Австрийская армия получила первые гусеничные вездеходы BvS 10
Вооруженные силы Австрии получили первую партию бронированных гусеничных вездеходов BvS-10, состоящую из четырех машин. Вездеходы построены компанией BAE Systems в рамках контракта от 2016 года на поставку 32 сочлененных гусеничных вездеходов BvS-10, сообщает ЦАМТО.
Министерство обороны и спорта Австрии и компания BAE Systems заключили контракт на поставку ВС Австрии 32 сочлененных гусеничных вездеходов BvS-10, а также сопутствующего оборудования, вооружения и услуг, включая средства связи, системы РХБ-защиты, лебедки, системы пожаротушения на сумму 95 млн. долларов. Планируется, что поставка всей партии вездеходов будет осуществлена до конца этого года.
Вездеходы предназначены для выполнения задач в сложных условиях, включая горы и глубокий снег и будут применяться австрийской армией в рамках программы подготовки подразделений армий стран ЕС к ведению боевых действий в горной местности.
BvS-10 – это маневренная бронированная машина высокой проходимости, предназначенная для транспортировки войск и грузов в условиях сложного рельефа местности при ведении боевых действий. Базовая модель обеспечивает защиту экипажа и перевозимого десанта от огня стрелкового оружия и 7,62-мм бронебойных боеприпасов. В десантном модуле размещаются 12 десантников с полной выкладкой. Максимальная грузоподъемность машины составляет 1672 кг.
В варианте для австрийской армии BvS-10 оборудован комплектом камер, обеспечивающих обзор на 360 град., с шестью дневными/ИК камерами и дисплеями в передней и кормовой частях кабины для расширения ситуационной осведомленности. Установлен новый дистанционно управляемый модуль вооружения.
Технические характеристики BvS 10: Вес -10,6 т; длина - 7,55 м; ширина - 2,1 м; высота - 2,2 м;
Экипаж: водитель + 4 пассажира (передний модуль), 8 пассажиров (задний модуль);
Броня: стальная, дополнительные броневые пластины-модули;
Вооружение: 1 х 7,62-мм / 12,7-мм пулемет, дымовые гранаты (базовый вариант);
Скорость, км/ч: по шоссе - 65, на воде – 5;
Дальность хода, км: 300
Министерство обороны и спорта Австрии и компания BAE Systems заключили контракт на поставку ВС Австрии 32 сочлененных гусеничных вездеходов BvS-10, а также сопутствующего оборудования, вооружения и услуг, включая средства связи, системы РХБ-защиты, лебедки, системы пожаротушения на сумму 95 млн. долларов. Планируется, что поставка всей партии вездеходов будет осуществлена до конца этого года.
Вездеходы предназначены для выполнения задач в сложных условиях, включая горы и глубокий снег и будут применяться австрийской армией в рамках программы подготовки подразделений армий стран ЕС к ведению боевых действий в горной местности.
BvS-10 – это маневренная бронированная машина высокой проходимости, предназначенная для транспортировки войск и грузов в условиях сложного рельефа местности при ведении боевых действий. Базовая модель обеспечивает защиту экипажа и перевозимого десанта от огня стрелкового оружия и 7,62-мм бронебойных боеприпасов. В десантном модуле размещаются 12 десантников с полной выкладкой. Максимальная грузоподъемность машины составляет 1672 кг.
В варианте для австрийской армии BvS-10 оборудован комплектом камер, обеспечивающих обзор на 360 град., с шестью дневными/ИК камерами и дисплеями в передней и кормовой частях кабины для расширения ситуационной осведомленности. Установлен новый дистанционно управляемый модуль вооружения.
Технические характеристики BvS 10: Вес -10,6 т; длина - 7,55 м; ширина - 2,1 м; высота - 2,2 м;
Экипаж: водитель + 4 пассажира (передний модуль), 8 пассажиров (задний модуль);
Броня: стальная, дополнительные броневые пластины-модули;
Вооружение: 1 х 7,62-мм / 12,7-мм пулемет, дымовые гранаты (базовый вариант);
Скорость, км/ч: по шоссе - 65, на воде – 5;
Дальность хода, км: 300
- Использованы фотографии:
- bundesheer.at
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