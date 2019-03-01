Мадуро наносит удар по ЕС и США - офис PDVSA переезжает в Москву

Капиталистический мир нарушает законы, которые им самим были придуманы. И нам придётся переформатировать отношении с этим миром.

После решения президента Венесуэлы Николаса Мадуро перенести офис крупнейшей нефтяной компании страны из Лиссабона в Москву в Евросоюзе разгорелись нешуточные страсти.Ситуацию изначально прокомментировала вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. По её словам, Европа перестала предоставлять 100%-ные гарантии работы в экономическом ключе без вмешательства политики, а потому офис PDVSA будет перенесён в российскую столицу.Делси Родригес отметила, что ЕС уже не может гарантировать сохранности венесуэльских активов, и офис нефтяного венесуэльского гиганта переносится в РФ, в том числе в связи с планами по расширению сотрудничества с «Роснефтью» и «Газпромом» в области нефтедобычи.Родригес:При этом Делси Родригес не прокомментировала ситуацию с тем, что российские нефтяные компании тоже де-юре являются частью капиталистического мира.Немецкие эксперты, которые на днях заявили о провале движения Хуана Гуаидо в Венесуэле, развили свою мысль, отмечая, что теперь решение Каракаса – это настоящий удар не только по репутации ЕС, но и по США. В частности, отмечается заявление постпреда РФ в ООН Василия Небензи, который рассказал о настоящем грабеже, устроенном Вашингтоном и Лондоном в отношении венесуэльских активов. В Германии говорят о том, что Мадуро показал всем тем, кто пытался задавить его экономически, что мир не ограничивается США и их союзниками. Добавлено, что Москва, делающая ставку на Мадуро, сегодня в очередной раз обходит США на рынке энергоносителей, получая возможность более тесного сотрудничества с одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира.На данный момент угрозы новых санкций и военного вторжения со стороны США приводят к обратному – консолидации государств, в отношении которых Штаты пытаются применять нечистоплотные методы конкуренции. Перевод офиса PDVSA в Москву – это ещё и дополнительный козырь для антисанкционного сопротивления со стороны России. Мало того, это бонус в китайскую копилку, которая ощутила на себе удар американских пошлинных ограничений.В Европе тем временем припомнили США фактический провал в Сирии, ухудшение отношений с Саудовской Аравией, выход из важной сделки с Ираном, невозможность повлиять на строительство газопроводов "СП-2" и "Турецкий поток". Все эти факторы говорят о том, что Вашингтон потерял сразу несколько рычагов влияния на формирование цен на углеводороды в мире. Новый удар – от Мадуро, которого США явно рано списали со счетов.