссекибо началась разведка нефтяных месторождений.

Военная база на острове Монтсеррат способствовала бы улучшению экономики на этой территории и помогла бы обеспечить поддержку населению британских заморских территорий, если это будет нужно. В Карибском регионе проживают 140 тысяч британских граждан на островах Ангилья, Кайман, Монтсеррат, Теркс и Кайкос, а также на Британских Виргинских островах.

По мнению автора Телеграм-канала "Брюссельский стукач", в желании Великобритании увеличить «глобальный охват» может оказаться больше проблем, чем выгоды. Как минимум, потому что Brexit определенно скажется на экономике государства, а для строительства новых баз потребуются значительные финансовые средства.
Использованы фотографии:
Getty Images
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