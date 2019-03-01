Депутат Рады предложил «фактически уничтожить» Укроборонпром

Но реорганизация – это, скорее, дипломатический термин... Мы его (концерн) просто фактически уничтожим. А все предприятия переподчиним центральному органу исполнительной власти, который и будет реализовывать регуляторную функцию в сфере обороны

Конечно, все понимают, что старую советскую технику необходимо ремонтировать. Поэтому ОПК нуждается в запчастях из России и бывших стран Варшавского договора