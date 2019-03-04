«Объект 187». Каким мог быть Т-90

Орудие 2А66 одного из сохранившихся танков. Фото Militaryrussia.ru

Дизельный двигатель А-85-2, использовавшийся на поздних опытных танках. Фото Militaryrussia.ru

Танк "Объект 187" №5 на трассе. В начале девяностых машина попала в объектив камеры местного телеканала. Фото Btvt.info