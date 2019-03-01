Как Америка может отключить Интернет в России

Способ один: влияние на совет директоров ICANN или принятие законодательных актов, обязующих ICANN выполнение определенных требований

Кнопки «выкл» не существует. Теоретически возможно убрать домен верхнего уровня ru. Однако если бы правительство США пошло на такой безумный шаг, это бы гарантированно привело к появлению поколения альтернативных корневых серверов. Ущерб для Интернета как глобального рынка и средства коммуникации намного превысил бы выгоду. Случившееся бы просто усложнило коммуникацию, однако не привело бы к отключению интернета в целом

Способ два: оказание давление на операторов первого уровня (принятие санкций или законодательных актов, требующих от них выполнения определенных условий).

Способ 3: физическое уничтожение кабеля или физическое его отключение

Вопрос "Могут ли отключить в России Интернет?" постепенно переходит из темы теоретической на практические рельсы. Госдума приняла в первом чтении законопроект об автономном Интернете, о нем говорит и президент. Жесткий курс российской политики консервативного толка предполагает, с одной стороны, опору на собственные силы, с другой – ожидание, что даже вчерашние партнеры могут стать соперниками или даже врагами.Физически отключить Интернет достаточно сложно. В первую очередь, это связано с его техническим устройством, во вторую – с системой мер и противовесов, выстроенных сообществом вокруг одной из важнейших систем современного общества.Без Интернета мир был бы совсем другим, не таким удобным, динамичным, живым. Он воспитал людей, уверенных в необходимости доступа к свободной информации, и поставил апологетов этой веры себе в защиту.Основной догмой новой "религии" стало равновесие и невмешательство государств в дела головной организации. Так насколько сложно его отключить?Интернет не является чем-то единым. Он не хранится в коробке (как убедительно заявляла героиня комедийного сериала «Компьютерщики»), у него нет единой кнопки. Интернет – это разрозненные системы, которые объединились в единое целое и получили возможность обмена информацией благодаря единому протоколу.Технология эта изначальна была разработана Пентагоном, однако затем из рук военных перешла сначала в ведомство гражданских властей, а затем и вовсе - в частные руки.Интернет на деле напоминает Федеральную резервную систему США. За, казалось бы, государственной структурой стоят частные фирмы и некоммерческие организации. И если в случае с ФРС ее основу составляют 12 банков, то WEB имеет более сложную структуру.Принято считать, что основную роль в регулировании правил глобальной сети играет ICANN — Корпорация по присвоению имен и адресов в Интернете. Есть еще несколько организаций, имеющих влияние на развитие Веба, но они не настолько значимы.До 2016-го года эта некоммерческая структура фактические находилась под контролем правительства США, которое создало ее в 1998-м году для вопросов, связанных с функционированием Интернета. Формально, контроль этот снят и организация независима. Однако в ее правилах четко прописано: подчиняется законам штата Калифорния, месте, где зарегистрирована. То есть ICANN находится в сфере влияния законодательной системы Соединенных Штатов и может быть призвана к ответственности судебной системой – к примеру, против нее может быть подан иск, или Конгресс может принять законопроект, требующий от организации тех или иных действий.Организация также имеет тесную связь с правительством США. Конкретно – с министерством торговли, которое, посредством Национального управления Соединенных Штатов по телекоммуникациям и информации выступает в качестве координатора при выполнении ICANN функций IANA (Администрации адресного пространства Интернет). По сути, корпорация выступает в качестве АТС, отвечающей за то, чтобы ваш звонок (а в данном случае переход по определенному адресу) привел вас в нужное место.Есть четыре консультативных комитета, в которые входят, в том числе, и правительства разных стран. Однако напрямую влиять на действия организации они не могут.Руководит ICANN совет директоров из 21-го человека, лишь 15 из них обладают правом голоса. То есть Интернет - это конкретные лица, на которые, при необходимости, можно влиять. Хороший пример в данном случае – Интерпол. Например, в прошлом году пропал (а потом, как выяснилось, был взят под стражу властями Китая) президент этой организации Мэн Хунвэй. Последствий это не имело кроме того, что глава организации имеет возможность влиять на ее решения. И арест главы подобной структуры однозначно может повлиять на изменение в ту или иную сторону ее дальнейшей политики.В случае возникновения необходимости, есть 15 человек, на решение которых может быть оказано давление. И если их решение не будет противоречить законодательству США, то оно может быть исполнено.Физически работу Интернета обеспечивают также частные компании, а точнее – транснациональные корпорации. Есть 13 корневых серверов (root-server), работающих в системе DNS. Вся мировая коммуникация осуществляется между ними. Десять из этих серверов расположены в Соединенных Штатах, остальные три – в Швеции, Нидерландах и Японии, то есть странах, имеющих с Америкой достаточно прочные связи. Существуют десятки зеркальных «серваков», многие из них расположены в России. Но самые главные находятся за океаном.В тоже время вы не можете просто так выключить сервер в одном месте – информация дублируется на «зеркалах».- утверждает Дэвид Конрад, член правления ICANN по техническим вопросам в интервьюКорневые сервера служат главной цели – обмену информацией между собой. Они принадлежат т.н. Tier-1-операторам – провайдерам первого уровня. Такие провайдеры, в отличие от привычных нам, никому не платят. Фактически это верхушка пирамиды. Провайдеры первого уровня принадлежат крупным корпорациям, которые вкладывают колоссальные средства в развитие инфраструктуры: например, прокладку оптоволоконных кабелей. Они продают свой траффик Tier-2-операторам: это национальные операторы уровня страны или стран региона. Как правило, они имеют контракты с несколькими операторами первого уровня.Важно, что для полноценного функционирования Интернета нужен обмен данными между ними, т.н. пиринг. Если такой процесс прерывается, то подуровни, подключенные только к одному оператору, перестают видеть другого. Однако тут как раз спасает описанная выше ситуация: операторы второго уровня редко имеют контракт только с одним оператором первого.Мы упомянули, что операторы прокладывают оптоволоконные кабели: они связывают нас с корневыми серверами. Интернета можно лишить еще одни действенным способом – физически. Например, уничтожение 27 км кабелей вьетнамскими рыбаками в 2007-м году нарушило связь в регионе на несколько месяцев. Похожая ситуация была в Африке. А в 2012-м Восточное побережье США осталось без связи из-за урагана, также повредившего оптоволокно.Большинство подобных действий требуют очень жесткой законодательной базы. Тем не менее, они возможны. Например, при определенных обстоятельствах и консенсусе разных стран Россия была отстранена от Олимпийских игр: тут имелось негласное согласие отдельных держав. Неважно, было это решение справедливым или нет, факт остается фактом: при нажиме со стороны тех же США отключить Россию от Интернета можно.Нет, он не пропадет навсегда – копии всего хранятся на «зеркалах». Да, он в этом случае никогда не будет прежним – функционирование Интернета очень сильно построено на доверии. А "доверия" в мире санкций и контрсанкций не так много, к сожалению. Россия может завести и свой корневой сервер – вопрос, чтобы с ним "общались" другие сервера.Выгода Интернета – в его фактической безграничности и возможностях, открывающихся благодаря этому. Тем же США гораздо выгоднее держать Интернет открытым – это дает больше возможностей. Однако есть и сопутствующие факторы, включая пресловутый "человеческий".