В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о единой валюте с Россией

Нам предлагают валюту. Мы за. Конечно, этой валютой будет рубль – и у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам выдумывать талер? Это не будет ни российский, ни белорусский рубль. Это будет наш общий рубль.

Существует союзный договор, который подписан, и существуют приложения к нему. Там есть определенный алгоритм действий