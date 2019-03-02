История одного разведчика
В войсковую разведку происходит особый отбор – будущим разведчикам важно обладать определенными умственными, физическими и моральными качествами. Эти бойцы всегда на передовой, и многие из них ценой своей жизни спасают десятки других.
«Разведчики – народ особый. Живут отдельной семьей и все делят поровну – и радость, и горе», – говорит Владимир Каманцев, десантник-разведчик, награжденный орденом Мужества. В рамках фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто», организованного Благотворительным фондом «Память Поколений», Владимир поделился своей историей.
Каманцев был направлен на военные действия всего через полгода службы. Сначала его отправили на границу с Дагестаном, затем в Чечню, а после - в Ингушетию, помогать пограничникам.
Во время Второй Чеченской войны Владимир Каманцев служил в третьем разведывательном взводе 56-го гвардейского десантно-штурмового полка. В 2000 году Владимиру было 20 лет – тогда его разведгруппа попала в засаду под Шатоем.
В непростом ночном бою рядовой Каманцев был дважды ранен: одна пуля попала в бедро, перебив седалищный нерв, а вторая – в руку. В то же время разведгруппу окружили около тридцати боевиков, однако товарищи не подвели и вынесли Владимира с поля битвы. В 2001 году Владимир Каманцев был награжден орденом Мужества за отвагу, проявленную в бою.
Полученное ранение в ногу оказалось серьёзным: была нарушена циркуляция крови, и 20-летнему солдату определили III группу инвалидности - продолжать службу оказалось невозможно. После 10 лет борьбы и 20 перенесенных операций травмированную ногу пришлось ампутировать.
В 2011 году Владимир вернулся в родной Ижевск, где принял решение попробовать себя в спорте. Ветеран вступил в следж-хоккейный клуб «Удмуртия», с которым выиграл чемпионат России‒2014. Во время зимних Паралимпийских игр в Сочи 2014 года Владимир Каманцев был вратарем сборной России и завоевал серебряную медаль. Также спортсмен взял золото и серебро международного турнира LAPP CUP-2014 в Чехии, а в 2015 году – серебро на Кубке четырёх наций в Канаде.
Владимир Каманцев – один из участников фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто». Проект показывает современных героев, которые, несмотря на тяжелые испытания судьбы, реализовали себя и нашли свое призвание. Каждый участник проекта своим примером мотивирует окружающих на преодоление сложностей и достижение новых высот.
«Разведчики – народ особый. Живут отдельной семьей и все делят поровну – и радость, и горе», – говорит Владимир Каманцев, десантник-разведчик, награжденный орденом Мужества. В рамках фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто», организованного Благотворительным фондом «Память Поколений», Владимир поделился своей историей.
Каманцев был направлен на военные действия всего через полгода службы. Сначала его отправили на границу с Дагестаном, затем в Чечню, а после - в Ингушетию, помогать пограничникам.
Во время Второй Чеченской войны Владимир Каманцев служил в третьем разведывательном взводе 56-го гвардейского десантно-штурмового полка. В 2000 году Владимиру было 20 лет – тогда его разведгруппа попала в засаду под Шатоем.
В непростом ночном бою рядовой Каманцев был дважды ранен: одна пуля попала в бедро, перебив седалищный нерв, а вторая – в руку. В то же время разведгруппу окружили около тридцати боевиков, однако товарищи не подвели и вынесли Владимира с поля битвы. В 2001 году Владимир Каманцев был награжден орденом Мужества за отвагу, проявленную в бою.
Полученное ранение в ногу оказалось серьёзным: была нарушена циркуляция крови, и 20-летнему солдату определили III группу инвалидности - продолжать службу оказалось невозможно. После 10 лет борьбы и 20 перенесенных операций травмированную ногу пришлось ампутировать.
В 2011 году Владимир вернулся в родной Ижевск, где принял решение попробовать себя в спорте. Ветеран вступил в следж-хоккейный клуб «Удмуртия», с которым выиграл чемпионат России‒2014. Во время зимних Паралимпийских игр в Сочи 2014 года Владимир Каманцев был вратарем сборной России и завоевал серебряную медаль. Также спортсмен взял золото и серебро международного турнира LAPP CUP-2014 в Чехии, а в 2015 году – серебро на Кубке четырёх наций в Канаде.
Владимир Каманцев – один из участников фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто». Проект показывает современных героев, которые, несмотря на тяжелые испытания судьбы, реализовали себя и нашли свое призвание. Каждый участник проекта своим примером мотивирует окружающих на преодоление сложностей и достижение новых высот.
- Автор:
- Дмитрий Долгов
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