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Оппозиция Венесуэлы пообещала $20 тыс. каждому дезертиру

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Более 100 дезертиров из Национальной гвардии, которым пообещали за предательство $20 тыс., перешли на сторону оппозиции, приводит РИА Новости сообщение министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино.




Мы насчитали более 100 гвардейцев, на самом деле их очень мало, которые перешли границу (с Колмбией) в надежде на обещанные $20 тысяч


– сказал министр.

Он назвал эти обещания ложными и заявил, что отсутствие сбежавших бойцов не повлияет на боеспособность армии.

По словам Падрино, дезертиры – это обманутые молодые люди, которые не представляют ценности для вооруженных сил.

Солдат никогда не может стать наемником, солдат придерживается кодекса чести


– добавил он.

Между тем США доставили в Колумбию очередную партию гуманитарной помощи для Венесуэлы.

По данным Агентства международного развития США (USAID), самолет с гумпомощью приземлился в колумбийском городе Кукута. «Эти поставки дадут людям безопасную воду и помогут им не болеть», – добавили в агентстве.

Напомним, 23 февраля оппозиция Венесуэлы уже пыталась доставить в страну гуманитарную помощь, однако действующий президент Николас Мадуро категорически отказался ее принимать, заявив, что в республике нет гуманитарного кризиса.
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