Ростех создаст гражданскую версию «Ратника»

Сегодня разрабатывается и гражданская версия "Ратника", которая будет поставляться на внешний и внутренний рынки

Материалы научно-исследовательской работы уже представлены заказчику. Сейчас предприятие готовится к проведению опытно-конструкторских работ по созданию такой экипировки