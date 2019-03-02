СМИ Германии отметили, что российский "Циркон" превзошёл ожидания

Российской ракете "Циркон" достаточно и пяти минут, чтобы уничтожить здание "Пентагона".

Но "Циркон" может наносить удары по целям, расположенным и в тысяче км от пусковой установки.

В немецкой прессе дали оценку новейшей российской гиперзвуковой ракете "Циркон", о которой несколько дней назад рассказал президент РФ Владимир Путин, оглашая послание ФС России. Издание Stern ("Штерн") пишет о том, что российский "Циркон" оказался существенно быстрее и "смертоноснее", тем самым он превзошёл ожидания. При этом издание ссылается на западных военных экспертов.Фактически в "Штерне" озвучивают ту информацию, которую на днях представил в программе "Вести недели" Дмитрий Киселёв. Так, отмечается, что российская гиперзвуковая ракета может уничтожать не только корабли противника, но и объекты, расположенные на суше.Из материала:Немецкий обозреватель Гернот Крампер отмечает, что Россия может использовать для нанесения ударов "Цирконами" свои подводные лодки. Он также сообщает читателям журнала о том, что скорость новейших ракет России достигает 11 тысяч км/ч.По словам Крампера, Россия своей "армадой новейших вооружений старается произвести впечатление на США". При этом автор констатирует, что России фактически это удаётся.Немецкий журналист уточняет, что "Циркон" будет поставлен на вооружение российской армии уже в 2019 году.По заявлению Крампера, на Западе предполагалось, что скорость "Циркона" не превысит 6 тыс. км/ч, а дальность поражения целей - 500 км.Крампер: