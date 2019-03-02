Правда о современной Сирии - взгляд изнутри

То, что происходит в Сирии, на слуху практически у каждого жителя России. Через СМИ мы получаем разнообразную информацию об этом регионе и у нас формируется своё отношение к нему. Однако порой, взгляд изнутри помогает лучше понять настроение и жизнь сирийского народа.Именно такой взгляд изнутри показывает нам в представленном видео блогер из Германии, который живёт в Сирии. Свою видеосъёмку он ведёт на фоне нового строящегося жилого квартала с многоэтажными домами, тем самым, показывая, что в этой стране полным ходом идут не только восстановительные работы, но и строительство нового жилья, доступного для любого сирийца. И это происходит даже несмотря на то, что Запад по-прежнему не оставляет попыток свергнуть законно избранного президента Сирии Башара Асада и, тем самым, привести Сирию к хаосу и разрухе.Автор видео рассказывает, что всё необходимое для строительства приходит от стран-союзников, в первую очередь из России. Между РФ и Сирией в этом году были заключены большие инвестиционные проекты и контракты. Помощь оказывают также Китай, Иран и Индия. Западные же страны не помогают восстанавливать Сирию, в уничтожении которой они принимали самое непосредственное участие. Ракка, Алеппо, частично Дамаск и многие другие населённые пункты были разрушены именно с подачи Запада, - считает блогер.Если сейчас в Сирии всё так хорошо, то почему такое большое количество сирийцев приезжает в Германию? Кто на самом деле эти беженцы? Почему Запад называет этих людей повстанцами? Какие ответы даёт немецкий блогер на все эти вопросы: