СМИ: американцы вывезли из Сирии десятки тонн золота
Американские военные вертолеты вывезли из Сирии десятки тонн золота, сообщает агентство САНА со ссылкой на местные источники.
По словам источника, террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) передали золото американцам в обмен на обеспечение их безопасности. В общей сложности речь может идти о 50-ти тоннах драгоценного металла.
Собеседник рассказал, что награбленные террористами ценности и миллионы долларов спрятаны близ населенного пункта Багхуз, расположенного в провинции Дейр-эз-Зор, который является одним из последних оплотов боевиков, окруженных американскими войсками и их союзниками.
Он также утверждает, что золото уже вывезено с территории Сирии американскими военными вертолетами под покровом ночи.
Другой источник уточнил, что террористы передали военнослужащим США 40 тонн золота, еще 10 тон американцы обнаружили ранее в различных тайниках ИГ на подконтрольной им территории.
По свидетельству очевидцев, в вертолеты грузили также большие коробки с трофеями, доставленными, в том числе из южной части провинции Хасака.
Ранее источники агентства сообщали, что боевики ИГ на подконтрольной территории в районе Багхуза усиленно охраняют склад, где предположительно находится более 40 тонн золота и десятки миллионов долларов. Всё это богатство было свезено из различных регионов Сирии и Ирака.
По словам источника, террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) передали золото американцам в обмен на обеспечение их безопасности. В общей сложности речь может идти о 50-ти тоннах драгоценного металла.
Собеседник рассказал, что награбленные террористами ценности и миллионы долларов спрятаны близ населенного пункта Багхуз, расположенного в провинции Дейр-эз-Зор, который является одним из последних оплотов боевиков, окруженных американскими войсками и их союзниками.
Он также утверждает, что золото уже вывезено с территории Сирии американскими военными вертолетами под покровом ночи.
Другой источник уточнил, что террористы передали военнослужащим США 40 тонн золота, еще 10 тон американцы обнаружили ранее в различных тайниках ИГ на подконтрольной им территории.
По свидетельству очевидцев, в вертолеты грузили также большие коробки с трофеями, доставленными, в том числе из южной части провинции Хасака.
Ранее источники агентства сообщали, что боевики ИГ на подконтрольной территории в районе Багхуза усиленно охраняют склад, где предположительно находится более 40 тонн золота и десятки миллионов долларов. Всё это богатство было свезено из различных регионов Сирии и Ирака.
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