«Объект 187». Каким мог быть Т-90
С 1986 года Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения занималось опытно-конструкторскими работами «Совершенствование Т-72Б» и «Совершенствование-88». Как следует из их названий, целью проектов было повышение характеристик существующей бронетехники или создание новых машин на ее базе. В рамках двух ОКР были предложены несколько вариантов модернизации танка Т-72Б. Один из них, предусматривавший кардинальную перестройку конструкции, остался в истории под названием «Объект 187».
Формально будущий «Объект 187» являлся вариантом глубокой модернизации существующего танка Т-72Б. Фактически все было сложнее. Учитывая рекомендации профильных научных организаций и последние успехи промышленности, УКБТМ под руководством В.И. Поткина самым серьезным образом переработало исходную конструкцию. Предлагались новые варианты защиты корпуса и башни, разные варианты силового агрегата, перспективное вооружение и т.д.
Реконструкция "Объекта 187". Рисунок Globalsecurity.org
Важной особенностью проекта «187» являлось его постоянное развитие. Конструкция все время дорабатывалась, и новые предложения проверялись на практике. В период с 1988 по 1992 годы было построено шесть опытных танков разной конструкции с отличающейся комплектацией. Далее планировались еще две машины, но их построить не удалось. По результатам испытаний целого ряда прототипов были определены оптимальные варианты облика техники, и затем готовый танк планировалось предложить заказчику.
Следует отметить, что новый проект должен был привести к появлению целого ряда бронемашин разного назначения. Шасси «Объекта 187» в дальнейшем планировалось использовать при создании различной новой техники. К примеру, вопрос создания боевой машины поддержки танков изначально прорабатывался в контексте шасси «187».
Общие черты
Шесть построенных прототипов танка «Объект 187» заметно отличались друг от друга, но в их конструкции присутствовали общие черты. Предлагалось использование традиционной компоновки с центральным боевым отделением и кормовым моторным отсеком. При этом кормовое отделение пришлось удлинить в сравнении с Т-72Б из-за монтажа новых силовых агрегатов. Несмотря на удлинение корпуса, дополнительная пара опорных катков не понадобилась.
Общий вид ранних прототипов. Рисунок Wikimedia Commons
Общая концепция бронирования осталась прежней: лобовые преграды остались комбинированными, на других ракурсах использовалась гомогенная броня. Лоб корпуса переработали в сравнении с Т-72. Изменилась его геометрия с целью повышения вероятности рикошетов и увеличения приведенной толщины. На лобовой преграде ликвидировали ослабленные зоны. Для этого, в частности, пришлось перенести смотровые приборы водителя за его люк. Лобовой агрегат выполнили сменным, что должно было упростить ремонт техники после поражения, а также облегчить проведение дальнейших испытаний. С применением похожих идей построили башню, однако в ее случае замена брони не предусматривалась. Башня новой конструкции отличалась от существующих увеличенным внутренним объемом и повышенной стойкостью передней части бортов.
В составе комбинированной защиты использовались броневые стали повышенной прочности, а также прочие материалы, вплоть до броневого титана. Лобовая проекция танка прикрывалась динамической защитой. Предлагалась установка комплекса оптико-электронного противодействия «Штора». Обитаемые отсеки оснащались системой противоатомной защиты. Проводились эксперименты с применением взрывозащищенных топливных баков.
Орудие 2А66 одного из сохранившихся танков. Фото Militaryrussia.ru
Была предложена и реализована идея унифицированной моноблочной силовой установки. Она предусматривала объединение части агрегатов моторного отсека в быстросменный блок, совместимый с двигателями разных типов. Такой блок можно было оснастить как дизельным, так и газотурбинным двигателем. Кардинальная перестройка кормового отсека при этом не требовалась.
Основным оружием «Объекта 187» было перспективное 125-мм орудие-пусковая установка 2А66 с повышенными энергетическими показателями. От существующего 2А46 новое изделие 2А66 отличалось увеличенным казенником с каморой под усиленный заряд. Повышение параметров метательного заряда привело к необходимости использования дульного тормоза. При этом общие габариты пушки остались на прежнем уровне. Для орудия 2А66 разработали новый бронебойный подкалиберный оперенный снаряд 3БМ39. Проектировалась новая управляемая ракета 9М125.
Дизельный двигатель А-85-2, использовавшийся на поздних опытных танках. Фото Militaryrussia.ru
На разных этапах прорабатывалась возможность применения других орудий. Испытывался вариант танка «187» с серийной пушкой 2А46. Также проектировался вариант боевого отделения под 152-мм орудие ЛП-83. В последнем случае понадобилось удлинить корпус и усилить шасси дополнительной парой опорных катков. Столь серьезные изменения привели к выделению работ в отдельный проект «187А».
Орудие сопрягалось с системой управления огнем 1А45 «Иртыш», построенной с применением самых современных компонентов. Такая СУО позволяла вести боевые действия днем и ночью в разных метеоусловиях, уверенно находя и поражая цели в радиусе нескольких километров. К сожалению, на тот момент не удалось интегрировать СУО со средствами связи и упростить обмен данными между танками.
Важным нововведением проекта «187» являлась общая информационно-управляющая система, контролирующая все агрегаты боевой машины. В бортовом комплексе электроники применялись и менее значительные, но важные новшества. Так, кабели оснастили малогабаритными разъемами, позволившими сохранить надежность соединений, но сократить объемы, занятые трассами.
Танк "Объект 187" №5 на трассе. В начале девяностых машина попала в объектив камеры местного телеканала. Фото Btvt.info
Пулеметное вооружение соответствовало предыдущим проектам. С пушкой спаривался пулемет ПКТ. На крыше башни помещалась открытая установка с крупнокалиберным НСВ. На бортах корпуса, позади блоков динамической защиты, расположили средства постановки дымовых завес.
Во всех вариантах «Объект 187» должен был иметь примерно одинаковые весовые и габаритные характеристики. За счет нового моторно-трансмиссионного отделения длина корпуса увеличилась до 7,2 м; прочие габариты остались на уровне серийного Т-72Б. Боевая масса машин менялась в пределах от 46 до 50 т. Ходовые характеристики прямо зависели от использованного силового агрегата, но во всех случаях соответствовали параметрам серийной техники или превышали их.
Шесть прототипов
В первых месяцах 1988 года началось строительство двух опытных танков «187» исходной версии. В августе того же года начались испытания первой машины. Этот танк получил дизельный двигатель В-84МС мощностью 840 л.с. и трансмиссию на основе агрегатов Т-72Б. Ходовые испытания первого танка продолжались около года. Машина прошла по трассам свыше 3 тыс. км, после чего ее пришлось списать. Вскоре ее отправили на завод для перестройки по обновленному проекту.
Современное состояние прототипа №4. Фото Odetievbrony.ru
Уже в 1989 году на испытания вывели опытный танк №2. Он преодолел маршруты общей длиной 1800 км, после чего отправился на испытания обстрелом. Эти проверки показали значительный рост уровня защиты в сравнении с существующей техникой. После таких испытаний танк пришлось списать и утилизировать.
Списанный прототип №1 отремонтировали и использовали в качестве платформы для отработки новых решений, а также для проведения испытаний, связанных с разрушением узлов. В связи с этим машина №3 никогда не имела полный комплект приборов. Третий танк получил обновленную сварную башню и все компоненты ИУС шасси. На последний этап испытаний он вышел с газотурбинным двигателем ГТД-1500Г мощностью 1500 л.с. Есть версия, согласно которой такой двигатель предназначался исключительно для демонстрации преимуществ современных дизелей перед системами других классов.
Перед строительством танка №4 проект вновь серьезно переработали. Модернизировали башню и улучшили ИУС шасси. Силовой блок построили с применением Х-образного дизельного двигателя А-85-2 мощностью 1200 л.с. Предусматривалось применение вспомогательной газотурбинной силовой установки. Испытания четвертого прототипа стартовали летом 1990 года. До конца следующего 1991 года опытный «Объект 187» прошел более 12 тыс. км и сделал 180 выстрелов. Проверки четвертого танка привели к новому изменению проекта.
В апреле 1992 года начались проверки танка №5. Корпус и башня этой машины сочетали в себе некоторые наработки по предыдущим вариантам проекта. Силовой агрегат построили на базе двигателя А-85-2, но дополнили гидрообъемным механизмом поворота. Использовалась улучшенная СУО 1А45М. На испытаниях пятый прототип прошел 6400 км и выполнял проверки вооружения.
В начале лета того же года стартовали испытания танка №6. Он был похож на пятую машину, но имел иные приборы из состава СУО. Также серьезным доработка подверглась трансмиссия; ее перестроили с более широким применением гидромеханических устройств. Шестой танк «187» также стал платформой для испытаний нового 1500-сильного двигателя 2В-12-3. Для этого силовое отделение пришлось дополнить новыми радиаторами. За время испытаний пробег машины №6 превысил 10 тыс. км.
Опытный образец №6. Лобовая преграда частично разобрана, что позволяет рассмотреть ее конструкцию. Фото haematique / disk.yandex.ru
В дальнейшем планировалось построить и испытать еще два опытных танка. Они должны были комплектоваться боевым отделением с пушкой ЛП-83 и отличаться конструкцией шасси. Однако проект «Объект 187А» так и не дошел до строительства. Два новых танка остались на бумаге.
Дешевая альтернатива
Параллельно с проектом «187» разрабатывался еще один основной танк «Объект 188», тоже являвшийся вариантом глубокой модернизации машины Т-72Б. Альтернативный проект предусматривал меньшее число радикальных нововведений, что должно было упростить запуск серийного производства и снизить стоимость готовой техники. Кроме того, меньшая техническая смелость проекта ускорила выполнение работ.
Уже в 1989 году опытный «Объект 188» вышел на государственные испытания. Проверка и доводка этой машины не были простым делом, но в 1991 году она получила рекомендацию к принятию на вооружение. Осенью 1992 года предприятие «Уралвагонзавод» завершило сборку танков «188» установочной серии, а вскоре появился приказ о принятии новой машины на вооружение под обозначением Т-90.
Армия предпочла бронемашину с менее высокими характеристиками и большей степенью унификации с существующими образцами, к тому же отличавшуюся меньшей ценой. Дальнейшие работы по темам «187» и «187А» не имели смысла, а кроме того, продолжению проектирования мешала тяжелая экономическая ситуация в стране. Разработка «Объектов 187» остановилась в 1993 году, после завершения испытаний шестого прототипа.
По некоторым данным, работы по перспективным проектам не остановились. УКБТМ улучшило проект «187А» и на основе его наработок вскоре создало новый танк «Объект 195». Также прорабатывался вопрос использования новых шасси в качестве основы для различной бронетехники с тем или иным оснащением. В итоге наибольших успехов добился «Объект 195», которому удалось пройти полигонные испытания. Прочие разработки на базе «Объекта 187» не вышли из стадии проектирования.
Печальный конец
Работы по танку «Объект 187» остановились в 1993 году. К этому времени успели построить (или перестроить) шесть опытных образцов. Машина №1 сразу после испытаний была перестроена в прототип №3, а второй образец пришлось утилизировать после проверки обстрелом. В итоге на момент закрытия проекта имелось четыре опытных танка. Все они сохранились и сейчас находятся в запасниках музея бронетехники в г. Кубинка.
Длительное нахождение на открытой площадке негативно сказалось на состоянии техники. Природные факторы и деятельность вандалов привели танки в неприглядный вид. Часть узлов и агрегатов отсутствует, а другие имеют крайне плохое состояние. Что будет с четырьмя уникальными образцами в дальнейшем – неизвестно. Возможно, их восстановят и переведут в открытую экспозицию, но о существовании таких планов не сообщается.
Танки «Объект 187» позволили последовательно проверить и отработать большое количество новых узлов и агрегатов, способных положительно повлиять на технические и боевые характеристики. Последние прототипы могли бы стать эталоном для серийного производства, но заказчик предпочел другой танк.
Следует признать, что отказ от танка «Объект 187» в пользу альтернативного «Объекта 188» выглядит вполне логичным шагом, обусловленным спецификой ситуации прошлых десятилетий. Если в конце восьмидесятых годов наша страна могла позволить себе одновременную разработку нескольких основных танков с прицелом на принятие на вооружение, в том числе и с применением самых смелых решений, то в начале девяностых ситуация изменилась. Ключевым фактором при выборе новых образцов стали не характеристики и возможности, а производственные возможности и стоимость. В этом отношении «Объект 188» оказался удачнее машины «187».
По материалам сайтов:
http://otvaga2004.ru/
http://btvt.info/
http://armor.kiev.ua/
http://gurkhan.blogspot.com/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-310.html
Формально будущий «Объект 187» являлся вариантом глубокой модернизации существующего танка Т-72Б. Фактически все было сложнее. Учитывая рекомендации профильных научных организаций и последние успехи промышленности, УКБТМ под руководством В.И. Поткина самым серьезным образом переработало исходную конструкцию. Предлагались новые варианты защиты корпуса и башни, разные варианты силового агрегата, перспективное вооружение и т.д.
Реконструкция "Объекта 187". Рисунок Globalsecurity.org
Важной особенностью проекта «187» являлось его постоянное развитие. Конструкция все время дорабатывалась, и новые предложения проверялись на практике. В период с 1988 по 1992 годы было построено шесть опытных танков разной конструкции с отличающейся комплектацией. Далее планировались еще две машины, но их построить не удалось. По результатам испытаний целого ряда прототипов были определены оптимальные варианты облика техники, и затем готовый танк планировалось предложить заказчику.
Следует отметить, что новый проект должен был привести к появлению целого ряда бронемашин разного назначения. Шасси «Объекта 187» в дальнейшем планировалось использовать при создании различной новой техники. К примеру, вопрос создания боевой машины поддержки танков изначально прорабатывался в контексте шасси «187».
Общие черты
Шесть построенных прототипов танка «Объект 187» заметно отличались друг от друга, но в их конструкции присутствовали общие черты. Предлагалось использование традиционной компоновки с центральным боевым отделением и кормовым моторным отсеком. При этом кормовое отделение пришлось удлинить в сравнении с Т-72Б из-за монтажа новых силовых агрегатов. Несмотря на удлинение корпуса, дополнительная пара опорных катков не понадобилась.
Общий вид ранних прототипов. Рисунок Wikimedia Commons
Общая концепция бронирования осталась прежней: лобовые преграды остались комбинированными, на других ракурсах использовалась гомогенная броня. Лоб корпуса переработали в сравнении с Т-72. Изменилась его геометрия с целью повышения вероятности рикошетов и увеличения приведенной толщины. На лобовой преграде ликвидировали ослабленные зоны. Для этого, в частности, пришлось перенести смотровые приборы водителя за его люк. Лобовой агрегат выполнили сменным, что должно было упростить ремонт техники после поражения, а также облегчить проведение дальнейших испытаний. С применением похожих идей построили башню, однако в ее случае замена брони не предусматривалась. Башня новой конструкции отличалась от существующих увеличенным внутренним объемом и повышенной стойкостью передней части бортов.
В составе комбинированной защиты использовались броневые стали повышенной прочности, а также прочие материалы, вплоть до броневого титана. Лобовая проекция танка прикрывалась динамической защитой. Предлагалась установка комплекса оптико-электронного противодействия «Штора». Обитаемые отсеки оснащались системой противоатомной защиты. Проводились эксперименты с применением взрывозащищенных топливных баков.
Орудие 2А66 одного из сохранившихся танков. Фото Militaryrussia.ru
Была предложена и реализована идея унифицированной моноблочной силовой установки. Она предусматривала объединение части агрегатов моторного отсека в быстросменный блок, совместимый с двигателями разных типов. Такой блок можно было оснастить как дизельным, так и газотурбинным двигателем. Кардинальная перестройка кормового отсека при этом не требовалась.
Основным оружием «Объекта 187» было перспективное 125-мм орудие-пусковая установка 2А66 с повышенными энергетическими показателями. От существующего 2А46 новое изделие 2А66 отличалось увеличенным казенником с каморой под усиленный заряд. Повышение параметров метательного заряда привело к необходимости использования дульного тормоза. При этом общие габариты пушки остались на прежнем уровне. Для орудия 2А66 разработали новый бронебойный подкалиберный оперенный снаряд 3БМ39. Проектировалась новая управляемая ракета 9М125.
Дизельный двигатель А-85-2, использовавшийся на поздних опытных танках. Фото Militaryrussia.ru
На разных этапах прорабатывалась возможность применения других орудий. Испытывался вариант танка «187» с серийной пушкой 2А46. Также проектировался вариант боевого отделения под 152-мм орудие ЛП-83. В последнем случае понадобилось удлинить корпус и усилить шасси дополнительной парой опорных катков. Столь серьезные изменения привели к выделению работ в отдельный проект «187А».
Орудие сопрягалось с системой управления огнем 1А45 «Иртыш», построенной с применением самых современных компонентов. Такая СУО позволяла вести боевые действия днем и ночью в разных метеоусловиях, уверенно находя и поражая цели в радиусе нескольких километров. К сожалению, на тот момент не удалось интегрировать СУО со средствами связи и упростить обмен данными между танками.
Важным нововведением проекта «187» являлась общая информационно-управляющая система, контролирующая все агрегаты боевой машины. В бортовом комплексе электроники применялись и менее значительные, но важные новшества. Так, кабели оснастили малогабаритными разъемами, позволившими сохранить надежность соединений, но сократить объемы, занятые трассами.
Танк "Объект 187" №5 на трассе. В начале девяностых машина попала в объектив камеры местного телеканала. Фото Btvt.info
Пулеметное вооружение соответствовало предыдущим проектам. С пушкой спаривался пулемет ПКТ. На крыше башни помещалась открытая установка с крупнокалиберным НСВ. На бортах корпуса, позади блоков динамической защиты, расположили средства постановки дымовых завес.
Во всех вариантах «Объект 187» должен был иметь примерно одинаковые весовые и габаритные характеристики. За счет нового моторно-трансмиссионного отделения длина корпуса увеличилась до 7,2 м; прочие габариты остались на уровне серийного Т-72Б. Боевая масса машин менялась в пределах от 46 до 50 т. Ходовые характеристики прямо зависели от использованного силового агрегата, но во всех случаях соответствовали параметрам серийной техники или превышали их.
Шесть прототипов
В первых месяцах 1988 года началось строительство двух опытных танков «187» исходной версии. В августе того же года начались испытания первой машины. Этот танк получил дизельный двигатель В-84МС мощностью 840 л.с. и трансмиссию на основе агрегатов Т-72Б. Ходовые испытания первого танка продолжались около года. Машина прошла по трассам свыше 3 тыс. км, после чего ее пришлось списать. Вскоре ее отправили на завод для перестройки по обновленному проекту.
Современное состояние прототипа №4. Фото Odetievbrony.ru
Уже в 1989 году на испытания вывели опытный танк №2. Он преодолел маршруты общей длиной 1800 км, после чего отправился на испытания обстрелом. Эти проверки показали значительный рост уровня защиты в сравнении с существующей техникой. После таких испытаний танк пришлось списать и утилизировать.
Списанный прототип №1 отремонтировали и использовали в качестве платформы для отработки новых решений, а также для проведения испытаний, связанных с разрушением узлов. В связи с этим машина №3 никогда не имела полный комплект приборов. Третий танк получил обновленную сварную башню и все компоненты ИУС шасси. На последний этап испытаний он вышел с газотурбинным двигателем ГТД-1500Г мощностью 1500 л.с. Есть версия, согласно которой такой двигатель предназначался исключительно для демонстрации преимуществ современных дизелей перед системами других классов.
Перед строительством танка №4 проект вновь серьезно переработали. Модернизировали башню и улучшили ИУС шасси. Силовой блок построили с применением Х-образного дизельного двигателя А-85-2 мощностью 1200 л.с. Предусматривалось применение вспомогательной газотурбинной силовой установки. Испытания четвертого прототипа стартовали летом 1990 года. До конца следующего 1991 года опытный «Объект 187» прошел более 12 тыс. км и сделал 180 выстрелов. Проверки четвертого танка привели к новому изменению проекта.
В апреле 1992 года начались проверки танка №5. Корпус и башня этой машины сочетали в себе некоторые наработки по предыдущим вариантам проекта. Силовой агрегат построили на базе двигателя А-85-2, но дополнили гидрообъемным механизмом поворота. Использовалась улучшенная СУО 1А45М. На испытаниях пятый прототип прошел 6400 км и выполнял проверки вооружения.
В начале лета того же года стартовали испытания танка №6. Он был похож на пятую машину, но имел иные приборы из состава СУО. Также серьезным доработка подверглась трансмиссия; ее перестроили с более широким применением гидромеханических устройств. Шестой танк «187» также стал платформой для испытаний нового 1500-сильного двигателя 2В-12-3. Для этого силовое отделение пришлось дополнить новыми радиаторами. За время испытаний пробег машины №6 превысил 10 тыс. км.
Опытный образец №6. Лобовая преграда частично разобрана, что позволяет рассмотреть ее конструкцию. Фото haematique / disk.yandex.ru
В дальнейшем планировалось построить и испытать еще два опытных танка. Они должны были комплектоваться боевым отделением с пушкой ЛП-83 и отличаться конструкцией шасси. Однако проект «Объект 187А» так и не дошел до строительства. Два новых танка остались на бумаге.
Дешевая альтернатива
Параллельно с проектом «187» разрабатывался еще один основной танк «Объект 188», тоже являвшийся вариантом глубокой модернизации машины Т-72Б. Альтернативный проект предусматривал меньшее число радикальных нововведений, что должно было упростить запуск серийного производства и снизить стоимость готовой техники. Кроме того, меньшая техническая смелость проекта ускорила выполнение работ.
Уже в 1989 году опытный «Объект 188» вышел на государственные испытания. Проверка и доводка этой машины не были простым делом, но в 1991 году она получила рекомендацию к принятию на вооружение. Осенью 1992 года предприятие «Уралвагонзавод» завершило сборку танков «188» установочной серии, а вскоре появился приказ о принятии новой машины на вооружение под обозначением Т-90.
Армия предпочла бронемашину с менее высокими характеристиками и большей степенью унификации с существующими образцами, к тому же отличавшуюся меньшей ценой. Дальнейшие работы по темам «187» и «187А» не имели смысла, а кроме того, продолжению проектирования мешала тяжелая экономическая ситуация в стране. Разработка «Объектов 187» остановилась в 1993 году, после завершения испытаний шестого прототипа.
По некоторым данным, работы по перспективным проектам не остановились. УКБТМ улучшило проект «187А» и на основе его наработок вскоре создало новый танк «Объект 195». Также прорабатывался вопрос использования новых шасси в качестве основы для различной бронетехники с тем или иным оснащением. В итоге наибольших успехов добился «Объект 195», которому удалось пройти полигонные испытания. Прочие разработки на базе «Объекта 187» не вышли из стадии проектирования.
Печальный конец
Работы по танку «Объект 187» остановились в 1993 году. К этому времени успели построить (или перестроить) шесть опытных образцов. Машина №1 сразу после испытаний была перестроена в прототип №3, а второй образец пришлось утилизировать после проверки обстрелом. В итоге на момент закрытия проекта имелось четыре опытных танка. Все они сохранились и сейчас находятся в запасниках музея бронетехники в г. Кубинка.
Длительное нахождение на открытой площадке негативно сказалось на состоянии техники. Природные факторы и деятельность вандалов привели танки в неприглядный вид. Часть узлов и агрегатов отсутствует, а другие имеют крайне плохое состояние. Что будет с четырьмя уникальными образцами в дальнейшем – неизвестно. Возможно, их восстановят и переведут в открытую экспозицию, но о существовании таких планов не сообщается.
Танки «Объект 187» позволили последовательно проверить и отработать большое количество новых узлов и агрегатов, способных положительно повлиять на технические и боевые характеристики. Последние прототипы могли бы стать эталоном для серийного производства, но заказчик предпочел другой танк.
Следует признать, что отказ от танка «Объект 187» в пользу альтернативного «Объекта 188» выглядит вполне логичным шагом, обусловленным спецификой ситуации прошлых десятилетий. Если в конце восьмидесятых годов наша страна могла позволить себе одновременную разработку нескольких основных танков с прицелом на принятие на вооружение, в том числе и с применением самых смелых решений, то в начале девяностых ситуация изменилась. Ключевым фактором при выборе новых образцов стали не характеристики и возможности, а производственные возможности и стоимость. В этом отношении «Объект 188» оказался удачнее машины «187».
По материалам сайтов:
http://otvaga2004.ru/
http://btvt.info/
http://armor.kiev.ua/
http://gurkhan.blogspot.com/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-310.html
- Автор:
- Рябов Кирилл
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