Климкин обещает превратить Чёрное море в Бермудский треугольник для России

Этого у неё не получится. Ей не удастся сделать Чёрное море своей лужей.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал очередное заявление антироссийского характера, свидетельствующее о том, что в стане майданных властей у многих не всё в порядке с адекватностью. Выступая на конференции по безопасности, которая состоялась в Одессе, г-н Климкин заявил, что в «тесном контакте с НАТО и Грузией» Чёрное море будет превращено для России в «Бермудский треугольник».Климкин объявил, что Россия хочет сделать Чёрное море своим, и добавил:Министр иностранных дел соседнего государства заявил, что Керченский пролив «в конечном итоге будет разблокирован». При этом глава МИД Украины отметил важность создания полномасштабной инфраструктуры вдоль черноморского и азовского побережья. В эту инфраструктуру, по мнению Павла Климкина, должны войти военные центры управления, базы для военно-морских сил, центры обмена разведывательной информации с «партнёрами».Климкин также объявил о необходимости дальнейших шагов по «возвращению Крыма под юрисдикцию Украины».Подобные заявления из уст г-на Климкина отнюдь не являются редкостью. При этом зачастую они вызывают удивление и среди самих украинских граждан. В частности, не все поняли, о какой инфраструктуре для ВМС Украины говорит Климкин при учёте того, что военно-флота у Киева фактически нет, и при учёте того, что число адмиралов уже существенно больше числа боевых кораблей.Ранее секретарь СНБО Украины г-н Турчинов заявлял о возможностях у Украины нанести ракетный удар по Крымскому мосту.