Без опознавательных знаков. Втягивание США в войну во Вьетнаме и роль старых бомбардировщиков
Когда в начале сороковых годов ХХ века Эд Хейнеман, Роберт Донован и Тэд Смит из компании «Douglas» проектировали свой ударный самолёт А-26 «Invader», вряд ли они представляли, какая жизнь уготована их детищу. Это было тем более удивительно, что в ходе Второй мировой, для участия в которой этот самолёт предназначался, самолёт поначалу проявил себя плохо, и пришлось вносить в конструкцию существенные изменения.
Зато потом, в Европе, самолёты уже показали себя, наоборот, хорошо. После войны эти машины, переквалифицированные в бомбардировщики с новым названием B-26 и в разведчики RB-26, остались в строю и в 1950 в больших масштабах успешно проявили себя в Корее. Война в Корее закончилась для США в 1953 году, и, как казалось многим в ВВС, эпоху поршневых бомбардировщиков можно было закрывать. И правда, «инвейдеры» заняли своё место в разного рода второсортных и вспомогательных частях, Национальных гвардиях разных штатов или просто оказались на хранении. Они в большом количестве продавались или передавались союзникам США. Казалось, что в ракетно-атомный век у машины, которая не просто была спроектирована в начале сороковых годов, но и все существовавшие экземпляры которой ещё и были существенно изношены, будущего нет.
Конечно, на этих самолётах массово продолжали воевать различные американские союзники – от режима Батисты до французов в Индокитае, но американские ВВС, взявшие курс на высокотехнологичную технику, казалось, попрощались с раритетами навсегда.
Однако в итоге всё повернулось иначе.
В 1950 году ЦРУ сформировало отряды лётчиков-наёмников, в задачу которых входило поддерживать антикоммунистические силы в Юго-Восточной Азии. Эти группы существовали под прикрытием фиктивной авиакомпании «Air America» и активно использовались американцами в тайных операциях. Поначалу, основной точкой приложения усилий США был Лаос, но и Вьетнам после 1954 года, когда на его месте возникло два законных государства (легитимность Южного Вьетнама была под вопросом, но когда это останавливало США?), тоже вызывал у американцев озабоченность. В 1961 году, когда успешность коммунистических повстанцев уже невозможно было отрицать, США решили нанести удар. Пока тайный.
13 марта 1961 года президент США Джон Кеннеди одобрил план ОКНШ тайно использовать против повстанцев в Лаосе боевую авиацию. Так началась операция «Millpond» (переводится как пруд при водяной мельнице). В течение следующих сорока дней в Таиланд, на базу Тахли, были переброшены небольшие авиационные силы. Пилотов набирали во всех видах ВС США, а также среди лётчиков-наёмников ЦРУ. В состав группировки входили 16 бомбардировщиков «Инвейдер», 14 вертолётов Sikorsky H-34, три транспортных С-47 и один четырёхмоторный DC-4.
Планировалось, что пока тайские военные, задействуя артиллерию и советников, помогут лаосским роялистам на земле, наёмники на самолётах будут наносить удары по повстанцам –социалистам, а также обеспечивать разведку и воздушные перевозки.
Операция, однако, не состоялась – и самолёты и пилоты резко понадобились ЦРУ на другой стороне планеты — на Кубе, на которую США к тому моменту запланировали совершить вторжение наёмников. И в отличие от Лаоса, там «двадцать шестым» пришлось повоевать, причём на кубинской стороне были такие же самолёты.
Выбор В-26 в качестве оружия тайных операций был обусловлен множеством причин. Во-первых, эти самолёты имелись в наличии в больших количествах. Во-вторых, они не стоили больших денег. В-третьих, не было никаких проблем с тем, чтобы найти или обучить для них пилотов, и обеспечить аэродромное обслуживание. И в-четвёртых, при отсутствии у противника ПВО и истребительной авиации, «Инвейдеры» были вполне грозным инструментом, способным обрушить на землю несколько тонн напалмовых баков, бомб, неуправляемых ракет или тысячи пуль калибра 12,7 миллиметров – в штурмовом варианте в носу самолёта устанавливалось аж восемь таких пулемётов, а кроме них возможна была подвеска под крыльями. По опыту Второй мировой войны было известно, что такие летающие пулемётные батареи обладали сокрушительной силой.
И, что тоже было очень важно, самолёт позволял пилотам обнаруживать в полёте малоразмерные цели. Как раз в те годы ВВС США ударились в подготовку к ядерной войне, в создание скоростных сверхзвуковых ударных самолётов, способных нести тактическое ядерное оружие. Такие машины являли собой прямую противоположность тому, что было нужно при нанесении ударов по противнику, рассредоточенному в джунглях, тогда как поршневой ударник с прямым крылом подходил для решения таких задач куда как лучше.
Война во Вьетнаме оказалась крупнейшим провалом ВВС США в части технической политики – в отличие от ВМС, сразу же, с самого начала войны, имевших лёгкий штурмовик А-4 «Skyhawk» а в последствии получивших очень удачные А-6 «Intruder» и А-7 «Corsair-2», ВВС так и не сподобились создать мощный ударный самолёт, применимый в условиях Вьетнама для выполнения задач по непосредственной поддержке войск. Поэтому использование старых поршневых самолётов для ВВС до определённого момента оказалось безальтернативным.
Ещё одним фактором был действовавший с 1954 года международный запрет на поставку во Вьетнам реактивных самолётов. Поршневые под этот запрет не попадали.
Наконец, использование В-26 позволяло надеяться на секретность операций – таких самолётов было в мире немало, США продавали их самым разным странам, и их применение всегда позволяло снять с себя ответственность за последствия бомбёжек.
Хотя операция «Millpond» и де-факто не состоялась, «Инвейдерам» предстояло вскоре всё же прибыть в Юго-Восточную Азию. На этот раз – во Вьетнам.
Практически сразу после начала операции «Millpond», и далее ещё до её завершения, Кеннеди подписал так называемый Меморандум о действиях в области национальной безопасности (National Security Action Memorandum – NSAM) номер 2, в котором требовалось создать силы, способные противостоять поддерживаемым СССР и Северным Вьетнамом повстанцам Вьетконга. В рамках исполнения этого задания, генерал ВВС США Кёртис ле Мэй, «икона» американских стратегических бомбардировок Второй Мировой, который к тому времени занял пост заместителя начальника штаба ВВС, приказал Тактическому командованию ВВС создать элитное подразделение, способное обеспечить помощь Южному Вьетнаму со стороны ВВС.
Так началась операция «Farm Gate» (переводится как «Ворота фермы» или "Вход на ферму").
14 апреля 1961 года Тактическое командование создало новое подразделение – «Тренировочная эскадрилья боевых экипажей №4400» (4400th Combat Crew Training Squadron (CCTS)). В его состав вошло 352 человека, включая 124 офицера. Командиром стал отобранный лично ле Мэем полковник Бенджамин Кинг, ветеран Второй Мировой с большим боевым опытом. Весь личный состав состоял из добровольцев. При этом, хотя формально в задачи входило обучение южновьетнамских пилотов, Кингу прямо было предписано готовиться к проведению боевых операций. В американских документах, необходимых для взятия эскадрильи на снабжение, она получила кодовое имя «Джим из джунглей» — «Jungle Jim». Чуть позже это стало кличкой эскадрильи.
Эскадрилья получила на вооружение транспортные самолёты С-47 в поисково-спасательном варианте SC-47 в количестве 16 единиц; поршневые учебно-боевые самолёты Т-28, в количестве 8 единиц, и также восемь бомбардировщиков В-26. Вся авиатехника должны была летать с опознавательными знаками ВВС Южного Вьетнама. Военнослужащие эскадрильи летали на задания в форме без знаков различия, эмблем и без документов. Такая секретность была обусловлена нежеланием американцев демонстрировать своё непосредственное участие во Вьетнамской войне.
Всем, кого принимали в эскадрилью задавался вопрос – согласен ли новичок с тем, что он не сможет действовать от имени США, носить американскую форму и с тем, что правительство США будет иметь право отказаться от него при попадании в плен со всеми вытекающими из этого последствиями? Для того, чтобы попасть в ряды нового подразделения, требовалось заранее с этим согласиться.
Личному составу было объявлено, что их эскадрилья будет задействована как часть сил специальных операций, и что классифицироваться она будет как «воздушные коммандос». За этим последовала серия учений по выполнению ударных задач, включая ночные, а также задач по переброске и огневой поддержке армейских спецподразделений.
В части того, где планируется воевать, соблюдалась полнейшая секретность: весь личный состав был уверен, что речь идёт о вторжении на Кубу.
11 октября 1961 года в NSAM 104 Кеннеди распорядился отправить эскадрилью во Вьетнам. Война «воздушных коммандос» началась.
Им предстояло прибыть на авиабазу Бьен Хоа, в 32 километрах севернее Сайгона. Это был бывший французский аэродром, находившийся в запущенном состоянии. Первый отряд «воздушных коммандос» прибыл в Бьен Хоа в ноябре с самолётами SC-47 и Т-28. Вторая группа на бомбардировщиках В-26 прибыла в декабре 1961 года. На все самолёты были нанесены опознавательные знаки южно-вьетнамских ВВС.
Персонал и пилоты вскоре начали носить в качестве форменных головных уборов неуставные панамы, похожие на австралийские. Такую носил даже полковник Кинг.
26 декабря министр обороны США Роберт Макнамара, отметившийся крайне зловещей ролью в развязывании и ведении этой войны, издал приказ о том, что во всех вылетах на борту американских самолётов должен быть южновьетнамский курсант. Это поначалу было сделано, но вьетнамцев никто ничему не учил. Тем не менее, их брали для прикрытия, так как формально эскадрилья была учебной. Чуть позже, американцы действительно начали и учебный процесс тоже, но изначально фактические задачи были совсем иные и вьетнамцы на борту были не более чем прикрытием. Один из командиров SC-47, капитан Билл Броун прямо заявлял в частных беседах после возвращения из Вьетнама, что его вьетнамским «пассажирам» было прямо запрещено прикасаться к любому из органов управления самолётом.
«Учебные» полёты «воздушных коммандос» начались с конца 1961-го года. В-26 и Т-28 выполняли задачи по разведке, воздушному патрулированию и наблюдению, и по непосредственной поддержке наземных сил. SC-47 начали ведение психологических операций – разбрасывание листовок, пропагандистское вещание с помощью громкоговорителей на борту. Также они выполняли задачи по транспортному обеспечению американских войск специального назначения, занимавшихся подготовкой анти-вьетконговских иррегулярных военизированных формирований, количество которых быстро росло в это время.
С началом 1962 года Кинг получил приказ переходить к ночным операциям с целью соблюдения секретности. С одной стороны, имевшиеся самолёты не были для этого приспособлены – вообще. С другой, у Кинга был огромный опыт таких операций и он знал как их выполнять. Вскоре все экипажи начали получать специальную ночную подготовку. Вскоре, начались и ночные боевые вылеты.
Стандартной тактикой ночных атак для «воздушных коммандос» был сброс с узлов подвески или из дверей SC-47 осветительных ракет, и последующая атака обнаруженных при свете ракет целей – как правило, бойцов Вьетконга. Впрочем, по заявлению американцев, последние часто разбегались сразу же, как только американцы «включали свет» — противопоставить самолётам легковооружённые партизаны, как правило, ничего не могли, и бегство было единственным вменяемым решением.
Исключений, однако, было немало. Вьетнамцы часто стреляли в ответ, и лёгкими боевые задачи «учебной эскадрильи» назвать было никак нельзя.
Со временем вместо осветительных ракет стал применяться напалм. Тем не менее, как отмечают американские исследователи, подобная примитивная тактика делала атаки возможными исключительно благодаря экстремально высокой подготовке экипажей.
С начала 1962 года, группа «Джим из джунглей» была подчинена командованию 2-й дивизии ВВС США, в которой она была единственным боевым подразделением – официально Америка не участвовала в войне. Командир дивизии бригадный генерал Роллин Энцис видел, что наземные отряды Южного Вьетнама не справляются с Вьетконгом без воздушной поддержки, а сами южновьетнамские ВВС с этой задачей справиться не могли в силу низкой квалификации пилотов и малой численности. Работа «воздушных коммандос» становилась всё интенсивнее и интенсивнее, для них были оборудованы передовые аэродромы поближе к линии фронта, но сил не хватало.
Энцис попросил подкреплений для «воздушных коммандос» и возможности шире задействовать их в боевых действиях. Во второй половине 1962-го года он попросил ещё 10 В-26, 5 Т-28 и 2 SC-47. Запрос рассматривался лично Макнамарой, который отнёсся к нему весьма прохладно, так как категорически не хотел расширения американского военного присутствия во Вьетнаме, ожидая, что удастся подготовить способные сражаться местные силы, но в итоге разрешение было дано, и «воздушные коммандос» получили и эти самолёты, и ещё пару легкомоторных U-10 для связи и наблюдения.
Начало 1963 года ознаменовалось несколькими крупными военными поражениями, понесёнными южновьетнамскими силами от Вьетконга. Американским военачальникам и политикам стало ясно, что сами вьетнамцы воевать за сайгонский режим не будут. Требовалось усиление.
К тому моменту общее количество персонала ВВС США во Вьетнаме превысило 5000 человек, из которых по-прежнему воевали в основном «воздушные коммандос». В этих условиях, ВВС США перестали так сильно скрываться, и сформировали новое подразделение – 1st Air Commando Squadron – 1-ю воздушную эскадрилью «коммандо». Весь лётный и технический состав, самолёты и боевая техника для новой части были взяты из состава эскадрильи №4400, для которой по факту не изменилось ничего, кроме масштабов боевых задач. Сама эскадрилья 4400 продолжила существование как учебная часть в США.
Накал борьбы к тому времени серьёзно обострился. Вьетнамцы больше не боялись самолётов, имели тяжёлые пулемёты ДШК, как советские, так и китайские, и успешно их применяли. Первую потерю «коммандос» понесли ещё в далёком феврале 1962-го – огнём с земли был сбит SC-47, выполнявший сброс грузов на парашюте. Погибло шесть американских лётчиков, два солдата и один южновьетнамский военнослужащий.
По мере того, как росли масштабы военных действий, росли и потери. К июлю 1963 года, было потеряно 4 В-26, 4 Т-28, 1 SC-47 и 1 U-10. Потери убитыми составили 16 человек.
Отдельного описания заслуживает техника, на которой американцам пришлось воевать. Все самолёты конструктивно относились к типам, использовавшимся во время Второй Мировой войны. Причём, В-26 в этой войне участвовали непосредственно, а потом воевали в Корее, и других местах. После этого они длительное время хранились на базе хранения ВВС Дэвис-Монтана. Несмотря на то, что перед поступлением в эскадрилью, самолёты проходили ремонт, состояние их было ужасным.
Вот как это описывал один пилот, Рой Долтон, который тогда был капитаном ВВС и пилотировал В-26:
Оборудование было примитивным, связь в кабинах иногда не работала, и у штурманов был отработанный набор сигналов в виде хлопков пилотов по плечу.
Однажды в качестве подкреплений в эскадрилью были доставлены В-26, которые ранее ЦРУ использовало в своих тайных операциях в Индонезии. Эти самолёты были в ещё более худшем состоянии и не ремонтировались никогда с 1957-го года.
Как результат, коэффициент боеготовности В-26 никогда не превышал 54,5%, и это считалось неплохим показателем. Ещё в начале операции, ВВС натурально вымели все склады с запасными частями для В-26, направив огромный их запас во Вьетнам. Только благодаря этому самолёты могли летать.
Долтон приводит перечень неисправностей своего самолёта для одного из периодов участия в боевых действиях в 1962 году:
16 августа – не отсоединились бомбы в бомбоотсеке.
20 августа – не отсоединились бомбы в бомбоотсеке.
22 августа – потеря давления топлива в напорном трубопроводе одного из двигателей.
22 августа – другой двигатель даёт хлопки во впуск при резкой работе «газом».
22 августа – закусывания перемещения штурвала при движении «на себя».
2 сентября – не запустились ракеты.
5 сентября – выход из строя радиостанции для связи с «землёй».
20 сентября – самопроизвольный сброс бомб при открытии бомболюка.
26 сентября – разрыв трубопроводов тормозов при посадке.
28 сентября – отказ двигателя при выходе из атаки.
30 сентября – отказ тормозов при посадке.
2 октября – отказ магнето левого двигателя при рулёжке.
7 октября – утечка из тормозного механизма одного из колёс при разбеге.
7 октября – выход из строя генератора правого двигателя.
7 октября – отказ двух пулемётов.
7 октября – отказ двигателя на выходе из атаки.
Трудно представить себе, но они летали в таком режиме годами.
Впрочем, часть самолётов перед доставкой во Вьетнам получила вполне полноценный ремонт и не доставляла экипажам таких проблем. Также представляет интерес то, что один из разведчиков RВ-26 получил так называемую систему инфракрасного картографирования. Она довольно экзотично смотрелась на самолёте, первый прототип которого взлетел ещё в 1942 году, и работала тоже не очень хорошо, тем не менее, её использовали при ночных операциях для наблюдения за местностью и обнаружения вьетконговских лодок. Самолёт получил индекс RB-26L.
Тем не менее, возраст брал своё. Ещё в 1962 году на все В-26 установили датчики перегрузки, чтобы пилоты могли контролировать нагрузки на фюзеляж. 16 августа 1963 года у одного из самолётов в ходе выполнения боевой задачи начало разрушаться крыло. Пилотам удалось спастись, но самолёт был потерян.
А 11 февраля 1964 года, в США на базе ВВС Эглин, в ходе демонстрации «противопартизанских» возможностей у самолёта В-26 произошло отпадение левого крыла в полёте. Причиной стало воздействие отдачи от стреляющих крыльевых пулемётов. Пилоты погибли. В этот момент во Вьетнаме в воздухе был один из В-26 «воздушных коммандос». Пилоты получили приказ немедленно возвращаться. Полёты В-26 после этого прекратились.
Проведя проверку имеющихся в строю самолётов, ВВС приняли решение об одновременно снятии с вооружения всех немодернизированных В-26. Исключения составили только В-26К.
Эта модификация, выполненная компанией On Mark Engineering, превращала старичка В-26 в полностью новую машину. Список изменений, внесённых в его конструкцию очень впечатляет, и, нельзя не признать, что боевая эффективность самолёта выросла вполне пропорционально вложениям в его модернизацию, как и надёжность. Но таких самолётов на начало 1964-го года во Вьетнаме не было, и, когда 1-я воздушная эскадрилья «коммандо» поставила свои В-26 «на прикол», её работа на время встала. В-26К появились на этой войне позже, и летать им пришлось из Тайланда, нанося удары по грузовикам на "Тропе Хо Ши Мина". Но это будет позже и с другими частями ВВС.
Вместе с В-26 1-й эскадрилье пришлось прекратить использование части Т-28, по тем же причинам – разрушение элементов крыла. Фактически, теперь работа эскадрильи ограничивалась полётами транспортных и спасательных SC-47. Надо сказать, что они иногда добивались выдающихся результатов, находя площадки для посадки прямо под огнём Вьетконга, в непогоду, ночью, и вытаскивая американских и южновьетнамских бойцов прямо из-под обстрела – и это с примитивным оборудованием, не изменившимся со времён Второй Мировой войны!
Впрочем, ближе к концу 1964 года их полёты тоже прекратили, а в декабре «воздушные коммандос» получили оружие, с которым они пройдёт всю Вьетнамскую войну – одномоторные поршневые штурмовики А-1 Skyraider. Также именно 1-я воздушная эскадрилья «коммандо» ставила первые американские эксперименты с новым классом самолёта – «ганшипом», транспортным самолётом с установленным по борту стрелково-пушечным вооружением. Их первыми «Ганшипами» стали АС-47 Spooky, и они же ближе к концу войны успели полетать на АС-130 Spectre.
Впрочем, в основном «воздушные коммандос» воевали на «Скайрейдерах». К их обычным задачам позже добавилось эскортирование спасательных вертолётов и защита сбитых пилотов до прибытия спасателей. 20 сентября эскадрилья была переброшена в Тайланд, на авиабазу Нахон Фаном. Оттуда эскадрилья работала по «тропе Хо Ши Мина», пытаясь пресечь снабжение Вьетконга из Северного Вьетнама. 1 августа 1968 года эскадрилья получила своё современное название – 1-я эскадрилья специальных операций, под которым существует и сейчас.
Но это уже была совсем другая история – после тонкинского инцидента США вступили в войну открыто, и деятельность «воздушных коммандос» стала всего лишь одним из факторов этой войны. Не самым важным. К тому же, им наконец-то стало можно не скрываться и нанести на свои самолёты опознавательные знаки ВВС США. Впрочем, даже после этого их «Скайрейдеры» довольно долго летали без каких-либо опознавательных знаков вообще.
История 1-й эскадрильи – это точка отсчёта, от которой современные части ВВС специального назначения, использующиеся при проведении спецопераций, ведут свою «родословную». А операция «Farm Gate» для американцев – первый шаг в пропасть десятилетней вьетнамской войны. И тем более удивительно то, какую роль во всех этих событиях сыграли старые бомбардировщики.
Зато потом, в Европе, самолёты уже показали себя, наоборот, хорошо. После войны эти машины, переквалифицированные в бомбардировщики с новым названием B-26 и в разведчики RB-26, остались в строю и в 1950 в больших масштабах успешно проявили себя в Корее. Война в Корее закончилась для США в 1953 году, и, как казалось многим в ВВС, эпоху поршневых бомбардировщиков можно было закрывать. И правда, «инвейдеры» заняли своё место в разного рода второсортных и вспомогательных частях, Национальных гвардиях разных штатов или просто оказались на хранении. Они в большом количестве продавались или передавались союзникам США. Казалось, что в ракетно-атомный век у машины, которая не просто была спроектирована в начале сороковых годов, но и все существовавшие экземпляры которой ещё и были существенно изношены, будущего нет.
В-26 Invader в Корее. Обратите внимание на количество пулемётов в носу
Конечно, на этих самолётах массово продолжали воевать различные американские союзники – от режима Батисты до французов в Индокитае, но американские ВВС, взявшие курс на высокотехнологичную технику, казалось, попрощались с раритетами навсегда.
Однако в итоге всё повернулось иначе.
В 1950 году ЦРУ сформировало отряды лётчиков-наёмников, в задачу которых входило поддерживать антикоммунистические силы в Юго-Восточной Азии. Эти группы существовали под прикрытием фиктивной авиакомпании «Air America» и активно использовались американцами в тайных операциях. Поначалу, основной точкой приложения усилий США был Лаос, но и Вьетнам после 1954 года, когда на его месте возникло два законных государства (легитимность Южного Вьетнама была под вопросом, но когда это останавливало США?), тоже вызывал у американцев озабоченность. В 1961 году, когда успешность коммунистических повстанцев уже невозможно было отрицать, США решили нанести удар. Пока тайный.
13 марта 1961 года президент США Джон Кеннеди одобрил план ОКНШ тайно использовать против повстанцев в Лаосе боевую авиацию. Так началась операция «Millpond» (переводится как пруд при водяной мельнице). В течение следующих сорока дней в Таиланд, на базу Тахли, были переброшены небольшие авиационные силы. Пилотов набирали во всех видах ВС США, а также среди лётчиков-наёмников ЦРУ. В состав группировки входили 16 бомбардировщиков «Инвейдер», 14 вертолётов Sikorsky H-34, три транспортных С-47 и один четырёхмоторный DC-4.
Планировалось, что пока тайские военные, задействуя артиллерию и советников, помогут лаосским роялистам на земле, наёмники на самолётах будут наносить удары по повстанцам –социалистам, а также обеспечивать разведку и воздушные перевозки.
Операция, однако, не состоялась – и самолёты и пилоты резко понадобились ЦРУ на другой стороне планеты — на Кубе, на которую США к тому моменту запланировали совершить вторжение наёмников. И в отличие от Лаоса, там «двадцать шестым» пришлось повоевать, причём на кубинской стороне были такие же самолёты.
Выбор В-26 в качестве оружия тайных операций был обусловлен множеством причин. Во-первых, эти самолёты имелись в наличии в больших количествах. Во-вторых, они не стоили больших денег. В-третьих, не было никаких проблем с тем, чтобы найти или обучить для них пилотов, и обеспечить аэродромное обслуживание. И в-четвёртых, при отсутствии у противника ПВО и истребительной авиации, «Инвейдеры» были вполне грозным инструментом, способным обрушить на землю несколько тонн напалмовых баков, бомб, неуправляемых ракет или тысячи пуль калибра 12,7 миллиметров – в штурмовом варианте в носу самолёта устанавливалось аж восемь таких пулемётов, а кроме них возможна была подвеска под крыльями. По опыту Второй мировой войны было известно, что такие летающие пулемётные батареи обладали сокрушительной силой.
И, что тоже было очень важно, самолёт позволял пилотам обнаруживать в полёте малоразмерные цели. Как раз в те годы ВВС США ударились в подготовку к ядерной войне, в создание скоростных сверхзвуковых ударных самолётов, способных нести тактическое ядерное оружие. Такие машины являли собой прямую противоположность тому, что было нужно при нанесении ударов по противнику, рассредоточенному в джунглях, тогда как поршневой ударник с прямым крылом подходил для решения таких задач куда как лучше.
Война во Вьетнаме оказалась крупнейшим провалом ВВС США в части технической политики – в отличие от ВМС, сразу же, с самого начала войны, имевших лёгкий штурмовик А-4 «Skyhawk» а в последствии получивших очень удачные А-6 «Intruder» и А-7 «Corsair-2», ВВС так и не сподобились создать мощный ударный самолёт, применимый в условиях Вьетнама для выполнения задач по непосредственной поддержке войск. Поэтому использование старых поршневых самолётов для ВВС до определённого момента оказалось безальтернативным.
Ещё одним фактором был действовавший с 1954 года международный запрет на поставку во Вьетнам реактивных самолётов. Поршневые под этот запрет не попадали.
Наконец, использование В-26 позволяло надеяться на секретность операций – таких самолётов было в мире немало, США продавали их самым разным странам, и их применение всегда позволяло снять с себя ответственность за последствия бомбёжек.
Хотя операция «Millpond» и де-факто не состоялась, «Инвейдерам» предстояло вскоре всё же прибыть в Юго-Восточную Азию. На этот раз – во Вьетнам.
Практически сразу после начала операции «Millpond», и далее ещё до её завершения, Кеннеди подписал так называемый Меморандум о действиях в области национальной безопасности (National Security Action Memorandum – NSAM) номер 2, в котором требовалось создать силы, способные противостоять поддерживаемым СССР и Северным Вьетнамом повстанцам Вьетконга. В рамках исполнения этого задания, генерал ВВС США Кёртис ле Мэй, «икона» американских стратегических бомбардировок Второй Мировой, который к тому времени занял пост заместителя начальника штаба ВВС, приказал Тактическому командованию ВВС создать элитное подразделение, способное обеспечить помощь Южному Вьетнаму со стороны ВВС.
Так началась операция «Farm Gate» (переводится как «Ворота фермы» или "Вход на ферму").
14 апреля 1961 года Тактическое командование создало новое подразделение – «Тренировочная эскадрилья боевых экипажей №4400» (4400th Combat Crew Training Squadron (CCTS)). В его состав вошло 352 человека, включая 124 офицера. Командиром стал отобранный лично ле Мэем полковник Бенджамин Кинг, ветеран Второй Мировой с большим боевым опытом. Весь личный состав состоял из добровольцев. При этом, хотя формально в задачи входило обучение южновьетнамских пилотов, Кингу прямо было предписано готовиться к проведению боевых операций. В американских документах, необходимых для взятия эскадрильи на снабжение, она получила кодовое имя «Джим из джунглей» — «Jungle Jim». Чуть позже это стало кличкой эскадрильи.
Эскадрилья получила на вооружение транспортные самолёты С-47 в поисково-спасательном варианте SC-47 в количестве 16 единиц; поршневые учебно-боевые самолёты Т-28, в количестве 8 единиц, и также восемь бомбардировщиков В-26. Вся авиатехника должны была летать с опознавательными знаками ВВС Южного Вьетнама. Военнослужащие эскадрильи летали на задания в форме без знаков различия, эмблем и без документов. Такая секретность была обусловлена нежеланием американцев демонстрировать своё непосредственное участие во Вьетнамской войне.
Всем, кого принимали в эскадрилью задавался вопрос – согласен ли новичок с тем, что он не сможет действовать от имени США, носить американскую форму и с тем, что правительство США будет иметь право отказаться от него при попадании в плен со всеми вытекающими из этого последствиями? Для того, чтобы попасть в ряды нового подразделения, требовалось заранее с этим согласиться.
Личному составу было объявлено, что их эскадрилья будет задействована как часть сил специальных операций, и что классифицироваться она будет как «воздушные коммандос». За этим последовала серия учений по выполнению ударных задач, включая ночные, а также задач по переброске и огневой поддержке армейских спецподразделений.
В части того, где планируется воевать, соблюдалась полнейшая секретность: весь личный состав был уверен, что речь идёт о вторжении на Кубу.
11 октября 1961 года в NSAM 104 Кеннеди распорядился отправить эскадрилью во Вьетнам. Война «воздушных коммандос» началась.
Им предстояло прибыть на авиабазу Бьен Хоа, в 32 километрах севернее Сайгона. Это был бывший французский аэродром, находившийся в запущенном состоянии. Первый отряд «воздушных коммандос» прибыл в Бьен Хоа в ноябре с самолётами SC-47 и Т-28. Вторая группа на бомбардировщиках В-26 прибыла в декабре 1961 года. На все самолёты были нанесены опознавательные знаки южно-вьетнамских ВВС.
Американцы в южновьетнамской форме, на южновьетнамской базе, на фоне самолёта перекрашенного в южновьетнамский камуфляж. На занем плане "Скайрейдеры" южновьетнамских ВВС. Так всё начиналось
Персонал и пилоты вскоре начали носить в качестве форменных головных уборов неуставные панамы, похожие на австралийские. Такую носил даже полковник Кинг.
26 декабря министр обороны США Роберт Макнамара, отметившийся крайне зловещей ролью в развязывании и ведении этой войны, издал приказ о том, что во всех вылетах на борту американских самолётов должен быть южновьетнамский курсант. Это поначалу было сделано, но вьетнамцев никто ничему не учил. Тем не менее, их брали для прикрытия, так как формально эскадрилья была учебной. Чуть позже, американцы действительно начали и учебный процесс тоже, но изначально фактические задачи были совсем иные и вьетнамцы на борту были не более чем прикрытием. Один из командиров SC-47, капитан Билл Броун прямо заявлял в частных беседах после возвращения из Вьетнама, что его вьетнамским «пассажирам» было прямо запрещено прикасаться к любому из органов управления самолётом.
«Учебные» полёты «воздушных коммандос» начались с конца 1961-го года. В-26 и Т-28 выполняли задачи по разведке, воздушному патрулированию и наблюдению, и по непосредственной поддержке наземных сил. SC-47 начали ведение психологических операций – разбрасывание листовок, пропагандистское вещание с помощью громкоговорителей на борту. Также они выполняли задачи по транспортному обеспечению американских войск специального назначения, занимавшихся подготовкой анти-вьетконговских иррегулярных военизированных формирований, количество которых быстро росло в это время.
АТ-28 — Т-28 с оружием, получивший новое имя. К концу войны их оставалось очень мало
С началом 1962 года Кинг получил приказ переходить к ночным операциям с целью соблюдения секретности. С одной стороны, имевшиеся самолёты не были для этого приспособлены – вообще. С другой, у Кинга был огромный опыт таких операций и он знал как их выполнять. Вскоре все экипажи начали получать специальную ночную подготовку. Вскоре, начались и ночные боевые вылеты.
Стандартной тактикой ночных атак для «воздушных коммандос» был сброс с узлов подвески или из дверей SC-47 осветительных ракет, и последующая атака обнаруженных при свете ракет целей – как правило, бойцов Вьетконга. Впрочем, по заявлению американцев, последние часто разбегались сразу же, как только американцы «включали свет» — противопоставить самолётам легковооружённые партизаны, как правило, ничего не могли, и бегство было единственным вменяемым решением.
Исключений, однако, было немало. Вьетнамцы часто стреляли в ответ, и лёгкими боевые задачи «учебной эскадрильи» назвать было никак нельзя.
Со временем вместо осветительных ракет стал применяться напалм. Тем не менее, как отмечают американские исследователи, подобная примитивная тактика делала атаки возможными исключительно благодаря экстремально высокой подготовке экипажей.
С начала 1962 года, группа «Джим из джунглей» была подчинена командованию 2-й дивизии ВВС США, в которой она была единственным боевым подразделением – официально Америка не участвовала в войне. Командир дивизии бригадный генерал Роллин Энцис видел, что наземные отряды Южного Вьетнама не справляются с Вьетконгом без воздушной поддержки, а сами южновьетнамские ВВС с этой задачей справиться не могли в силу низкой квалификации пилотов и малой численности. Работа «воздушных коммандос» становилась всё интенсивнее и интенсивнее, для них были оборудованы передовые аэродромы поближе к линии фронта, но сил не хватало.
Энцис попросил подкреплений для «воздушных коммандос» и возможности шире задействовать их в боевых действиях. Во второй половине 1962-го года он попросил ещё 10 В-26, 5 Т-28 и 2 SC-47. Запрос рассматривался лично Макнамарой, который отнёсся к нему весьма прохладно, так как категорически не хотел расширения американского военного присутствия во Вьетнаме, ожидая, что удастся подготовить способные сражаться местные силы, но в итоге разрешение было дано, и «воздушные коммандос» получили и эти самолёты, и ещё пару легкомоторных U-10 для связи и наблюдения.
U-10 Helo courrier.
Начало 1963 года ознаменовалось несколькими крупными военными поражениями, понесёнными южновьетнамскими силами от Вьетконга. Американским военачальникам и политикам стало ясно, что сами вьетнамцы воевать за сайгонский режим не будут. Требовалось усиление.
К тому моменту общее количество персонала ВВС США во Вьетнаме превысило 5000 человек, из которых по-прежнему воевали в основном «воздушные коммандос». В этих условиях, ВВС США перестали так сильно скрываться, и сформировали новое подразделение – 1st Air Commando Squadron – 1-ю воздушную эскадрилью «коммандо». Весь лётный и технический состав, самолёты и боевая техника для новой части были взяты из состава эскадрильи №4400, для которой по факту не изменилось ничего, кроме масштабов боевых задач. Сама эскадрилья 4400 продолжила существование как учебная часть в США.
Накал борьбы к тому времени серьёзно обострился. Вьетнамцы больше не боялись самолётов, имели тяжёлые пулемёты ДШК, как советские, так и китайские, и успешно их применяли. Первую потерю «коммандос» понесли ещё в далёком феврале 1962-го – огнём с земли был сбит SC-47, выполнявший сброс грузов на парашюте. Погибло шесть американских лётчиков, два солдата и один южновьетнамский военнослужащий.
По мере того, как росли масштабы военных действий, росли и потери. К июлю 1963 года, было потеряно 4 В-26, 4 Т-28, 1 SC-47 и 1 U-10. Потери убитыми составили 16 человек.
Отдельного описания заслуживает техника, на которой американцам пришлось воевать. Все самолёты конструктивно относились к типам, использовавшимся во время Второй Мировой войны. Причём, В-26 в этой войне участвовали непосредственно, а потом воевали в Корее, и других местах. После этого они длительное время хранились на базе хранения ВВС Дэвис-Монтана. Несмотря на то, что перед поступлением в эскадрилью, самолёты проходили ремонт, состояние их было ужасным.
Вот как это описывал один пилот, Рой Долтон, который тогда был капитаном ВВС и пилотировал В-26:
«Держите в уме, что все эти самолёты видимо были использованы во Второй мировой и в Корее. «Инвейдеры» имели от 1800 до 4000 часов налёта и были многократно переделаны. Не было ни одного технически идентичного самолёта. Каждый ремонт, который эти самолёты видели в жизни, влёк за собой различные изменения в проводке, коммуникационном оборудовании, органах управления и приборах. Как одно из последствий, не существовало ни одной верной схемы электропроводки ни для одного из самолётов».
Оборудование было примитивным, связь в кабинах иногда не работала, и у штурманов был отработанный набор сигналов в виде хлопков пилотов по плечу.
Однажды в качестве подкреплений в эскадрилью были доставлены В-26, которые ранее ЦРУ использовало в своих тайных операциях в Индонезии. Эти самолёты были в ещё более худшем состоянии и не ремонтировались никогда с 1957-го года.
Как результат, коэффициент боеготовности В-26 никогда не превышал 54,5%, и это считалось неплохим показателем. Ещё в начале операции, ВВС натурально вымели все склады с запасными частями для В-26, направив огромный их запас во Вьетнам. Только благодаря этому самолёты могли летать.
Долтон приводит перечень неисправностей своего самолёта для одного из периодов участия в боевых действиях в 1962 году:
16 августа – не отсоединились бомбы в бомбоотсеке.
20 августа – не отсоединились бомбы в бомбоотсеке.
22 августа – потеря давления топлива в напорном трубопроводе одного из двигателей.
22 августа – другой двигатель даёт хлопки во впуск при резкой работе «газом».
22 августа – закусывания перемещения штурвала при движении «на себя».
2 сентября – не запустились ракеты.
5 сентября – выход из строя радиостанции для связи с «землёй».
20 сентября – самопроизвольный сброс бомб при открытии бомболюка.
26 сентября – разрыв трубопроводов тормозов при посадке.
28 сентября – отказ двигателя при выходе из атаки.
30 сентября – отказ тормозов при посадке.
2 октября – отказ магнето левого двигателя при рулёжке.
7 октября – утечка из тормозного механизма одного из колёс при разбеге.
7 октября – выход из строя генератора правого двигателя.
7 октября – отказ двух пулемётов.
7 октября – отказ двигателя на выходе из атаки.
Трудно представить себе, но они летали в таком режиме годами.
Впрочем, часть самолётов перед доставкой во Вьетнам получила вполне полноценный ремонт и не доставляла экипажам таких проблем. Также представляет интерес то, что один из разведчиков RВ-26 получил так называемую систему инфракрасного картографирования. Она довольно экзотично смотрелась на самолёте, первый прототип которого взлетел ещё в 1942 году, и работала тоже не очень хорошо, тем не менее, её использовали при ночных операциях для наблюдения за местностью и обнаружения вьетконговских лодок. Самолёт получил индекс RB-26L.
Тем не менее, возраст брал своё. Ещё в 1962 году на все В-26 установили датчики перегрузки, чтобы пилоты могли контролировать нагрузки на фюзеляж. 16 августа 1963 года у одного из самолётов в ходе выполнения боевой задачи начало разрушаться крыло. Пилотам удалось спастись, но самолёт был потерян.
А 11 февраля 1964 года, в США на базе ВВС Эглин, в ходе демонстрации «противопартизанских» возможностей у самолёта В-26 произошло отпадение левого крыла в полёте. Причиной стало воздействие отдачи от стреляющих крыльевых пулемётов. Пилоты погибли. В этот момент во Вьетнаме в воздухе был один из В-26 «воздушных коммандос». Пилоты получили приказ немедленно возвращаться. Полёты В-26 после этого прекратились.
Проведя проверку имеющихся в строю самолётов, ВВС приняли решение об одновременно снятии с вооружения всех немодернизированных В-26. Исключения составили только В-26К.
Эта модификация, выполненная компанией On Mark Engineering, превращала старичка В-26 в полностью новую машину. Список изменений, внесённых в его конструкцию очень впечатляет, и, нельзя не признать, что боевая эффективность самолёта выросла вполне пропорционально вложениям в его модернизацию, как и надёжность. Но таких самолётов на начало 1964-го года во Вьетнаме не было, и, когда 1-я воздушная эскадрилья «коммандо» поставила свои В-26 «на прикол», её работа на время встала. В-26К появились на этой войне позже, и летать им пришлось из Тайланда, нанося удары по грузовикам на "Тропе Хо Ши Мина". Но это будет позже и с другими частями ВВС.
Модернизированный В-26К. Новое крыло, переработанный фюзеляж, новые приборы, больше точек подвески, более мощные двигатели, и даже система ночного видения. Но это уже совсем другая история. Обратите внимание на количество узлов подвески оружия под крылом
Вместе с В-26 1-й эскадрилье пришлось прекратить использование части Т-28, по тем же причинам – разрушение элементов крыла. Фактически, теперь работа эскадрильи ограничивалась полётами транспортных и спасательных SC-47. Надо сказать, что они иногда добивались выдающихся результатов, находя площадки для посадки прямо под огнём Вьетконга, в непогоду, ночью, и вытаскивая американских и южновьетнамских бойцов прямо из-под обстрела – и это с примитивным оборудованием, не изменившимся со времён Второй Мировой войны!
Впрочем, ближе к концу 1964 года их полёты тоже прекратили, а в декабре «воздушные коммандос» получили оружие, с которым они пройдёт всю Вьетнамскую войну – одномоторные поршневые штурмовики А-1 Skyraider. Также именно 1-я воздушная эскадрилья «коммандо» ставила первые американские эксперименты с новым классом самолёта – «ганшипом», транспортным самолётом с установленным по борту стрелково-пушечным вооружением. Их первыми «Ганшипами» стали АС-47 Spooky, и они же ближе к концу войны успели полетать на АС-130 Spectre.
Впрочем, в основном «воздушные коммандос» воевали на «Скайрейдерах». К их обычным задачам позже добавилось эскортирование спасательных вертолётов и защита сбитых пилотов до прибытия спасателей. 20 сентября эскадрилья была переброшена в Тайланд, на авиабазу Нахон Фаном. Оттуда эскадрилья работала по «тропе Хо Ши Мина», пытаясь пресечь снабжение Вьетконга из Северного Вьетнама. 1 августа 1968 года эскадрилья получила своё современное название – 1-я эскадрилья специальных операций, под которым существует и сейчас.
Skyraider "воздушных коммандос". Они так и летали без опознавательных знаков
Но это уже была совсем другая история – после тонкинского инцидента США вступили в войну открыто, и деятельность «воздушных коммандос» стала всего лишь одним из факторов этой войны. Не самым важным. К тому же, им наконец-то стало можно не скрываться и нанести на свои самолёты опознавательные знаки ВВС США. Впрочем, даже после этого их «Скайрейдеры» довольно долго летали без каких-либо опознавательных знаков вообще.
История 1-й эскадрильи – это точка отсчёта, от которой современные части ВВС специального назначения, использующиеся при проведении спецопераций, ведут свою «родословную». А операция «Farm Gate» для американцев – первый шаг в пропасть десятилетней вьетнамской войны. И тем более удивительно то, какую роль во всех этих событиях сыграли старые бомбардировщики.
- Автор:
- Александр Тимохин
- Использованы фотографии:
- USAF, Nigel Smucaletti, Warren Munkasy
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