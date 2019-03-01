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Лукашенко объявил о планах на шестой президентский срок

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на очередной президентский срок. Соответствующее заявлением он сделал, выступая на пресс-конференции.

Лукашенко объявил о планах на шестой президентский срок



По словам Лукашенко, он выдвинет свою кандидатуру на новый президентский срок для того, чтобы "его потом не обвинили в трусости и он сбежал в трудную минуту". Он пообещал, что все будет по закону.

Исходя из нынешнего моего состояния, а также страны и отношения ко мне, я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Я выдвину свою кандидатуру, а вы избирайте любого и можете за меня не голосовать


-заявил он.

Белорусский президент пообещал после выдвижения своей кандидатуры "не вести никакой агитации и пропаганды". Он заявил, что обеспечит равные условия для всех кандидатов. Кроме этого он заявил, что не собирается передавать власть по наследству своим сыновьям.

Я не первый срок в должности президента и наелся уже этого президентства, поэтому загубить страну во имя личных амбиций или чьих-то, я никогда на это не пойду


-сказал он.

Ранее сообщалось, что выборы президента Белоруссии состоятся в 2020 году. Дата выборов будет назначена после апрельского послания Лукашенко белорусскому парламенту.
Использованы фотографии:
администрация президента Белоруссии
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