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Депутат Рады предложил «фактически уничтожить» Укроборонпром

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Госконцерн «Укробронпром» необходимо реорганизовать и фактически его уничтожить, приводит РИА Новости заявление председателя специальной комиссии Верховной рады по расследованию хищений в ВСУ и украинском ОПК, депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Ивана Винника.




Ранее депутаты поручили комиссии провести расследование по материалам прессы о хищениях на оборонных предприятиях.

По словам Винника, необходимо срочно реорганизовать эту надстройку, именуемую «Укроборонпром».

Но реорганизация – это, скорее, дипломатический термин... Мы его (концерн) просто фактически уничтожим. А все предприятия переподчиним центральному органу исполнительной власти, который и будет реализовывать регуляторную функцию в сфере обороны


– сказал он.

Ранее журналисты Bihus.info обнародовали схему масштабных хищений в ОПК, к которым причастно окружение Петра Порошенко. Речь, в том числе шла о продаже оборонным предприятиям комплектующих с наценкой до 300%, которые доставлялись контрабандным путем из России либо закупались в войсковых частях ВСУ. Издание утверждает, что таким путем коррупционерам удалось получить более $9 млн.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко признал зависимость украинского ОПК от российских производителей.

Конечно, все понимают, что старую советскую технику необходимо ремонтировать. Поэтому ОПК нуждается в запчастях из России и бывших стран Варшавского договора


– сказал накануне Луценко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает какой-либо информацией о контрабандных поставках комплектующих на Украину. Он назвал подобные сообщения полным абсурдом.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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