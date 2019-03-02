Новости

В NASA решили ускорить работу по созданию ракетных двигателей

48
В NASA пытаются решать сверхзадачу по замене российских ракетных двигателей на собственные. В текущем году в американском агентстве планируют потратить до 217 млн долларов на разработки двигателей для космических аппаратов и ракет-носителей. В первую очередь эти средства будут потрачены на технологические изыскания.

В NASA решили ускорить работу по созданию ракетных двигателей



Кроме того, NASA собирается развивать робототехническую составляющую космических программ. На создание новых материалов и робототехнических систем планируется потратить почти 1 млрд долларов (927 млн) только в текущем году.

Общий бюджет NASA на текущий год составит 21,5 млрд долларов. Из них 3,5 млрд выделены на разработки системы космического старта и создание капсулы «Орион». Речь о многоцелевом (пилотируемом и грузовом) космическом корабле частично многоразового использования.

Ракетой-носителем для него выбрана Space Launch System разработки «Боинг». Первый запуск этой ракеты-носителя в США запланирован на лето 2020 года. Причём речь идёт первоначально о непилотируемом полёте. Пилотируемую же миссию с помощью SLS американцы намерены запустить в космос не ранее 2023 года.

В NASA говорят о том, сам первый пуск этой ракеты-носителя с «обитаемой» капсулой обойдётся бюджету не менее чем в миллиард долларов, если учесть и оснащение РН ракетными двигателями американского производства. Вся проблема в том, что пока собственных двигателей для этого проекта не предвидится до 2024 года. В этой связи в НАСА и решили ускорить процесс разработок в рамках программы по созданию подходящих силовых установок.
Использованы фотографии:
BWXT
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Запуск "Веги" с южноамериканского космодрома "Куру" озадачил российских экспертов
Еще один спутник разбился, не выйдя на заданную орбиту
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
48 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти