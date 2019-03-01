Пакистан передал Индии пленного лётчика

Если военнослужащий взят в плен во время боевых действий, он должен быть возвращён.

Пакистанские власти передали индийской стороне пилота ВВС Индии Абхинандана Вартхамана. Его самолёт МиГ-21 был сбит ракетой, выпущенной самолётом ВВС Пакистана во время воздушного боя, разгоревшегося над приграничными районами. Вчера о своём решении передать Нью-Дели индийского пилота заявил пакистанский премьер Имран Хан.Сам факт решения Имрана Хана о передаче лётчика в Индии назвали собственной «колоссальной победой», но при этом и здесь нашли повод для критики Исламабада. В индийских СМИ высказались о том, что Пакистан отказал от «перемещения Абхинандана Вартхамана по воздуху», приняв решение о «передаче лётчика на пограничном пункте». Индия пыталась добиться от Пакистана открытия воздушного пространства для транспортника индийских ВВС, однако на это Исламабад не пошёл.Выдачу лётчика прокомментировал глава министерства иностранных дел Индии Кумар Сингх. Он заявил, что своим решением премьер-министр Пакистана вовсе не сделал одолжение, а был вынужден исполнять Женевскую конвенцию.Кумар Синкх:В Индии сбитого пакистанцами лётчика встречают как национального героя. На плакатах можно увидеть слова: "Приветствуем нашего храброго героя Абхинандана". Аналогичный текст появился даже на одном из пляжей.