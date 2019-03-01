Зеленский заявил о неизбежности переговоров Украины с Россией

Чтобы остановить эту войну, я готов общаться хоть с чёртом лысым. Мы не сможем избежать переговоров с Россией. Но только никаких компромиссов по поводу украинского суверенитета.

После встречи американского представителя с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским последний решил активнее заговорить о внешней политике. По словам Зеленского, он готов завершить войну на Донбассе ради сохранения жизней людей.При этом кандидат назвал эту войну «войной России с Украиной». Это своеобразный политический маркер (щуп) для постмайданной Украины, которым кандидаты прощупывают лояльность, в том числе и со стороны радикалов.По словам Зеленского, высказавшегося в эфире канала «1+1», «идёт реальная война между Россией и Украиной», и добавил, что на переговоры с Россией придётся идти в любом случае.Зеленский:По мнению кандидата Зеленского, которого на Украине называют ставленником Коломойского, первым делом необходимо добиться прекращения огня, а потом перейти к переговорам.Важно, что пять лет назад ровно то же самое говорил и тогдашний кандидат в президенты Украины Пётр Порошенко, обещая остановить войну на Донбассе максимум за пару недель. При этом украинская армия вместе с неонацистскими батальонами пятый год продолжает обстреливать своих же соотечественников на Донбассе, а тот же Порошенко удерживает экономическую блокаду неподконтрольных Киеву территорий.Кстати, Порошенко и в ходе этой избирательной кампании вновь заявил о мире, назвав его «холодным» и упомянув о России. Другими словами, практически каждый украинский кандидат сегодня объявляет, что важным для него, безусловно, является мир на Донбассе, но вот что будет после выборов - открытый вопрос.