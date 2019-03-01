Новейшую машину РХБ разведки и другую технику РХБЗ покажут на "Армии-2019"

В динамической части форума покажем возможности тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, а также действий огнеметного подразделения с использованием реактивных пехотных огнеметов РПО-А и дымовой машины ТДА-3

Новейшая машин радиационной, химической и биологической разведки РХМ-8 будет представлена на международном форуме "Армия-2019", сообщил газете "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Новейшая машина РХБ разведки РХМ-8 будет представлена рамках экспозиции "Армия России - завтра". РХМ-8 монтируется на базе бронеавтомобиля "Тигр". Она предназначена для взводов и рот РХБ-защиты, входящих в состав полков или дивизий. Машина оснащена прибором химической разведки дистанционного действия, газовым анализатором и датчиками ионизирующего излучения. Использование данной машины существенно ускорит ведение РХБ разведки, сбор, обработку и передачу данных в реальном режиме времени.Кроме машины РХМ-8 в рамках форума военные продемонстрируют тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" в действии.- заявил Кириллов.Всего во время форума планируется показать более 70 образцов военной техники РХБЗ. Форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня в выставочном центре ВС "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино (динамическая часть).