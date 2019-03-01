В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о единой валюте с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности ведения единой валюты – рубля, передает РИА Новости.
В пятницу Лукашенко заявил:
По словам Пескова, определенные действия по общей валюте уже прописаны в документах Союзного государства. Правда, конкретики там никакой нет, поэтому эта тема может и должна обсуждаться. Это – одно из условий союзного строительства.
Он отметил, что разговор на эту тему должны вести эксперты – для этого существуют рабочие группы. Во время недавнего общения в Сочи президенты РФ и Беларуси говорили о необходимости активизации работы этих групп.
– добавил Песков.
А нужна ли «нюансировка в последовательности» реализации этого алгоритма или какие-то другие коррективы – всё это будет обсуждаться в рамках союзных отношений, существующих между Минском и Москвой, пояснил он.
Пресс-секретарь повторил, что речь идет о скрупулезной комплексной работе, которая будет вестись именно в рабочих группах.
В пятницу Лукашенко заявил:
Нам предлагают валюту. Мы за. Конечно, этой валютой будет рубль – и у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам выдумывать талер? Это не будет ни российский, ни белорусский рубль. Это будет наш общий рубль.
По словам Пескова, определенные действия по общей валюте уже прописаны в документах Союзного государства. Правда, конкретики там никакой нет, поэтому эта тема может и должна обсуждаться. Это – одно из условий союзного строительства.
Он отметил, что разговор на эту тему должны вести эксперты – для этого существуют рабочие группы. Во время недавнего общения в Сочи президенты РФ и Беларуси говорили о необходимости активизации работы этих групп.
Существует союзный договор, который подписан, и существуют приложения к нему. Там есть определенный алгоритм действий
– добавил Песков.
А нужна ли «нюансировка в последовательности» реализации этого алгоритма или какие-то другие коррективы – всё это будет обсуждаться в рамках союзных отношений, существующих между Минском и Москвой, пояснил он.
Пресс-секретарь повторил, что речь идет о скрупулезной комплексной работе, которая будет вестись именно в рабочих группах.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/peskov_official
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