ЦНИИточмаш создал новые боеприпасы калибра 5,45 мм

Новый патрон 7Н39 пробивает на 50-70 метрах броневой лист марки 2П, а 7Н40 увеличил кучность более чем в 1,5 раза по сравнению со штатным патроном 5,45 мм

Специалисты ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) в рамках работ над экипировкой "Ратник" создали новые боеприпасы калибра 5,45х39 для применения в российском оружии, использующем данный калибр, сообщает ТАСС со ссылкой на генконструктора экипировки Игоря Некрасова.Новый более мощный боеприпас калибра 5,45 и его версия с повышенной кучностью созданы специалистами ЦНИИточмаш. В дальнейшем данные боеприпасы должны заменить стандартный патрон калибра 5,45 мм, от которого рассматривало возможность отказаться Главное артиллерийское управление по причине недостаточного пробивного действия на средних и повышенных дальностях стрельбы.Как сообщается, в рамках ОКП "Ратник" созданы два боеприпаса: 7Н39 и 7Н40. Патрон 7Н39 обладает повышенным бронебойным действием, а 7Н40 - с повышенной кучностью стрельбы.- заявил Некрасов, подчеркнув, что новые патроны значительно превосходят имеющиеся на вооружении боеприпасы.Ранее сообщалось, что штатный патрон 5,45Х39 мм, применяемый в автоматах Ак-74, Ак-12 и их модификациях, уступал патрону НАТО 5,56 мм по кучности и бронепробитию на средних и дальних дистанциях.