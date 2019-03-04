Без опознавательных знаков. Втягивание США в войну во Вьетнаме и роль старых бомбардировщиков

В-26 Invader в Корее. Обратите внимание на количество пулемётов в носу

Американцы в южновьетнамской форме, на южновьетнамской базе, на фоне самолёта перекрашенного в южновьетнамский камуфляж. На занем плане "Скайрейдеры" южновьетнамских ВВС. Так всё начиналось

АТ-28 — Т-28 с оружием, получивший новое имя. К концу войны их оставалось очень мало

U-10 Helo courrier.

«Держите в уме, что все эти самолёты видимо были использованы во Второй мировой и в Корее. «Инвейдеры» имели от 1800 до 4000 часов налёта и были многократно переделаны. Не было ни одного технически идентичного самолёта. Каждый ремонт, который эти самолёты видели в жизни, влёк за собой различные изменения в проводке, коммуникационном оборудовании, органах управления и приборах. Как одно из последствий, не существовало ни одной верной схемы электропроводки ни для одного из самолётов».

Модернизированный В-26К. Новое крыло, переработанный фюзеляж, новые приборы, больше точек подвески, более мощные двигатели, и даже система ночного видения. Но это уже совсем другая история. Обратите внимание на количество узлов подвески оружия под крылом

Skyraider "воздушных коммандос". Они так и летали без опознавательных знаков