Самолет наблюдения США совершил очередной полёт над Россией
Американский самолет наблюдения Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 совершил очередной полет над территорией России в рамках договора по открытому небу, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Самолет наблюдения совершал полет со включенным транспордером. В 6:05 мск сигнал самолета был зафиксирован в районе Комсомольска-на-Амуре на Дальнем Востоке, позднее самолет взял курс в сторону Читы и Улан-Удэ.
Это не первый полет наблюдателей из США над Россией, совершенный в этом году. Ранее сообщалось, что этот же самолет совершил полет на Забайкальским краем.
По мнению российских военных экспертов, маршруты полетов американского самолета наблюдения могут говорить о том, что разведку США заинтересовала ракетная бригада, развернутая под Читой.
Отмечается, что полет был совершен в рамках Договора по открытому небу и в присутствии российских наблюдателей на борту американского самолета.
Полеты США в рамках договора возобновились в этом году впервые после ноября 2017 года, когда Соединенные Штаты выходили из соглашения обвинив Россию в использовании лучшей аппаратуры. Тогда же США не хотели сертифицировать российский самолет для полетов над США, но в конце концов российская аппаратура прошла процедуру.
Самолет наблюдения совершал полет со включенным транспордером. В 6:05 мск сигнал самолета был зафиксирован в районе Комсомольска-на-Амуре на Дальнем Востоке, позднее самолет взял курс в сторону Читы и Улан-Удэ.
Это не первый полет наблюдателей из США над Россией, совершенный в этом году. Ранее сообщалось, что этот же самолет совершил полет на Забайкальским краем.
По мнению российских военных экспертов, маршруты полетов американского самолета наблюдения могут говорить о том, что разведку США заинтересовала ракетная бригада, развернутая под Читой.
Отмечается, что полет был совершен в рамках Договора по открытому небу и в присутствии российских наблюдателей на борту американского самолета.
Полеты США в рамках договора возобновились в этом году впервые после ноября 2017 года, когда Соединенные Штаты выходили из соглашения обвинив Россию в использовании лучшей аппаратуры. Тогда же США не хотели сертифицировать российский самолет для полетов над США, но в конце концов российская аппаратура прошла процедуру.
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter