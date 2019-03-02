Индийский лётчик рассказал о своём пребывании в пакистанском плену

Я подумал, что нужно избавиться от оружия (пистолета). Я попытался убежать от этих людей. В этот момент появились двое пакистанских военных, которые меня фактически спасли от этих разъярённых людей.

Первые заявления после освобождения из пакистанского плена сделал индийский пилот самолёта МиГ-21, сбитого на днях над северо-востоком Пакистана. Речь идёт о лётчике по имени Абхинандан Вартхаман, которого накануне пакистанские власти передали Индии на одном из пограничных пунктов. Индийские СМИ тогда выразили несогласие, заявив, что Исламабад должен был открыть своё воздушное пространство, для того чтобы офицер ВВС Индии смог самолётом улететь на Родину.При этом заявления самого лётчика оказались несколько неожиданными для индийских репортёров.Абхинандан Вартхаман заявил, что после того, как он был сбит, его обнаружили жители одной из пакистанских деревень. По словам бывшего пленного, местные жители были крайне агрессивно настроены по отношению к нему.Из заявления Вартхамана:Индийский лётчик отметил, что во время его нахождения в плену с ним очень хорошо обращались, оказали необходимую медицинскую помощь. Он рассказал о том, что его отправили на обследование в одну из больниц.Такие заявления лётчика несколько не укладываются в ту парадигму, которую привыкли в отношении Пакистана использовать в индийских средствах массовой информации. Тем временем ожидается большая пресс-конференция Абхинандана Вартхамана, где, как планируется, он поведает о всех подробностях воздушного боя с авиацией Пакистана. Отдельный вопрос, будет ли эта пресс-конференция предельно откровенной?