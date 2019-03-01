Замначальника ГШ ВСУ обвинил ЛДНР в применении снаряда "Краснополь"

Это обусловлено стремлением российских оккупантов дестабилизировать ситуацию в районе проведения ООС и показать миру якобы их способность диктовать свои условия.

Сегодня украинские СМИ растиражировали интервью с командующим так называемой операцией объединённых сил (ООС) Украины генерал-лейтенантом Сергеем Наевым. По словам украинского генерала, ситуация в районе проведения ООС обострилась. При этом представитель верхушки командования ВСУ традиционно обвиняет в эскалации конфликта противоположную сторону (ДНР и ЛНР), так же традиционно продолжая называть войска ЛДНР «боевиками».Наев, который по совместительству является ещё и заместителем начальника Генштаба ВСУ, заявил о том, что украинская армия «вынуждена использовать новейшие вооружения» у линии соприкосновения «в качестве ответной меры». По словам Наева, «несколько дней назад противник применил корректируемый снаряд «Краснополь». При этом украинский генерал добавил, что «Краснополь» производится только в России.Наева цитируют украинские СМИ:При этом Наев не стал уточнять, по каким конкретно параметрам было установлено применение именно снаряда «Краснополь» (калибр 152 или 155 мм в зависимости от модификации). Никаких фактов и иных доказательств генерал-лейтенант ВСУ не привёл, судя по всему, представляя всё так, будто бы ему поверят на слово.Здесь нужно отметить, что относительно недавно в Киеве громко заявили о начале производства аналогов «Краснополя». Речь идёт об управляемых снарядах «Квитник». Первые наработки этих боеприпасов появились ещё в СССР фактически на фоне наработок по «Краснополю». В 2012 году «Квитник» был принят на вооружение в ВСУ и производился до 2014 года. Производителем этих снарядов являлся ГП НПК «Прогресс».Отказались от производства, как было заявлено, в связи с тем, что 70 процентов комплектующих шли из России.Теперь применение того же «Квитника» вполне может использоваться ВСУ для провокации с той целью, чтобы переложить вину на бойцов НМ ЛДНР, заявив о якобы использовании теми управляемых боеприпасов российского производства «Краснополь».снаряды «Краснополь» имеются на вооружении армий РФ, Индии и Китая. «Квитник» в ограниченном количестве стоит на вооружении ВСУ.