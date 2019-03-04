Человек, не ставший Мюратом
Имя героя очерка давно стало нарицательным. В нашей стране оно является синонимом двурушника-карьериста, нечистоплотного человека, для достижения своих целей готового донести даже на близких ему людей. У всех на слуху строки едкой эпиграммы А. С. Пушкина:
При этом как-то упускается из вида то обстоятельство, что выслеживал Видок отнюдь не политических преступников. Поэтому, сравнивая с ним Фаддея Булгарина и ему подобных, российские интеллигенты невольно ставили себя в один ряд с парижскими уголовниками. Да и преступником Видок был не совсем типичным: громкую славу в уголовной среде ему принесли не разбойные нападения и убийства с целью грабежа (которых попросту не было), а вошедшие в легенду многочисленные побеги из различных тюрем и с каторги.
Эжен Франсуа Видок родился в 1775 г. в Аррасе в семье булочника (в 1758 г. в этом же городе родился М. Робеспьер). Однако сытая, но скучная жизнь мелкого буржуа не прельщала нашего героя. Из тесного ему мира провинциального города он решил бежать в страну больших надежд и приключений – в Америку. Собственных сбережений юноша не имел и свою самостоятельную жизнь он начал с преступления, похитив 2000 франков из кассы отца. Однако в портовом городе Остенде нашлись жулики более высокой квалификации: первый же встреченный беглецом проходимец обманул и дочиста обобрал наивного искателя приключений. Вместо долгожданного заморского путешествия Видок отправился в странствия по деревенской Франции: вначале он поступил в труппу кукольного театра, потом стал слугой странствующего лекаря. В театре Видок обнаружил в себе недюжинные актерские способности и дар перевоплощения не раз спасал жизнь неудавшегося комедианта. В 1791 г. Видок поступил в армию.
Революционная Франция вела войну с Австрией и перед юношей с авантюрными наклонностями открывались неплохие перспективы: в самом деле, чем сын булочника Видок хуже сына трактирщика Мюрата или парикмахера Моро? Видок быстро дослужился до чина капрала гренадерского полка, но его подвел характер: за полгода он 15 раз дрался на дуэлях, причем убил двух противников. А после поединка с унтер-офицером Видок вынужден был бежать к австрийцам, где неплохо зарабатывал на уроках фехтования, которые давал офицерам. Однако спокойная жизнь, видимо, не была уделом Видока: он сумел поссориться с командиром бригады, был наказан 20 ударами палкой и бежал в любимую Францию, которая если и ждала дезертира, то лишь затем, чтобы понадежнее упрятать его за решетку. Оригинальничать Видок не стал: именно за дезертира себя и выдал – назвался бельгийцем, бежавшего из прусской армии, и поступил в кавалерию. Там он немедленно дал пощечину командиру своего подразделения, и от наказания его спасло только сражение с австрийцами, во время которого ему оторвало два пальца. Дожидаться суда Видок не стал и, сбежав из госпиталя, навсегда покинул французскую армию. С тех пор он постоянно находился на нелегальном положении, его регулярно опознавали и арестовывали, а он, переодевшись тюремным инспектором, жандармом, монахиней регулярно бежал из мест заключения. О его феноменальных способностях к перевоплощениям знали, в сопроводительных записках начальникам тюрем, куда направлялся Видок, строжайше предписывалось принимать особые меры предосторожности, но удержать его за решеткой было просто невозможно. Однако полная опасностей и лишений жизнь изгоя надоела Видоку, он попытался примириться с властями, предложив свои услуги как секретного агента. Но в гарантиях безопасности ему было тогда отказано, и сделка не состоялась. После очередного заключения в тюрьму Видок вновь предложил свои услуги полиции и на этот раз они были приняты. За 21 месяц, проведенный в тюрьме Форс в Париже, благодаря его информации были арестованы многие известные уголовники.
После этого власти инсценировали побег и с 1807 г. Видок с четырьмя помощниками (также бывшими уголовниками, т. к. он считал, что побороть преступление может только преступник) начал свою деятельность по выслеживанию бандитов, воров и мошенников. Длительное время в уголовной среде ему доверяли – хотя ходили слухи о его связях с полицией, ему удавалось объяснять их следующим образом: он находится в бегах, некоторые враги хотели бы донести в полицию, поэтому он сам распространяет слухи о своем сотрудничестве с ней. Постепенно число помощников Видока увеличилось до 20 человек. Только за 1817 г. благодаря их деятельности было арестовано 772 преступника. Всего же благодаря деятельности Видока было арестовано более 17 000 преступников всех мастей. В результате его деятельности к 1820 году уровень преступности в Париже снизился на 40 %. Успехи привели к назначению Видока начальником Сюрте – криминальной полиции. А вот политическим сыском Видок не занимался из принципиальных соображений, хотя заманчивые предложения поступали к нему неоднократно. Руководя криминальной полицией, наш герой не ограничился миром уголовников, осмелившись разоблачить нескольких самозванцев, принадлежавших к высшему свету Парижа. Благодаря его деятельности, несмотря на активное противодействие начальства, был изобличен бывший каторжник Куаньяр, присвоивший себе имя графа де Сент-Элен.
Пьер Куаньяр был авантюристом самой высокой «марки»: выходец из крестьянской семьи, осужденный в 1801 г. за воровство на 14 лет каторги на галерах. Из Тулона он каким-то образом бежал в Испанию, откуда вернулся во Францию уже «графом» де Сент-Элен (документами которого ему удалось завладеть) – вместе с наполеоновскими войсками. Его судьба подтвердила известное высказывание Бальзака о том, что «честностью нельзя достичь ничего», и в высшее общество «надо врезаться пушечным ядром или проникнуть, как чума». После падения Наполеона Куаньяр служил Людовику XVIII, причем настолько хорошо, что получил чин полковника и стал кавалером ордена Людовика Святого. На параде его опознал один из подчиненных Видока, который отбывал с Куаньяром каторгу в Тулоне. Куаньяру удалось бежать от двух жандармов, но Видок снова выследил его, хоть и был ранен в время этой операции.
Другим «высокопоставленным» мошенником, разоблаченным Видоком, стал некто Шамбрей, обладавший выдающимся талантом подделывать различные документы. На момент ареста, он был «маркизом», управляющим королевского двора и начальником дворцовой полиции.
Эти разоблачения многие настоящие аристократы (за которыми тоже нередко числились весьма интересные, но не слишком красивые истории), сочли «излишними», а неожиданное внимание начальника Сюртэ к особам высшего света – дерзким и вызывающим. В результате у Видока появились многочисленные влиятельные враги. В конце концов, в 1827 г. Видока вынудили написать заявление об отставке. Новый начальник полиции Делаво утверждал, что Видок снизил свою активность, а его подчиненные в нерабочее время ведут себя неподобающим образом. Нет, не они не разбойничали на улицах, и не грабили банки: всего лишь не посещали церковь по воскресеньям. Оказавшись не у дел, наш герой написал свои знаменитые мемуары, о которых А.С.Пушкин почему-то сказал, что они «не оскорбляют ни господствующей религии, ни правительства, ни даже нравственности в общем смысле этого слова; со всем тем нельзя их не признать крайним оскорблением общественного приличия». А вот продажа (либо закладывание в опекунский совет) целых деревень с живущими в них людьми, игра на них в карты и, почитавшееся нормой, сожительство с крепостными девками тонкой натуры поэта, видимо, не оскорбляли – что поделаешь, человек эпохи.
Также Видок создал фабрику по производству бумаги, на которой работали … Ну, разумеется, бывшие каторжники. Интересно, что именно Видок изобрел бумагу с водяными знаками, несмываемые чернила и несколько новых способов изготовления картона. Во время народного восстания 1832 г. власти вспомнили про Видока: он вновь был назначен начальником Сюрте и в этой ситуации Видок в первый и последний раз отступил от своих принципов невмешательства в дела политики: его отряд, один из немногих, успешно действовал против восставших. Говорили даже, что сохранением трона Бурбоны были в немалой степени обязаны хладнокровным действиям уголовников Видока. Но благодарность никогда не была отличительным признаком монархов этой династии: после восстановления спокойствия Видок в очередной раз был отправлен в отставку. Вести спокойную жизнь наш герой не пожелал. Он открыл «Бюро расследований в интересах торговли» – частную организацию, которая за 20 франков в год оказывала самые разнообразные услуги коммерсантам: предупреждала о появлении на бирже нечестных игроков, об аферистах и лицах с темным прошлым, которые пытались войти в деловые круги под чужим именем. Уже через год он имел 4000 клиентов, а отделения Бюро стали открываться не только в провинции, но и за рубежом – в Кельне, Ахене, Брюсселе, Льеже, Утрехте и Амстердаме. При посещении Лондона, где были изданы его мемуары, Видок выдвинул предложение о создании организации «Всемирное расследование» – аналог нынешнего «Интерпола». Полиция чрезвычайно ревниво отнеслась к деятельности конкурентов и в 1837 г. Видок был арестован по подозрению в злоупотреблениях и вымогательстве. Однако суд полностью оправдал его. В 1842 г. враги наносят Видоку новый удар: известный аферист Шампе после встречи с Видоком согласился выплатить долг своим кредиторам, но полиция объявила, что Видок превысил свои полномочия, незаконно подменяя собой власть, а арестованный Шампе обвинил нашего героя в незаконном аресте и похищении. Суд вынес приговор: 5 лет тюрьмы, 5 лет строго надзора, три тысячи франков штрафа и оплата судебных издержек. Этот процесс вызвал большой резонанс в обществе и протесты против произвола судебных властей. В результате на повторном процессе судья оправдал Видока, даже не дослушав выступление его адвоката. Однако недруги все же достигли своей цели: за год, проведенный Видоком в тюрьме Консьержери, его материальное благосостояние непоправимо пошатнулось, он лишился всех клиентов, доходы с других предприятий практически прекратились. Даже публикация в 1844 г. книги «Истинные тайны Парижа» не помогла поправить дела.
В 1848 г. Видок разорился окончательно и вынужден был жить в помещении, принадлежавшем его другу. Лишь в 1854 г. – за три года до смерти – Видок получает небольшую пенсию от правительства. Смерть его была страшна – агония длилась 10 суток. Говорили, в предсмертном бреду Видок шептал, что он мог бы стать Клебером или Мюратом, добиться маршальского жезла, но слишком любил женщин и дуэли. Однако заслуги Видока не остались незамеченными современниками, и имя его не кануло в Лету.
Знакомством с нашим героем гордились Бальзак и А. Дюма (старший), Эжен Сю и В. Гюго, Ж. Санд и Ф.Сулье, которые использовали его рассказы в своих произведениях. Сам Видок стал прототипом Вотрена – одного из главных действующих лиц романов Бальзака «Отец Горио», «Утраченные иллюзии», «Депутат от Арси», «Блеск и нищета куртизанок», драмы «Вотрен»: здесь Бальзак использует образ еще не вышедшего «из тени» беглого каторжника. Что касается Гобсека, то его прототипом стал знакомый Видока – ростовщик Жюст. Ж. Санд использовала факты из биографии Видока при создании образа Тренмора (роман «Лелия»), а В. Гюго – при создании образа Жана Вальжана (роман «Отверженные»).
На основе материалов, предоставленных Видоком, А. Дюма написал романы «Парижские могикане», «Сальваторе», «Габриель Ламберт», а Эжен Сю – знаменитый роман «Парижские тайны».
Не то беда, Авдей Флюгарин,
Что родом ты не русский барин,
Что на Парнасе ты цыган,
Что в свете ты Видок Фиглярин...
Что родом ты не русский барин,
Что на Парнасе ты цыган,
Что в свете ты Видок Фиглярин...
При этом как-то упускается из вида то обстоятельство, что выслеживал Видок отнюдь не политических преступников. Поэтому, сравнивая с ним Фаддея Булгарина и ему подобных, российские интеллигенты невольно ставили себя в один ряд с парижскими уголовниками. Да и преступником Видок был не совсем типичным: громкую славу в уголовной среде ему принесли не разбойные нападения и убийства с целью грабежа (которых попросту не было), а вошедшие в легенду многочисленные побеги из различных тюрем и с каторги.
Эжен Франсуа Видок
Эжен Франсуа Видок родился в 1775 г. в Аррасе в семье булочника (в 1758 г. в этом же городе родился М. Робеспьер). Однако сытая, но скучная жизнь мелкого буржуа не прельщала нашего героя. Из тесного ему мира провинциального города он решил бежать в страну больших надежд и приключений – в Америку. Собственных сбережений юноша не имел и свою самостоятельную жизнь он начал с преступления, похитив 2000 франков из кассы отца. Однако в портовом городе Остенде нашлись жулики более высокой квалификации: первый же встреченный беглецом проходимец обманул и дочиста обобрал наивного искателя приключений. Вместо долгожданного заморского путешествия Видок отправился в странствия по деревенской Франции: вначале он поступил в труппу кукольного театра, потом стал слугой странствующего лекаря. В театре Видок обнаружил в себе недюжинные актерские способности и дар перевоплощения не раз спасал жизнь неудавшегося комедианта. В 1791 г. Видок поступил в армию.
Французские солдаты, конец XVIII века
Революционная Франция вела войну с Австрией и перед юношей с авантюрными наклонностями открывались неплохие перспективы: в самом деле, чем сын булочника Видок хуже сына трактирщика Мюрата или парикмахера Моро? Видок быстро дослужился до чина капрала гренадерского полка, но его подвел характер: за полгода он 15 раз дрался на дуэлях, причем убил двух противников. А после поединка с унтер-офицером Видок вынужден был бежать к австрийцам, где неплохо зарабатывал на уроках фехтования, которые давал офицерам. Однако спокойная жизнь, видимо, не была уделом Видока: он сумел поссориться с командиром бригады, был наказан 20 ударами палкой и бежал в любимую Францию, которая если и ждала дезертира, то лишь затем, чтобы понадежнее упрятать его за решетку. Оригинальничать Видок не стал: именно за дезертира себя и выдал – назвался бельгийцем, бежавшего из прусской армии, и поступил в кавалерию. Там он немедленно дал пощечину командиру своего подразделения, и от наказания его спасло только сражение с австрийцами, во время которого ему оторвало два пальца. Дожидаться суда Видок не стал и, сбежав из госпиталя, навсегда покинул французскую армию. С тех пор он постоянно находился на нелегальном положении, его регулярно опознавали и арестовывали, а он, переодевшись тюремным инспектором, жандармом, монахиней регулярно бежал из мест заключения. О его феноменальных способностях к перевоплощениям знали, в сопроводительных записках начальникам тюрем, куда направлялся Видок, строжайше предписывалось принимать особые меры предосторожности, но удержать его за решеткой было просто невозможно. Однако полная опасностей и лишений жизнь изгоя надоела Видоку, он попытался примириться с властями, предложив свои услуги как секретного агента. Но в гарантиях безопасности ему было тогда отказано, и сделка не состоялась. После очередного заключения в тюрьму Видок вновь предложил свои услуги полиции и на этот раз они были приняты. За 21 месяц, проведенный в тюрьме Форс в Париже, благодаря его информации были арестованы многие известные уголовники.
Тюрьма Форс, рисунок 1840 года
После этого власти инсценировали побег и с 1807 г. Видок с четырьмя помощниками (также бывшими уголовниками, т. к. он считал, что побороть преступление может только преступник) начал свою деятельность по выслеживанию бандитов, воров и мошенников. Длительное время в уголовной среде ему доверяли – хотя ходили слухи о его связях с полицией, ему удавалось объяснять их следующим образом: он находится в бегах, некоторые враги хотели бы донести в полицию, поэтому он сам распространяет слухи о своем сотрудничестве с ней. Постепенно число помощников Видока увеличилось до 20 человек. Только за 1817 г. благодаря их деятельности было арестовано 772 преступника. Всего же благодаря деятельности Видока было арестовано более 17 000 преступников всех мастей. В результате его деятельности к 1820 году уровень преступности в Париже снизился на 40 %. Успехи привели к назначению Видока начальником Сюрте – криминальной полиции. А вот политическим сыском Видок не занимался из принципиальных соображений, хотя заманчивые предложения поступали к нему неоднократно. Руководя криминальной полицией, наш герой не ограничился миром уголовников, осмелившись разоблачить нескольких самозванцев, принадлежавших к высшему свету Парижа. Благодаря его деятельности, несмотря на активное противодействие начальства, был изобличен бывший каторжник Куаньяр, присвоивший себе имя графа де Сент-Элен.
Пьер Куаньяр был авантюристом самой высокой «марки»: выходец из крестьянской семьи, осужденный в 1801 г. за воровство на 14 лет каторги на галерах. Из Тулона он каким-то образом бежал в Испанию, откуда вернулся во Францию уже «графом» де Сент-Элен (документами которого ему удалось завладеть) – вместе с наполеоновскими войсками. Его судьба подтвердила известное высказывание Бальзака о том, что «честностью нельзя достичь ничего», и в высшее общество «надо врезаться пушечным ядром или проникнуть, как чума». После падения Наполеона Куаньяр служил Людовику XVIII, причем настолько хорошо, что получил чин полковника и стал кавалером ордена Людовика Святого. На параде его опознал один из подчиненных Видока, который отбывал с Куаньяром каторгу в Тулоне. Куаньяру удалось бежать от двух жандармов, но Видок снова выследил его, хоть и был ранен в время этой операции.
Другим «высокопоставленным» мошенником, разоблаченным Видоком, стал некто Шамбрей, обладавший выдающимся талантом подделывать различные документы. На момент ареста, он был «маркизом», управляющим королевского двора и начальником дворцовой полиции.
Эти разоблачения многие настоящие аристократы (за которыми тоже нередко числились весьма интересные, но не слишком красивые истории), сочли «излишними», а неожиданное внимание начальника Сюртэ к особам высшего света – дерзким и вызывающим. В результате у Видока появились многочисленные влиятельные враги. В конце концов, в 1827 г. Видока вынудили написать заявление об отставке. Новый начальник полиции Делаво утверждал, что Видок снизил свою активность, а его подчиненные в нерабочее время ведут себя неподобающим образом. Нет, не они не разбойничали на улицах, и не грабили банки: всего лишь не посещали церковь по воскресеньям. Оказавшись не у дел, наш герой написал свои знаменитые мемуары, о которых А.С.Пушкин почему-то сказал, что они «не оскорбляют ни господствующей религии, ни правительства, ни даже нравственности в общем смысле этого слова; со всем тем нельзя их не признать крайним оскорблением общественного приличия». А вот продажа (либо закладывание в опекунский совет) целых деревень с живущими в них людьми, игра на них в карты и, почитавшееся нормой, сожительство с крепостными девками тонкой натуры поэта, видимо, не оскорбляли – что поделаешь, человек эпохи.
Мемуары Видока, французское издание 1828 года
Также Видок создал фабрику по производству бумаги, на которой работали … Ну, разумеется, бывшие каторжники. Интересно, что именно Видок изобрел бумагу с водяными знаками, несмываемые чернила и несколько новых способов изготовления картона. Во время народного восстания 1832 г. власти вспомнили про Видока: он вновь был назначен начальником Сюрте и в этой ситуации Видок в первый и последний раз отступил от своих принципов невмешательства в дела политики: его отряд, один из немногих, успешно действовал против восставших. Говорили даже, что сохранением трона Бурбоны были в немалой степени обязаны хладнокровным действиям уголовников Видока. Но благодарность никогда не была отличительным признаком монархов этой династии: после восстановления спокойствия Видок в очередной раз был отправлен в отставку. Вести спокойную жизнь наш герой не пожелал. Он открыл «Бюро расследований в интересах торговли» – частную организацию, которая за 20 франков в год оказывала самые разнообразные услуги коммерсантам: предупреждала о появлении на бирже нечестных игроков, об аферистах и лицах с темным прошлым, которые пытались войти в деловые круги под чужим именем. Уже через год он имел 4000 клиентов, а отделения Бюро стали открываться не только в провинции, но и за рубежом – в Кельне, Ахене, Брюсселе, Льеже, Утрехте и Амстердаме. При посещении Лондона, где были изданы его мемуары, Видок выдвинул предложение о создании организации «Всемирное расследование» – аналог нынешнего «Интерпола». Полиция чрезвычайно ревниво отнеслась к деятельности конкурентов и в 1837 г. Видок был арестован по подозрению в злоупотреблениях и вымогательстве. Однако суд полностью оправдал его. В 1842 г. враги наносят Видоку новый удар: известный аферист Шампе после встречи с Видоком согласился выплатить долг своим кредиторам, но полиция объявила, что Видок превысил свои полномочия, незаконно подменяя собой власть, а арестованный Шампе обвинил нашего героя в незаконном аресте и похищении. Суд вынес приговор: 5 лет тюрьмы, 5 лет строго надзора, три тысячи франков штрафа и оплата судебных издержек. Этот процесс вызвал большой резонанс в обществе и протесты против произвола судебных властей. В результате на повторном процессе судья оправдал Видока, даже не дослушав выступление его адвоката. Однако недруги все же достигли своей цели: за год, проведенный Видоком в тюрьме Консьержери, его материальное благосостояние непоправимо пошатнулось, он лишился всех клиентов, доходы с других предприятий практически прекратились. Даже публикация в 1844 г. книги «Истинные тайны Парижа» не помогла поправить дела.
Э.Видок. Истинные тайны Парижа, французское издание
В 1848 г. Видок разорился окончательно и вынужден был жить в помещении, принадлежавшем его другу. Лишь в 1854 г. – за три года до смерти – Видок получает небольшую пенсию от правительства. Смерть его была страшна – агония длилась 10 суток. Говорили, в предсмертном бреду Видок шептал, что он мог бы стать Клебером или Мюратом, добиться маршальского жезла, но слишком любил женщин и дуэли. Однако заслуги Видока не остались незамеченными современниками, и имя его не кануло в Лету.
Жерар Депардье в роли Видока, 2001 г.
Знакомством с нашим героем гордились Бальзак и А. Дюма (старший), Эжен Сю и В. Гюго, Ж. Санд и Ф.Сулье, которые использовали его рассказы в своих произведениях. Сам Видок стал прототипом Вотрена – одного из главных действующих лиц романов Бальзака «Отец Горио», «Утраченные иллюзии», «Депутат от Арси», «Блеск и нищета куртизанок», драмы «Вотрен»: здесь Бальзак использует образ еще не вышедшего «из тени» беглого каторжника. Что касается Гобсека, то его прототипом стал знакомый Видока – ростовщик Жюст. Ж. Санд использовала факты из биографии Видока при создании образа Тренмора (роман «Лелия»), а В. Гюго – при создании образа Жана Вальжана (роман «Отверженные»).
Жерар Депардье в роли Жана Вальжана, сериал 2000 г.
На основе материалов, предоставленных Видоком, А. Дюма написал романы «Парижские могикане», «Сальваторе», «Габриель Ламберт», а Эжен Сю – знаменитый роман «Парижские тайны».
- Автор:
- Рыжов В.А.
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