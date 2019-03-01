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Ростех создаст гражданскую версию «Ратника»

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ЦНИИточмаш (входит в Ростех) разрабатывает гражданскую версию боевой экипировки «Ратник», оснащенной экзоскелетом, сказал в интервью Известиям гендиректор предприятия Альберт Баков.




Сегодня разрабатывается и гражданская версия "Ратника", которая будет поставляться на внешний и внутренний рынки


Сказал Баков.

Он добавил, что разработчики сразу стали «примерять» к комплекту экзоскелет для использования в гражданских целях.

По словам гендиректора, защитный костюм с экзоскелетом будет полезен, например, при подземных работах – это и подземная добыча угля, и метрострой, и горнопроходческие работы.

Баков также напомнил, что в ЦНИИточмаш продолжается работа над боевым комплектом «Ратника» третьего поколения.

Материалы научно-исследовательской работы уже представлены заказчику. Сейчас предприятие готовится к проведению опытно-конструкторских работ по созданию такой экипировки


– сообщил гендиректор.

Ранее СМИ сообщали, что боевая экипировка третьего поколения будет отличаться повышенной площадью и степенью защиты и сниженным весом. В состав комплекта войдут новые компоненты, в том числе беспилотник. Костюм станет более эргономичным и комфортным для военнослужащего за счет терморегуляции и кондиционирования.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/Oleg_Lark
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