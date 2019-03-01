США закончили развёртывание ударных БПЛА в Польше

На авиабазе Мирославец прошла церемония, ознаменовавшая процесс полноценного развертывания ударных беспилотников MQ-9 на новых позициях. Новые позиции американских БПЛА находятся всего в 250 км от границы с Калининградской областью.Отряд, в который входят MQ-9, является независимым подразделением, приписанным к 52 эскадрилье.«Жнецы», согласно заявлению ВВС США, нужны «для обеспечения безопасности и стабильности в регионе».Американцы обосновались на бывшей военной базе в 2018-м году: тремя годами ранее она была преобразована под нужды программы перспективного польского ударного БПЛА Zephir. Однако польский проект буксует.Эта церемония также знаменует собой завершение строительства нескольких новых объектов, включая центры безопасной обработки данных, новые ангары для обслуживания воздушных судов, инфраструктура связи и общежития для персонала миссии.Еще летом «Жнецы» присутствовали только в разведывательно-наблюдательной конфигурации, и управление БПЛА осуществлялось удаленно. В нынешнем же релизе военно-воздушных сил отмечается, что оперативное управление аппаратами можно осуществлять с базы Мирославец.По данным General Atomics, Reaper, ставший основным ударным БПЛА США, имеет продолжительность полета более 27 часов, максимальную скорость до 400 км/ч и крейсерскую до 250 км/ч, потолок до 15 км и грузоподъемность 1740 кг при 6 точках подвески.MQ-9 оснащен отказоустойчивой системой управления полетом и трехкратным резервированием архитектуры системы авионики. Способен нести ракеты с ГСН Hellfire и управляемые бомбы GBU-12 Paveway II с лазерным наведением, а также GBU-38 со спутниковым наведением.