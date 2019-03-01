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Сенат Узбекистана одобрил соглашение с РФ в сфере военной авиации

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Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) республики Узбекистан в четверг утвердил закон о ратификации соглашения с Россией об использовании воздушного пространства обеих стран военно-воздушными судами. 




 Соглашение между Россий и Узбекистаном было подписано в октябре 2018 года министрами обороны обеих стран. Предполагается, что оно позволит осуществлять беспосадочные перелеты военно-транспортными самолетами, оперативно решать вопросы перевозки военных грузов и предоставления разрешений на использование воздушного пространства, а также экономить валютные средства в случае необходимости совершения посадок военно-воздушными судами при перелетах через воздушное пространство обеих стран.

По словам сенатора Узбекистана Валерия Тяна, из-за правил транзита особых грузов, которые определены воздушным законодательством России, при воздушной грузоперевозке приходится обходить воздушное пространство РФ и пересекать воздушное пространство других восьми стран. Таким образом, маршрут становится на 900 км длиннее.

  
Данное соглашение отвечает, в первую очередь, интересам Республики Узбекистан и повышает оперативность в решении вопросов организации срочных поставок продукции военного назначения и других материальных средств
- отмечает сенатор.
Использованы фотографии:
airfighters.com
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